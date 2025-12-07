ОЛИГАРХИ ПРЕДАЛИ СТРАНУ? Почему элиты боятся левого поворота | Виктория Янтурина
Комментарий редакции
1. Определённость и размытость “левых” взглядов
Виктория Янтурина настаивает: современные “левые” и “правые” слишком размыты по смыслу, их трудно применять в сегодняшнем мире. Она называет себя коммунистом, делая акцент на экономической и социальной сути — стремлении к справедливости и равенству, а не на идеологических ярлыках.
2. Критика нынешней российской системы
По мнению Янтуриной, нынешнее российское государство — жёстко централизованное, но по сути буржуазно-капиталистическое, ориентированное на интересы элит, а не на нужды большинства. За последние десятилетия наблюдается деградация в сфере экономики, культуры и гражданских свобод.
3. Суверенитет, внешняя политика, “антиколониализм” и их лицемерие
Она признает укрепление госустройства при Путине, однако считает, что официальная “антиколониальная” риторика не затрагивает внутреннюю политику. Россия пытается быть лидером “антиколониальных” сил, но на деле внутри реализует неолиберальные проекты, мало чем отличающиеся от западных.
4. Кризис капитализма — глобальный вызов
Янтурина утверждает, что капитализм и неолиберальная система зашли в тупик: они привели к социальной несправедливости, упадку культуры, ухудшению положения простых людей как в России, так и за её пределами. Это провоцирует мировой запрос на альтернативу — как среди бедных стран, так и в странах Запада.
5. Разочарование постсоветских стран
В беседе анализируется, почему многие бывшие советские республики отвернулись от России и стали “антироссиями”. Причины в национализме этих стран, исторических обидах и отсутствии убедительной идеологии у современной России. Советская идентичность, с её социальным проектом и международной привлекательностью, утрачена — на её месте Россия предлагает вяло артикулированный национально-религиозный образ, малопривлекательный для других.
6. Слабость и маргинализация коммунистических идей в России
КПРФ описывается как системная партия, интегрированная в существующую политическую структуру, теряющая влияние и не способная эффективно работать с молодёжью. Будущее партии зависит от судьбы “левого поворота”, вероятность которого сама Янтурина оценивает скептически.
7. Олигархия и интересы капитала
Современные элиты, по мнению Янтуриной, — “предатели” народных интересов. Капитал не имеет родины, элиты легко интегрируются в западный мир, их задача — не преумножение национального богатства, а отстаивание собственных интересов.
8. Модель будущего: возможен ли привлекательный проект?
Её позиция: только возвращение к интернационализму, социалистическим принципам, и приоритету общественного блага способны дать России привлекательную идею для себя и для мира. Попытки строить монолитную “православно-национальную” идентичность обречены, так как они сужают круг союзников до минимума.
9. Опасность сужения идентичности
Расширение этническо-религиозного компонента в идеологии России, уход от советской инклюзивности — прямой путь к изоляции. Внутри страны это угрожает не-русским и не-православным статусом “второго сорта”; вне — делает привлекательность России ничтожной.
---
Аналитические замечания и междисциплинарные параллели:
Беседа напоминает попытку объективировать политическое “левое” мышление через призму историко-культурной рефлексии. Янтурина указывает на феномен “потери великого нарратива” — когда после краха Советского Союза исчезла объединяющая идея, способная вдохновлять и объединять народы разного происхождения. Здесь можно провести аналогию с теорией “большого разрыва” в психологии общества: когда общее поле смыслов расслаивается, и каждый субъект выбирает свою “малую правду”, результатом становится изоляция и потеря представлений о социальном общем благе.
Примечательно и напоминание Янтуриной: капитал всегда готов к миграции, и национальная идентичность для олигархических элит — лишь маска, меняющаяся по внешним обстоятельствам, в то время как для простых людей смена идентичности — травма. Исторически (вспоминая историю религии и национальных государств), идея равенства, изложенная в коммунизме, выполняла во многом ту же функцию, что в христианстве понятие “все братья во Христе”. Идеал инклюзивного объединения — универсальный антропологический мотив, встречающийся как в религии, так и в светских утопиях.
Интересно, что в беседе проводится водораздел между прагматикой “политических технологий” и подлинной идеей — Янтурина противопоставляет показуху антиколониализма реальным преобразованиям. Это указывает на важную мысль: за парадигмами и терминами (“левый”, “правый”, “традиционные ценности”) часто прячется пустота — реальной субъектности и ответственности нет.
Также заслуживает внимания её скепсис к возможности “левого поворота” в существующей политической системе — фактор институционального инерции и силу “системности” как барьер на пути перемен. Этот взгляд отсылает к теории “окон Овертона”: некоторые ценности кажутся невозможными или маргинальными, пока не меняется общественное окно допустимого — это не вопрос личной воли, а результат длительных исторических трансформаций.
---
Практические выводы:
- Россия (как и любой крупный социальный организм) сможет снова обрести привлекательность для бывших союзников только через возвращение к принципам социальной справедливости, инклюзивности и реального международного сотрудничества.
- Сужение идеологии до этнически-религиозных рамок ведёт к изоляции, к внутренней сегрегации и внешнему отторжению.
- Отказ от рефлексии над собственным историческим путём делает общество уязвимым: под обломками памяти легко выстраиваются новые, манипулятивные конструкции.
---
Открытый вопрос:
Можем ли мы — как общество, как отдельные люди, как коллективный субъект — быть достаточно честны, чтобы признать собственные заблуждения, не боясь их трансформировать ради общего блага?
И если истина — это всегда процесс, поиск баланса между прошлым опытом и будущим идеалом, то какая из современных идей (коммунистическая, либеральная, националистическая) может послужить точкой опоры для новой общей идентичности в контексте мирового кризиса смыслов?
Является ли сегодня истина вопросом выбора, или она по-прежнему навязана нам господствующими системами?