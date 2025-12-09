Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

В студии — доктор военных наук Константин Сивков. Мы разбираем ситуацию во Франции не как «зарубежную хронику», а как диагноз всей Европе. Почему элиты толкают страну к войне с Россией, когда экономика летит в пропасть, а армия («Великая немая») глухо ропщет?

Сивков вскрывает механизмы «либерального тоталитаризма»: как законы о защите сквоттеров уничтожают частную собственность, почему за разговоры на кухне теперь грозит тюрьма и зачем Макрон вводит «добровольную» срочную службу. Это анализ того, как миграционный кризис, суициды фермеров и раскол партий ведут Евросоюз к неизбежной дезинтеграции.

00:00 — Европа и Франция: роль в кризисе на Украине и стартовые тезисы

03:46 — Генерал Мандо, «жертвы ради Европы» и «добровольная» срочка от Макрона

10:57 — Пропаганда vs. реальность: «Россия слаба», но всех мобилизуют

15:43 — Экономика Франции: долг, тарифы, закрытия предприятий, удар по туризму

20:27 — Село и фермеры: крах поддержки, Меркосур и статистика суицидов

27:10 — Законы и быт: абсурд с «недотрогай захватчика жилья», рост уличной преступности

30:49 — Политическое поле: упадок RN, раскол суверенистов (Земмур, де Вилье), ставка Меланшона

37:18 — «Великая немая» армия: позиция офицеров, штабные иллюзии, реформа под глобалистов

41:30 — Контроль речи: Сарком, уголовка за частные высказывания, 25% иностранцев в тюрьмах

52:55 — «Жёлтые жилеты», суды и либерализм как дорога к тоталитаризму

01:03:25 — Прогноз: дезинтеграция ЕС, ядерная Франция без армии и индустрии, элитная нелогичность

#Сивков #Франция #Макрон #Европа #Геополитика #Кризис #ЕС #Миграция #Экономика #РАРАН