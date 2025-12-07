ПРЕДПОСЫЛКИ СВО

24.02.2022 президент России Владимир Путин выступил в телеобращении к гражданам страны, где объявил о начале Специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Так в обращении прозвучали причины начала СВО и ее предпосылки, на которых хотелось бы заострить внимание.

Расширение НАТО на Восток.

Эта тема поднималась в СМИ неоднократно еще в 90-е годы. На центральных каналах российского ТВ «одесские смехачи» шутили: «верите ли вы в расширение НАТО на Восток?». Прохожие недоумевали, ведь либеральная Россия шла курсом сближения с Западом.

Напомним, что Североатлантический альянс (НАТО) был создан для защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии после Второй мировой войны. Организация стремилась сдерживать влияние Советского Союза и предотвращать распространение коммунизма.

Со временем функции и задачи альянса расширились: после окончания «холодной войны» в НАТО стали заниматься борьбой с международным терроризмом, участием в миротворческих операциях и обеспечением стабильности в регионах, продвигая «демократию и свободы» («либеральный глобализм») по всему миру, оплотом которых до недавнего времени являлись США.

С приходом же Дональда Трампа в Белый дом геополитическая риторика США изменилась: страна стала тяготеть к изоляционизму, продвигая повестку ухода от продвижения «либерального глобализма». Отсюда последние стали воспринимать НАТО как обузу, тянущую страну своими непомерными расходами на оборону ко дну.

«Либеральный глобализм», который имел целью переработки традиционных обществ в безвольную биомассу сам вскоре стал главным террористом на планете, пытаясь подчинить национально-ориентированные силы внутри стран идеям глобалистов, физическим воплощением которых далее должен был беспрепятственно со стороны мирового сообщества заниматься Китай.

И так как «красная угроза», исходящая теперь уже от Китая сохранялась (по риторике выступления Си, например, на ШОС 2025 можно было уверенно судить о том, что «коммунистические» устремления поднебесной продолжат усиливаться), НАТО по логике вещей должно было обратить своё внимание в свете текущих мировых тенденций на Китай. Однако главы североатлантического альянса молчат, и пренебрегая угрозой со стороны Китая, предпочитают видеть её, как ни странно, со стороны Новой России покончившей с «коммунизмом» еще в 1991 году.

При этом, очевидно, что истинные хозяева НАТО через своих «шестёрок» в лице глав ведущих европейских стран (например, в Германии – Мерца, во Франции – Макрона) теперь уже используют ресурс стран североатлантического альянса не на защиту этих стран от «китайского глобализма», а на «защиту» от предоставления помощи национал-патриотам Европы исходящую от России в деле спасения ключевых стран Евросоюза от последствий «либерального глобализма» - с одной стороны. С другой же стороны как средство «указания» пути России в сферу влияния Китая в качестве «ресурсной базы».

Таким образом, по замыслу глобалистов Европа и Россия должны быть «разделенными» в контексте своих взаимоотношений, чтобы в конечном итоге выиграл «красный» Китай», при этом Европа беспрепятственно могла бы быть переформатирована через армию мигрантов из арабских стран, а Россия против воли её национально ориентированных элит превращена в ресурс для распространения «коммунизма».

Первыми из западных элит, кто это окончательно не только осознал, но и начал оказывать сознательное сопротивление этому были национал - патриоты США, Трамп же стал их пусть и не лучшим, но всё же воплощением. Теперь уже национально – ориентированные элиты всего «белого мира» (а именно они должны будут подвергнуты экзекуции прежде всего) абсолютно солидарны в одном, сняв «розовые очки» заботливо втираемые им либералами (людей без роду и племени), что именно они первыми «пойдут под нож», если продолжить оставаться безучастными.

После развала СССР и завершения «холодной войны», ради которой альянс по сути и создавался, как мы отметили выше, НАТО наращивало мощь, но не ради войны с Китаем как оказалось, а ради гипотетической войны с «непослушной» Новой Россией, которая сначала пережив опыт разрушения Российской империи, а далее Советского Союза больше всех понимала, что происходит и что нужно делать и кто во всем этом виноват. Однако, не имея за душой надежных «партнёров» со стороны Запада вынуждена была нести материальные и моральные издержки до тех пор, пока «либеральный глобализм» окончательно не расписавшись в своем идеологическом банкротстве не начал угрожать сохранению их благополучия.

