Масалович Андрей Игоревич, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности, — о том, что вопрос суверенного интернета не про интернет, а про сохранение идентичности и человеческое сознание. Дисперсная атака на мозги, «свобода посвинячить» и романтика безнаказанности уходят в прошлое безвозвратно, и если мы не создадим и не защитим свои правила игры — будем объектами и призами в чужих играх.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

