ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ: Сивков о безумии Макрона | Константин Сивков и Александр Стефанеско
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
В студии — доктор военных наук Константин Сивков. Мы разбираем ситуацию во Франции не как «зарубежную хронику», а как диагноз всей Европе. Почему элиты толкают страну к войне с Россией, когда экономика летит в пропасть, а армия («Великая немая») глухо ропщет?
Сивков вскрывает механизмы «либерального тоталитаризма»: как законы о защите сквоттеров уничтожают частную собственность, почему за разговоры на кухне теперь грозит тюрьма и зачем Макрон вводит «добровольную» срочную службу. Это анализ того, как миграционный кризис, суициды фермеров и раскол партий ведут Евросоюз к неизбежной дезинтеграции.
00:00 — Европа и Франция: роль в кризисе на Украине и стартовые тезисы
03:46 — Генерал Мандо, «жертвы ради Европы» и «добровольная» срочка от Макрона
10:57 — Пропаганда vs. реальность: «Россия слаба», но всех мобилизуют
15:43 — Экономика Франции: долг, тарифы, закрытия предприятий, удар по туризму
20:27 — Село и фермеры: крах поддержки, Меркосур и статистика суицидов
27:10 — Законы и быт: абсурд с «недотрогай захватчика жилья», рост уличной преступности
30:49 — Политическое поле: упадок RN, раскол суверенистов (Земмур, де Вилье), ставка Меланшона
37:18 — «Великая немая» армия: позиция офицеров, штабные иллюзии, реформа под глобалистов
41:30 — Контроль речи: Сарком, уголовка за частные высказывания, 25% иностранцев в тюрьмах
52:55 — «Жёлтые жилеты», суды и либерализм как дорога к тоталитаризму
01:03:25 — Прогноз: дезинтеграция ЕС, ядерная Франция без армии и индустрии, элитная нелогичность
#Сивков #Франция #Макрон #Европа #Геополитика #Кризис #ЕС #Миграция #Экономика #РАРАН
Комментарий редакции
В этом обсуждении Константин Сивков и приглашённые эксперты анализируют современное положение Франции (и шире – Европы) с акцентом на политический, экономический и социальный кризисы. Особое внимание уделяется внутренней и внешней политике французских элит, роли СМИ, изменению общественных настроений и состоянию национальных ценностей.
---
Основные тезисы
1. Политический и идеологический кризис Франции- Франция рассматривается как “срез” общеевропейской ситуации: страна с великими духовными, политическими и культурными традициями, но переживающая глубокий упадок.
- Французские элиты переходят от классических национальных ценностей к неолиберальному глобализму. Их политика, несмотря на риторические попытки играть роль миротворца в украинском конфликте, скорее способствует затягиванию войны, нежели её окончанию.
- Лидеры Франции часто действуют из соображений имиджа и пиара, а не реального стратегического интереса, что проявляется в громких, но неэффективных инициативах (напр., реформа воинской службы, риторика готовности к войне).
2. Информационная среда и пропаганда- Французы живут в условиях мощной информационной изоляции и односторонней пропаганды: большинство населения получает информацию по ТВ, мало пользуется независимыми онлайн-ресурсами.
- Официальные опросы и заявления искажены: реально население сильно дистанцировано от воинственной риторики элит, не поддерживает войны с Россией, занято заботами об экономическом выживании.
- СМИ и регуляторы информации жестко контролируются, планы распространяют на частное общение – формируется "неолиберальный тоталитаризм".
3. Экономический кризис и деградация- Санкции и разрыв экономических связей с Россией привели к росту цен на энергоресурсы, потере конкурентоспособности франц. промышленности, массовому закрытию предприятий, кризису малого и среднего бизнеса.
- Государственная политика субсидий лишь отчасти сглаживает последствия; госдолг Франции существенно вырос. Многие предприятия постепенно переносятся в США.
- Кризис затрагивает и сельское хозяйство: поддержка фермеров сокращается, число самоубийств среди них в разы превышает норму.
4. Социальные проблемы и безопасность- Волна иммиграции с бывших колониальных территорий усложнила общественные отношения, усилила уровень преступности и нелегальной деятельности, вплоть до регулярных нападений на улицах.
- Французы столкнулись с абсурдными правовыми нормами (например, невозможность выселить захвативших жильё сквоттеров зимой).
- Идёт разочарование общества во власти, общественные протесты (движение "жёлтых жилетов") были жёстко подавлены или нивелированы.
5. Крах традиционного политического спектра- Традиционные правые/суверенитетные партии маргинализированы или кооптированы элитами и продолжают политику в русле глобального консенсуса.
- Левые, опирающиеся на мигрантский и радикальный электорат, сочетают поддержку мультикультурализма, защиты меньшинств и проиммиграционной повестки с декларативным пацифизмом, но тоже не ставят под вопрос конструкцию Евросоюза.
- Судебная и академическая системы также оказались захвачены “прогрессивными” ценностями, вытесняющими традиционные.
6. Военные и элиты: разрыв и недоверие- У военных (особенно среди старших офицеров) сохраняется патриотическое ядро, но они не могут озвучивать свою позицию.
- Элита отдалена от народа и армии, а между ней и корпусов существует скрытый конфликт и недоверие.
- Традиционная национальная элита в значительной степени заменена технократической и идеологизированной прослойкой, не обладающей ни опытом, ни глубиной культурного понимания.
---
Выводы
Беседа подводит к целостному, но тревожному портрету современной Франции (и в широкой перспективе – всей западноевропейской цивилизации):
- Национальный суверенитет и классические идентичности растворяются в глобалистском проекте, который на практике приносит не свободу, а новый – мягкий, технологичный, но всё более репрессивный тоталитаризм.
- Страна теряет экономическую самодостаточность, социокультурную устойчивость и способность к самоорганизации: традиционные институты (армия, суды, академия, даже партии) превращаются в функции глобалистской логики, утрачивая связь с народом.
- Простое население фрустрировано и парализовано: его протестный потенциал подавлен, надежд на альтернативные политические силы нет, миграционный демографический крен усиливает кризис идентичности.
- Франция, несмотря на риторику "готовности к войне", практически не обладает необходимыми ресурсами – ни техническими, ни морально-волевыми, ни демографическими – для реализации даже декларируемых целей.
Глубинный смысл и философские соображения
Можно увидеть здесь проявление вечной проблемы: любая идеология, даже провозглашающая свободу и индивидуализм, может незаметно скатиться в тоталитаризм и подавление личности под маской “прогресса”. А за красивыми словами “либерализма”, “эмансипации”, “евроинтеграции” скрываются новые формы зависимости, инфантилизации граждан, выведения их из субъектности.
Мы наблюдаем своеобразный “концлагерь комфорта”, где личная свобода ужимается не хлыстом, а информационной манипуляцией, инфляцией смыслов и подменой реальности “языком маркетинга”, показывая насколько хрупка тонкая грань между открытым демократическим обществом и навязанной искусственной доктриной.
---
Открытый вопрос
Если даже классические элиты, историческая память и культурная традиция Франции не выдерживают давления технократической глобализации, то есть ли вообще у современного общества инструменты для возвращения осознанности, связи с реальностью и внутренней свободы? Что становится противоядием от иллюзий – прагматичная любовь к почве, практическому делу, к истине повседневного опыта? Где искать точки опоры в эпоху, когда правда искажена, а индивидуальная субъектность ставится под сомнение?