Но вернемся к России. Россия – это славянская страна, к тому же единственная из славянских стран наделенная огромным количеством ресурсов. Глобалисты понимали всегда, что последняя существует до тех пор, пока будет стучать сердце славянского мира. Чтобы направить ресурсы России на реализацию идей глобалистов, требовалось либо остановить это сердце, либо превратить Россию из славянской страны в азиатскую.

Начали с попыток раздробить и уничтожить славянский мир. Югославские войны 1991-2001 годов с наших позиций стали предтечей российско –украинского конфликта. Когда Россия в силу нестабильной политической ситуации в стране и на фоне экономического упадка после развала СССР не могла позволить себе четко и ясно для либерального Запада обозначить свою позицию в отношении братьев-славян, не говоря уже о том, чтобы их защитить от агрессии НАТО и США, чем и воспользовались впоследствии заправилы Запада (глобалисты), когда постепенно в североатлантический альянс стали заманивать славянские страны: Польшу и Чехию в 1999 году, Словакию и Словению в 2004 году, Хорватию в 2009 году, Черногорию в 2017 году, Северную Македонию в 2020-ом.

Очевидно, что страны славянского мира, к которым Россия имеет прямое отношение, поскольку численность этнических русских в стране составляет 83% от общей численности населения, невольно переставали видеть в РФ своего «кровного брата» и переходили на сторону «конкурентов», поскольку в силу отказа от своей славянской сути в период «либерализма» 90-х годов и с началом «путинской неопределенности» Россия искала опору уже не в славянстве, а в этнических меньшинствах и еврейском лобби.

Понимая, что с сохранением славянства, но переформатированием России в «азиатскую страну», пригодную для использования Китаем, последняя может возродиться все же как славянская, по замыслу глобалистов требовалось не только подвергнуть ее этнической вакханалии, когда коренное славянское население подавлялось сначала коренным не славянским (на ТВ каналах редко увидишь классические славянские лица с правильными чертами, например), а затем вовсе стало замещаться иностранцами со Средней Азии, но и ударить по сердцу славянского мира – Украине силами же самой России, к 2022 году уже достаточно «тюркизированной» и «исламизированной», чтобы у рядового россиянина, даже славянского происхождения не вызывало никакого сомнения то, что с «хохлами – нациками нужно покончить».

С другой стороны, население Украины тоже было «подготовлено», когда либеральные силы внутри страны, подпитываемые еврейским лобби, попытались здоровый национализм украинцев, (который можно было бы с умом использовать против мирового еврейства, рвущегося к мировому господству), купировать «украинским нацизмом», обращенным против русских славян на Украине. Так российские евреи, причислив себя к абстрактному «русскому миру» в соавторстве с украинскими евреями разыграли карту антисемитизма назвав это явление «русофобией», когда под видом защиты интересов этнических русских на самом деле защищались подковёрные интересы евреев, что со стороны Украины, что со стороны России и в целом евреев всего мира.

Естественно, мы не можем обвинять в этом самих украинцев, поскольку последние подверглись психологическим манипуляциям со стороны космополитов, в результате которых «украинский нацизм» стал по факту орудием «нацизма еврейского», имеющего более глубокие корни и на данный момент уже никем не отрицаемый, по крайней мере в среде серьезных и образованных людей.

Десятилетиями готовя общественное мнение на Украине к необходимости присоединения той к «западному миру» через разговоры о вхождении в состав стран ЕС и НАТО, а кроме того, где единственной преградой этому является Россия, евреи не постеснялись сделать орудием своей агрессии против славян самих же славян, возглавив процесс их взаимного уничтожения, где апофеозом этой драмы стал еврей Зеленский – глава нынешней воюющей Украины. Неужели украинцы до сих пор не поняли, как лихо их развели еврейские оккупанты, вторгшиеся в пределы славянских земель?

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений.

Естественно, было бы безумством считать, что Украина, исторически являясь маяком восточного славянства могла бы в принципе допустить столкновение с Россией, если бы ее «славянский код» не подвергся бы атакам и частичному разрушению изнутри, где в роли разрушителей выступило – еврейство.

