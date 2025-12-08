Осторожно, интернет закрывается, или Где будут проходить цифровые границы будущего
Масалович Андрей Игоревич, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности, — о том, что вопрос суверенного интернета не про интернет, а про сохранение идентичности и человеческое сознание. Дисперсная атака на мозги, «свобода посвинячить» и романтика безнаказанности уходят в прошлое безвозвратно, и если мы не создадим и не защитим свои правила игры — будем объектами и призами в чужих играх.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
1. Переход от безграничного интернета к появлению цифровых границ.
- Интернет когда-то представлялся пространством полной свободы и безнаказанности, что на старте воспринималось почти как героизм — хакеры считались борцами за свободу.
- С течением времени стало очевидно: полная "свобода" зачастую понимается как инструмент для безнаказанных (и часто неэтичных) поступков, что делает регулирование и формирование границ неизбежным.
2. Нарративы и субъективная реальность.
- Каждый человек, общество или страна создает свой нарратив, свою субъективную картину мира, отражающуюся в исторических оценках, общественных нормах и даже технологиях.
- Пример: синопское сражение — подвиг для одних, резня для других.
- Искусственный интеллект, обученный на чужих нарративах, может не учитывать локальные культурные контексты, что становится источником конфликтов.
3. Информационная безопасность как борьба нарративов и мембран.
- Защита цифрового пространства (подобно мембране клетки) становится критически важной не только для технической, но и для нарративной, идентичности общества.
- Китай здесь показан как пример страны, стратегически и последовательно выстраивающей свою цифровую "стену" для защиты от внешних влияний, причем это не только законодательные, но и технические меры.
- Мембрана — аналог границы, позволяющей внутренним процессам развиваться автономно, но избирательно взаимодействовать с внешним.
4. Цифровой суверенитет: не изоляция, а способность выжить в случае изоляции.
- Ключевая задача — не полное "закрытие" информационного пространства, а создание условий для выживания и развития в случае внешних отключений или атак.
- Суверенитет — это скорее страховка и возможность сохранить устойчивость, нежели построение "цифрового концлагеря".
5. Необходимость новых институтов и правил взаимодействия.
- Старые международные организации утрачивают эффективность; формируются новые альянсы, союзы, механизмы (BRICS и др.), в том числе — в цифровом пространстве.
- Нет единого ответа, является ли доступ к интернету базовым правом или заслуженной привилегией — эти вопросы решаются локально, исходя из нарратива каждой страны или группы стран.
6. Постоянство процесса формирования границ.
- Формирование цифровых границ — это долгий, незавершенный процесс: на примере Китая, Северной Кореи, Вьетнама, Африки видно, что страны осваивают и приспосабливают глобальные и локальные "ветерки" цифровой трансформации под свои потребности.
- Этот процесс идет не только сверху, но и изнутри: важна поддержка общества, особенно молодежи, чтобы новые границы не воспринимались как репрессия, а как необходимое условие для национального развития.
7. Оптимизм и осознанность перемен.
- Несмотря на сложность и конфликтность процессов, возможен поиск баланса между национальным суверенитетом и необходимостью международного диалога.
- На планетарном уровне невозможно выработать универсальные нормы, но группы стран способны формировать согласованные позиции и правила игры.
Вывод:
В этом видео глубоко и разносторонне рассмотрен вопрос формирования "цифровых границ" — феномена, который кажется чем-то новым, но по сути повторяет вечный цикл изоляции и взаимодействия, характерный для любой формы жизни и общественных структур. Интернет утрачивает иллюзорную безграничность и становится пространством борьбы нарративов, где каждый народ и государство стремится отстоять свое право на идентичность, культуру, безопасность.
Любые новые рубежи в интернете — продукт ситуативного баланса между необходимостью защищаться (от "чужих нарративов", кибератак, внешних манипуляций) и потребностью коммуницировать, сотрудничать, развиваться. Цифровой суверенитет проявляется как осознанная мера самосохранения, не обязательно ведущая к тотальной изоляции, но и не гарантирующая полной открытости.
Интересно, что динамика формирования цифровых границ во многом напоминает процесс эволюции мембраны у первых живых клеток: только сформировав границы, возможна сложная внутренняя организация и избирательный обмен с внешним миром.
Но из этого знания вытекает и почва для философского размышления: если вся наша картина мира определяется выбранным (или навязанным) нарративом, где тогда проходит подлинная граница между "своим" и "чужим"? Как мы можем искать баланс между открытостью и защищенностью — и не окажемся ли однажды заложниками собственных мембран, неспособными услышать и понять "другого"?
Какую роль должен играть личный и общественный нарратив в формировании цифровых границ? Должны ли мы обучаться их осознанному переосмыслению, чтобы не замыкаться только в своем информационном пузыре, сохраняя возможность к диалогу и новому знанию?