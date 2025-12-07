Сбор средств на издание книги "Соратники Рихарда Зорге": https://pay.cloudtips.ru/p/5bc985dc

«Рыночная экономика в России — это миф, который ведет нас к нищете». Легендарный автор Андрей Паршев («Почему Россия не Америка») и историк Александр Колпакиди обсуждают главные ошибки 90-х, которые мы расхлебываем до сих пор. Почему инвестиции Запада загоняют страну в долги, а Китай смог стать сверхдержавой? Кто на самом деле развалил СССР — предатели в Политбюро или агенты ЦРУ? Куда исчезло «золото партии» и почему правда о Лаврентии Берии до сих пор скрыта под грифом «секретно»?

00:00 Старт беседы

01:06 Инвестиции Китай

02:45 Рынок Россия

10:11 Санкции эффект

14:08 Самодостаточность отраслей

16:07 Многополярный мир

38:22 Капитализм кризис

48:41 Ленин авторитет

#АлександрКолпакиди #АндрейПаршев #Экономика #Инвестиции #Китай #Санкции #Россия #Многополярность #История #Геополитика #Капитализм #КнижныйДень #Delib