Попытки России кардинально изменить ситуацию в сфере взаимоотношений с Украиной, приведя к власти «пророссийского» лидера Януковича, были восприняты тогда еще единым Западом, контролируемым либералами – глобалистами, как желание вести «свою игру», тогда как последней уготована была роль лишь «сырьевого придатка» в период активной фазы «либерального глобализма» - Запада, а в период грядущего «коммунистического глобализма» - Китая. И в первом и во втором случае Россия должна была подчиняться командам глобализаторов, а, следовательно, допустить и «бегство» Януковича в результате Майдана и в целом втягивание себя в братоубийственную войну до «последнего украинца».

В этой связи «минские соглашения», которые постоянно как бы срывала Украина, так или иначе вынуждали Россию принять более жесткие меры и работали на интересы глобализаторов. При этом сама Россия продолжала ввозить в страну мигрантов из Средней Азии, тем самым демонстрируя «своё место» в международном разделении труда.

Так Россия, несмотря на имеющийся исторический опыт, в очередной раз вляпалась в «дружбу» с еврейством и как следствие стала частью плана глобалистов по ликвидации славянского мира и создания благоприятных условий с точки зрения последних для ее переформатирования в «сырьевой придаток» Китая.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На данный момент доподлинно известно, что земли Украины находятся в собственности крупных западных компаний, таких как, например, Black Rock и Black Stone.

И судя по картинке из интернета, земли, которые отвоёвывают сейчас вооруженные силы России «де-юре» не смогут стать частью российской территории, даже после их полного захвата. Их придется либо «выкупать», объявляя войну глобальным корпорациям, замкнутым на глобалистов, либо сделать трофейными достигнув точки, при которой Украина будет подвергнута расчленению. Последний вариант обнуляет государственность Украины, а значит и все ранее достигнутые на ее основе договорённости в сфере бизнеса.

В этой связи, ранее имевшие место встречи спецпредставителя США Уиткоффа с президентом России Путиным, судя по всему, имели целью убедить последнего, что западные компании готовы продать купленные у Украины земли России, захваченные или захватываемые на данный момент ВС РФ с условием сохранения государственности Украины, то есть с условием, если Россия остановится на полумерах и не «пойдёт дальше». Отсюда «мирный план Трампа» активно обсуждаемый в СМИ должен был бы легализовать это предложение.

В более ранней статье посвященной российско-украинскому конфликту «Какая связь между Украиной и Израилем?», мы делали предположения на основе косвенных данных и прямых сообщений пусть даже в форме «троллинга» со стороны некоторых украинских пропагандистов, таких как Игорь Беркут, что российский план вторжения в Украину предполагал захват украинских территорий ВС РФ с целью передачи/недопущения передачи (нужное подчеркнуть) их под устройство «нового еврейского государства» глобалистам - как нового прибежища для всех евреев мира на случай ликвидации Израиля входе палестино-израильского конфликта. При этом отмечали, что заинтересованы в этом уже не евреи – сионисты, замкнутые на израильское государство, а евреи – ортодоксы и всяческие иудейские ортодоксальные секты типа «хабад».

В этой связи можно выдвинуть смелую гипотезу, что безусловно втянутая в этот конфликт Россия с подачи глобалистов, хоть и действовала по началу в их логике, но в последствии стала действовать не как «инструмент» чужой воли, а как игрок, заказавший «свою игру». Иначе чем можно было бы объяснить, что на некотором этапе СВО произойдёт смена министра обороны на человека по внешности напоминающего Александра Суворова («имперского полководца»), а явно неславянского происхождения Шойгу и Козак, имеющие посредственное отношение к славянскому миру, впоследствии покинут свои посты - один за допущение прорыва Курской области ВСУ, другой за критику СВО (развернувшуюся надо думать не по сценарию глобалистов).

Очевидно, что Россия по планам глобалистов должна была исполнить свою роль карателя «славянского мира» в лице Украины с одной стороны, позабыв о своем славянском происхождении, а с другой «расправиться с украинскими нацистами, представ в роли защитника еврейства и своей волей в итоге дарующая им земли под устройство собственного иудейского государства», учитывая, что нацизм в общественном дискурсе, «благодаря» еврейским СМИ стал прочно ассоциироваться исключительно с холокостом евреев. Правда вскоре стала комично выглядеть ситуация, когда «украинский нацизм», который должна была поразить Россия и тем самым открыть новую главу в «дружбе» с мировым еврейством, непринужденно возглавил еврей.

Несомненно, в вышеобозначенном раскладе Россия не только теряла возможность решить свои геополитические устремления в рамках устранения «первопричин конфликта», но и по сути предавала бы весь славянский мир, добровольно отказываясь от своего культурно-исторического кода. И тогда этот идеологический и нравственный вопрос решался бы в пользу мирового еврейства, в мире где России уготована роль быть «сырьевым придатком» еврейского глобализма.

