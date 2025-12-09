В новом видео Евгений Норин детально разбирает финальный штурм Грозного в декабре 1999 — январе 2000 года. Как российские войска, помня ошибки первой войны, брали столицу Чечни? Был ли план «охоты на волков»? И какой ценой была одержана победа в ключевом сражении второй чеченской кампании?

— Подготовка и состав группировок: почему главную роль отвели внутренним войскам

— Трагическое начало: неудачная атака «с колёс» и первые потери

— Тактика уличных боев: штурмовые группы, артиллерия и миномёты

— Решающий прорыв боевиков через «минный коридор»

— Ранение Шамиля Басаева и потери полевых командиров

— Итоги битвы: почему Грозный стал символом победы

00:00 – Финальный штурм Грозного

02:09 – Состав боевиков и планы обороны

04:26 – Стратегия российского командования

07:02 – Проблемы координации между армией и МВД

11:06 – Оцепление города и его слабые места

14:50 – Трудное начало: атака «с колёс»

23:07 – Успешная тактика полковника Кукарина на востоке

27:55 – Тяжёлые бои на севере и проблемы боевого духа

32:48 – Корректировка плана и подготовка нового штурма

36:21 – Тактика штурмовых групп в городских боях

40:44 – Ключевая роль артиллерии и география Грозного

45:38 – Решение боевиков на прорыв и операция «Охота на волков»

53:02 – Ранение Басаева и потери полевых командиров

58:17 – Потери сторон и военно-политические итоги

01:03:59 – Значение битвы за Грозный