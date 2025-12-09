Финальный штурм Грозного: детальный разбор / Евгений Норин
В новом видео Евгений Норин детально разбирает финальный штурм Грозного в декабре 1999 — январе 2000 года. Как российские войска, помня ошибки первой войны, брали столицу Чечни? Был ли план «охоты на волков»? И какой ценой была одержана победа в ключевом сражении второй чеченской кампании?
— Подготовка и состав группировок: почему главную роль отвели внутренним войскам
— Трагическое начало: неудачная атака «с колёс» и первые потери
— Тактика уличных боев: штурмовые группы, артиллерия и миномёты
— Решающий прорыв боевиков через «минный коридор»
— Ранение Шамиля Басаева и потери полевых командиров
— Итоги битвы: почему Грозный стал символом победы
XXI научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» 13 и 14 декабря в Твери: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3650708/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Telegram-канал Евгения Норина: https://t.me/norinea
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#чеченскаявойна #штурмгрозного #норин
00:00 – Финальный штурм Грозного
02:09 – Состав боевиков и планы обороны
04:26 – Стратегия российского командования
07:02 – Проблемы координации между армией и МВД
11:06 – Оцепление города и его слабые места
14:50 – Трудное начало: атака «с колёс»
23:07 – Успешная тактика полковника Кукарина на востоке
27:55 – Тяжёлые бои на севере и проблемы боевого духа
32:48 – Корректировка плана и подготовка нового штурма
36:21 – Тактика штурмовых групп в городских боях
40:44 – Ключевая роль артиллерии и география Грозного
45:38 – Решение боевиков на прорыв и операция «Охота на волков»
53:02 – Ранение Басаева и потери полевых командиров
58:17 – Потери сторон и военно-политические итоги
01:03:59 – Значение битвы за Грозный
Комментарий редакции
1. Историческая и ситуативная перспектива штурмов ГрозногоВ видео отчётливо проводится мысль, что финальный штурм Грозного был не первым испытанием для города: он стал ареной ожесточённых боёв уже в первую чеченскую кампанию (1994–1996). Память о прежних трагедиях влияла и на действия российских военных, и на тактику чеченских отрядов: обе стороны были насторожены, ожидали жестоких столкновений и пытались извлечь уроки из прошлых ошибок.
2. Состав и замысел сторонРоссийское командование попыталось использовать опыт предыдущих боёв, решив основную ставку сделать на многочисленные части внутренних войск (МВД) с сильной пехотной составляющей. Армия обеспечивала окружение города и задачу изоляции. В то же время чеченская сторона сконцентрировала крупные и наиболее опытные отряды, рассчитывая, что повторит прежние успехи обороны и нанесёт болезненные удары российским войскам.
3. Организационные проблемы, влияние политики и разобщённостьВажный акцент делается на проблемах коммуникации, управленческой несогласованности и давлении сверху: часто разведывательная информация терялась, взаимодействие между армией и ВВ саботировалось сложной иерархией, а политический фактор (стремление «отчитаться») приводил к поспешным атакам без достаточной подготовки. Это приводило к неоправданным потерям, снижению боевого духа, хаосу на отдельных участках.
4. Тактика и динамика бояОтдельно выделяются разные сценарии столкновений:
- Северо-запад (столкновение в старых промыслах): поспешная атака без разведки привела к тяжёлым потерям.
- Восток (Кукарин): благодаря грамотной организации обороны и разумной осмотрительности удалось минимизировать потери и эффективно сдерживать противника.
- Север: нехватка пехоты, тяжелые бытовые условия, понижение боевого духа срочников – всё это снижало наступательную способность, несмотря на наличие тяжёлого вооружения.
5. Развитие операции и итоговые сраженияПосле первых неудач была произведена перегруппировка, усиление штурмующих частей и тщательная подготовка, формирование мощных штурмовых отрядов по конкретным направлениям. Россияне постепенно выдавливали чеченцев из города; тяжелая артиллерия и танки давали преимущество в уличных боях, хотя продвижение было медленным и сопровождающимся потерями.
6. Прорыв остатков боевиков и «операция охота на волков»Финал битвы – ночной прорыв главных сил боевиков из окружённого города через заминированные поля. Несмотря на частую в мемуарах идеализацию операции («коридор», в который заманили боевиков), по сути она не была ловушкой — значительная часть террористов всё же прорвалась, но при этом понесла огромные потери, оставив в Грозном и на минных полях значительную часть костяка опытных отрядов и командиров.
7. Цена победы и её смыслШтурм завершился практической победой российских войск, гибелью и пленением большого числа боевиков, а также, что важнее в перспективе, уничтожением наиболее боеспособной и сплочённой части вооружённых сил противника. Но Грозный оказался почти полностью разрушен, гибелью мирного населения и военнослужащих была высока, и город стал городом-призраком.
8. Иллюзии, мифы и реальностьВ рассказе время от времени вскрываются иллюзии: идущие «сверху» ожидания лёгкой победы, идеологизированные легенды (например, миф о «снайпере Володе Якуте»), а также разочарования офицеров от игнорирования фактов и предложений специалистов. Подчёркивается, что зачастую реальность войны оказывается гораздо сложнее оптимистичных или романтизированных нарративов.
9. Гуманистический штрихВ повествовании звучит и уважение к человеческому мужеству, как среди российских солдат (например, подвиг пулемётчика Муставина), так и в умении спасать своих (эпизод с хирургом Баиевым, спасавшим раненых чеченцев).
---
Практический вывод:
Финальный штурм стал поворотным моментом Второй чеченской войны – противник понёс невосполнимые потери, а город перешёл под контроль федеральных сил. Однако история этого штурма — наглядное напоминание о высокой цене любой победы, о важности слаженности и доверия между подразделениями, а не только численного и оружейного превосходства. И, быть может, самый главный урок касается иллюзий управления и идеализации войны: политика, бюрократическая суета и пренебрежение опытом легко приводят к трагедиям и неоправданным потерям.
Открытый вопрос:
Способна ли память о таких сражениях научить людей и общество ценить реальную цену принятия решений «наверхах», и возможно ли когда-либо разрушить ту завесу иллюзий, через которую мы так часто воспринимаем войну, историю и собственную жизнь?