В более ранних статьях мы также делали предположения, что перед мировым еврейством на данный момент стоит дилемма касательно сохранения Израиля. С одной стороны, «сионисткий проект» глобализаторами уже списан и приговорен к ликвидации как основа «либерального глобализма», на смену которому должен прийти «глобализм китайский», а для этого требуется погасить и маяк этого проекта – Израиль. С другой стороны, часть мирового еврейства, накрепко вписанная в сионизм, требует «продолжения банкета» и не готово менять «профориентацию», пытаясь усидеть на насиженных местах. При этом гипотетический проект «Иудейского государства», при котором иудеи должны стать «пастырями стада», где на роль проводника для «стада» в будущий мир уже выбран Китай, должен стать апофеозом мирового еврейского господства и заключительной главой их пророчеств.

В этой связи не лишним будет вернуться к последней встрече Уиткоффа и Путина состоявшейся 02.12.2025 года , в рамках реализация проекта «мирного плана Трампа», где Уиткофф прибыл на встречу уже с зятем Трампа, Кушнером, являющимся, нужно отметить, членом иудейской секты «хабад».

Как и предстоящие встречи подобного формата детали переговоров двух сторон остались в секрете. Но можно сделать предположения, что привлечение в переговорах «иудея» наряду с «сионистом» говорит о том, что либо между «верховными иудеями» и «верховными сионистами» вопрос о ликвидации Израиля уже не имеет разногласий, и тогда иудей Кушнер и сионист Уиткофф должны были убедить в этом Путина, который в случае, если бы последний отрабатывал заказ глобалистов имел бы законные опасения «перейти дорогу» сионистам, отыграв на интересы иудеев. Либо евреи в целом настолько глупы и самонадеянны, что, будучи не готовые распрощаться с Израилем, готовы требовать в тоже время и утверждения «Иудеи» в южных областях Украины, удовлетворяя тем самым и интересам и сионистов и иудеев вкупе.

С точки зрения страны стремящейся к обретению суверенитета, Россия при любом варианте из выше обозначенных должна отклонить «мирный план» поскольку его пункты не то, чтобы не отвечают устранению «первопричин конфликта», но и ставят Россию в положение предателя Славянского мира. С наших позиций именно это и было доведено до понимания спецпредставителя США и его компаньона при встрече в Москве 2 декабря.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА

На данный момент ВС РФ медленно, но верно, судя по докладам военных продвигается к Одессе через херсонское направление. На картах России, в это время, открыто продающихся в магазинах, южные области Украины, включая еще не взятую Одесскую область, рисуют в составе Российской Федерации, тогда как остальная часть украинских земель рисуется в составе Украины с сохранением, надо полагать, её текущей государственности.

В этой связи невольно приходит на ум иллюстрация из памфлета 1890 года «Сон кайзера», в рамках которого задолго до окончания первой мировой войны британские масоны «предсказали» границы стран послевоенной Европы.

Мы не намекаем на то, что итогом «третьей мировая войны» гибридного типа может стать превращение России в «красную пустыню», хотя всё возможно, мы лишь хотим сказать, что «территориальными планами» в стране в отношении Украины занимаются отнюдь не те люди, склонные ратовать за расширение и усиление славянского мира, а его противники, либо «полезные идиоты» не имеющие четкого представления о том, что происходит в мире на самом деле.

С наших позиций карту нарисовали и профинансировали её появление в свободном доступе «британские масоны, собирающиеся построить Третий храм на юге Украины», с надеждой на то, что «полезные идиоты» растиражируют её как образ победы в СВО.

На сайте «Царь Град», в частности, была опубликована статья под названием «В кабинете Генштаба заметили карту с Одессой и Николаевым в составе России», в которой как иллюстрация к выше сказанному продемонстрировано как видят «полезные идиоты» итог разрешения российско-украинского конфликта.

Очевидно, что в целом сплошь иудаизированный «киевский режим» на Украине, и само появление наглого, но глупого еврея во главе страны в самый горячий период её существования, начиная с 2014 года, не является случайностью, а есть следствие целенаправленной политики спецслужб Великобритании, замкнутой на её иудо-масонские ложи, в деле разрушения Европы и всего Славянского мира. Этому подтверждением является дерзкое отношение Зеленского к текущему лидеру США, например, взявшего на себя роль спасителя Америки, а также периодические поездки украинского президента «за консультациями» к своим хозяевам в Англию.

