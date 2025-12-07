Особая тема русской литературы – образ и роль отца. На страницах классики отцы самые разные: глупые, жестокие, мудрые, заботливые, любящие и равнодушные. Хрестоматийный положительный типаж – тургеневский Василий Базаров. А вот Фамусов Грибоедова вызывает презрение. Образы отца у Гоголя противоречивы, как и сама личность этого русского гения. При этом многие выдающиеся мастера слова, такие как Пушкин, Лермонтов, Толстой и Есенин, выросли без мужского участия.

- Почему в XIX веке в нашей литературе был так популярен типаж отца-помещика?

- Какой литературный памятник своим родителям воздвиг Лев Толстой?

- Кто из классиков наиболее остро поднял тему отцеубийства?

- Кто и зачем в советской литературе вывел образ самого гнусного и нелепого отца?

Разбираемся в программе Захара Прилепина "Ключи Захара" вместе с филологами и литературоведами Олегом Демидовым и Алексеем Колобродовым на радио Sputnik.