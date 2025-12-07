Оригинал: https://www.youtube.com/watch?v=aR20FWCCjAs

Переведено ИИ: https://github.com/ArteusAI/DubbLM

Илья Суцкевер – один из бывших основателей OpenAI и основатель никому не известной компании SSI. По сообщениям из твиттер – еще и профессор Философии.

Шедевральный разбор стратегии стартапа SSI, проблем пре-трейнинга и улучшения обобщения моделей

Логичные рассуждения о том, как обеспечить безопасность AGI и масштабировать системы

Актуальные ссылки на подкаст, информация о спонсорах и подробные таймкоды беседы

Кратко представлены ниже для удобства навигации по этому глубокому диалогу с Ильёй:

00:00:00 – Объяснение неравномерности (jaggedness) способностей моделей

00:09:39 – Эмоции и функции ценности

00:18:49 – Что именно мы масштабируем?

00:25:13 – Почему люди обобщают информацию лучше, чем модели

00:35:45 – Прямой путь к сверхразуму (superintelligence)

00:46:47 – Модель SSI будет обучаться в процессе развертывания

00:55:07 – Проблема согласования (Alignment)

01:18:13 – «Мы — компания, ориентированная исключительно на исследования»

01:29:23 – Self-play (самоигра) и мультиагентные системы

01:32:42 – Исследовательский вкус

Подкаст Пателя Дваркеша: https://www.youtube.com/@DwarkeshPatel

Книга, о которой говорил Илья, но почему-то забыл вспомнить: https://bit.ly/4ixlWzs (редакция Борщя рекомендует)