Учитывая этот фактор, то есть то, с кем Россия ведет войну на Украине на самом деле, нужно утвердительно отметить, что образом победы в СВО должна стать не безоговорочная капитуляция, о которой ведут речь Z-патриоты, а безоговорочная деиудаизация Украины, как этап в деиудаизации Европы и России, в рамках процесса освобождения мира от еврейского засилья.

С наших позиций сохранение текущей государственности Украины с признанием со стороны Запада за Россией лишь пресловутых «южных областей» будет являться закономерным итогом проигрыша страны в мировоззренческом противостоянии с мировым еврейством. Тогда как полная деиудаизация Украины, а именно её переформатирование, где итогом этого процесса станет разделение земель Украины между тремя славянскими странами – Польшей, Белоруссией и Россией с последующим образованием Союза Славянских стран, где Киев будет и его центром, и столицей украинской республики в составе РФ, является закономерным итогом победы в СВО.

Посудите сами, сам процесс усиления славянского мира как условие сохранения России в принципе на карте мира должен быть обозначен событием, никак не вписывающимся ни в планы глобалистов, ни в планы Великобритании и в целом всего иудео-масонского сообщества. Это событие несомненно кардинально изменит политический ландшафт как в России, так и в славянских странах – евреев не нужно будет упрашивать покинуть эти страны, они сами уедут в Израиль все поняв. В данном раскладе славянские страны получат возможность сформировать национально-ориентированное правительство, состоящее из этнических славян, искренне любящих свой народ, и готовых заботиться о гражданах своей страны, а не об интересах глобалистов.

В этой связи не лишним будет уточнить, что польское правительство должно быть переформатировано в соответствии с планом усиления славянского мира, а все элементы так или иначе работающие на глобализм, а это, главным образом, евреи, внутри страны - изолированы. Лишь при данном раскладе окажется возможным Польше выйти из состава НАТО, получив полное право стать участником в разделе украинских земель.

На данный момент эмоциональные выкрики глав НАТО касательно использования Польши в деле противостоянии с Россией, равно как и акции Польши демонстративного перекрытия границ с Белоруссией, говорят лишь об обратном: глобалисткие «шестерки» в составе руководства страны, подчиняющееся Брюсселю, готовы пожертвовать Польшей, лишь бы не дать состояться воссоединению и укреплению славянского мира, а тем самым и восстановлению субъектности европейских держав, таких как, главным образом, Германия. Надеемся, что наша славянская агентура в Польше окажет этому должное сопротивление и не допустит того, чтобы польские славяне стали «пушечным мясом» в осуществлении целей еврейского глобализма, подобно тому, как когда-то им стали обманутые украинские славяне в событиях российско-украинского конфликта.

В этой связи хочется добавить, что в более ранних докладах, касающихся «Концепции славянского мира» мы заостряли внимание на том, что в целом фактором усиления славянского мира должна стать доминация представителей славянского этноса во всех сферах человеческой жизнедеятельности в рамках данного национального государства, если оно является славянским. Если, скажем, в Польше этнический состав граждан представлен, главным образом, славянами, то по логике вещей и в соответствии с теорией вероятности и в бизнесе, и в политике, и в искусстве доминировать в управленческих решениях должны не польские евреи, например, коих по определению меньшинство, а польские славяне. Этот принцип можно распространить и на все страны, в которых население готово идти путем самобытности. В отношении США, правда, этот принцип будет работать не по национальному признаку, а согласно цвету кожи. Да, США страна мигрантов, но построили эту страну «белые» мигранты из Европы.

В свете текущих событий, когда европейские национально - ориентированные элиты только просыпаются, глобалисткие силы, захватившие Германию, равным образом, как и Польшу не желают смиряться с тем, что Россия встала на путь освобождения Европы от иудо-масонского ига. Используя с одной стороны Германию, как пугало в деле «усмирения» России, с другой они спят и видят, как бы утопить страну великой германской нации в экономическом и миграционном кризисах, таким образом окончательно решив «германский вопрос» на территории Европы, и наша славянская агентура в сотрудничестве с агентурой этнических немцев - патриотов не должна позволить разыграть глобалистам карту восьмидесятилетней давности: русские и немцы – братья на века!

В соответствии с «Концепцией славянского мира и оси пяти стран», именно Германии отводится почетная и наиболее важная роль «смотрящей» за Европой, как одной из опор глобальной стабильности в послевоенном мире.

ИТОГИ

В завершении текущего доклада, хочется подвести итоги.

Принимая в расчет, что Североатлантический альянс как средство борьбы с «коммунистической угрозой» себя исчерпал, поскольку не выдвигал никаких требований в отношении Китая, как носителя этой угрозы, а более того, в рамках «либерального глобализма», как его защитника уже не имеет смысла, в силу наличия кризиса в недрах этого глобализма, НАТО неминуемо будет подвергнуто расформированию, как только украинский кризис будет решен в пользу славянского мира.

Как это не парадоксально звучит, но именно фактор «НАТО» и его гипотетическая угроза в отношении России на данный момент являются двигателем деиудаизации и Украины и России, и Германии на пути обретения последними суверенитета.

В свою очередь механизм разрешения российско-украинского кризиса, как лишь эпизод в борьбе наций за свой суверенитет, нам видится в следующих событиях, которые обязательно должны произойти.

Со стороны Европы — это смена внешнеполитического курса в Германии и Польше, обусловленное приходом к власти в них национально – патриотических сил, когда Германия занимает свое законное место в оси пяти стран – США, Германии, России, Индии и Ирана, а Польша как славянская страна становится представителем «славянского запада» в соответствующей тройке славянских стран: Польши, Чехии и Словакии в рамках Союза славянских стран. При этом фактор «НАТО» становится на тридцать процентов нейтрализованным, поскольку и Польша, и Германия, ссылаясь на экономические трудности покинут альянс, понимая, что Россия есть гарант и основа их спасения и процветания, а не «либеральный глобализм». Это обстоятельство по сути далее сделает «киевский режим» более сговорчивым: в Киеве начнется паника от осознания того, что единственная страна от НАТО, которая могла бы теперь потенциально начать войну с Россией – это Франция, но и она не сможет через «голову» Германии и Польши вести боевые действия, которым достаточно будет лишь сохранять нейтралитет.

Со стороны России потребуется не приостанавливать СВО, используя операцию как средство напряженности и давления на национал-патриотические элиты Германии и Польши в деле захвата ими власти в своих странах.

Когда Германия и Польша окажутся по одну сторону баррикад с Россией, нужно будет провести операцию захвата правительственных зданий Киева «за три дня», то есть довести начатую в 2022 году операцию под Гостомелем до логического завершения. В данном случае за образец будет взят захват власти на Донбассе и в Луганске: силовой захват ключевых объектов Киева, установление «временного правительства», далее провозглашение выборов президента новой республики в составе РФ.

Затем потребуется провести реорганизацию союзного государства России и Белоруссии в «Союз славянских стран», в который первой наряду с уже имеющимися Россией и Белоруссией войдет Польша, как лидер тройки «славянского запада». От тройки «славянского юга» в будущем потребуется воссоздать Югославию, тогда как временно представителем от неё может быть Чехия, которой тоже предложено будет войти в состав «Союза славянских стран».

Таким образом страны союза славянских стран через представительство России в оси пяти стран: США, Германии, России, Ирана и Индии смогут оказывать влияние на мировое сообщество, имея возможность быть услышанными на глобальном уровне.

И наконец потребуется разделить земли Украины. В нашем представлении предстоящее разделение земель Украины должно произойти исключительно среди славянских стран и могло бы выглядеть примерно так:

В состав Польши входит западная часть Украины: Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Ровенская области. При этом в состав Словакии под освоение потребуется отдать Закарпатскую область. Белоруссия получает под освоение северные территории: Житомирскую и Черниговскую области.

Остальные области Украины, кроме уже вошедших в состав ДНР и ЛНР и Крыма, оказываются в составе образованной Украинской народной республики (УНР) с последующим присоединением ее на уровне республики к Российской Федерации. При этом Киев официально получает статус политической столицы «Союза славянских стран», и одновременно становится культурной столицей «восточного славянства», а с согласия всего славянского мира – его «меккой» и обителью славяно-арийского жречества ввиду огромных ресурсных возможностей от России.

На этом очередной экскурс в концепцию славянского мира и альянса пяти стран завершён, но будет далее рассмотрен в следующих статьях.

В контакте с вами было славяно-арийское жречество. До скорых встреч!