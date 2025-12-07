Илья Суцкевер: Мы переходим от эпохи масштабирования к эпохе исследований
Оригинал: https://www.youtube.com/watch?v=aR20FWCCjAs
Переведено ИИ: https://github.com/ArteusAI/DubbLM
Илья Суцкевер – один из бывших основателей OpenAI и основатель никому не известной компании SSI. По сообщениям из твиттер – еще и профессор Философии.
Шедевральный разбор стратегии стартапа SSI, проблем пре-трейнинга и улучшения обобщения моделей
Логичные рассуждения о том, как обеспечить безопасность AGI и масштабировать системы
Актуальные ссылки на подкаст, информация о спонсорах и подробные таймкоды беседы
Кратко представлены ниже для удобства навигации по этому глубокому диалогу с Ильёй:
00:00:00 – Объяснение неравномерности (jaggedness) способностей моделей
00:09:39 – Эмоции и функции ценности
00:18:49 – Что именно мы масштабируем?
00:25:13 – Почему люди обобщают информацию лучше, чем модели
00:35:45 – Прямой путь к сверхразуму (superintelligence)
00:46:47 – Модель SSI будет обучаться в процессе развертывания
00:55:07 – Проблема согласования (Alignment)
01:18:13 – «Мы — компания, ориентированная исключительно на исследования»
01:29:23 – Self-play (самоигра) и мультиагентные системы
01:32:42 – Исследовательский вкус
Подкаст Пателя Дваркеша: https://www.youtube.com/@DwarkeshPatel
Книга, о которой говорил Илья, но почему-то забыл вспомнить: https://bit.ly/4ixlWzs (редакция Борщя рекомендует)
Комментарий редакции
Ключевые идеи и основные тезисы
1. Ощущение перемен и связь ИИ с реальностьюВидео начинается с размышлений о том, как быстро привыкаем к новым технологиям (особенно к ИИ) и насколько инвестирование колоссальных средств пока не меняет ощущение нашей повседневности. Несмотря на огромные суммы, вложенные в ИИ, влияние его на быт человека неочевидно и зачастую кажется оторванным от жизни — ситуация напоминает научную фантастику, которая медленно становится частью повседневности.
2. Разрыв между успехами ИИ на бенчмарках и их реальным экономическим воздействиемПарадокс: модели ИИ превосходят человека по сложным метрикам и тестам, но их прикладная польза отстаёт. ИИ отлично справляется с соревновательными задачами, но перенос этих знаний «в жизнь» и обобщение навыков на новые задачи происходят с трудом. Аналогия проводится с двумя студентами-программистами: один, переучивающий задачи ради результата, и другой с природной «искрой» понимания; ИИ — скорее первый тип.
3. Ограниченность предобучения и аналогии с человеческим обучением и эволюциейПредобучение ИИ напоминает либо детство человека (накопление опыта до социально-экономической пользы), либо эволюционную подготовку, но нет прямого соответствия: ИИ оперирует гораздо большим объёмом данных, но при этом часто «знает» поверхностно и делает примитивные ошибки, в то время как человеческое знание — более глубокое и связанное с ценностями, эмоциями, мотивацией.
4. Роль эмоций и «функции ценности»Вспоминается случай из нейробиологии: человек без эмоций теряет адекватность в принятии решений. Эмоции у людей — не только простое чувство, а механизм, направляющий принятие решений, встроенный эволюцией. В машинном обучении аналог — функция ценности (reward function), но она значительно проще и не покрывает богатства человеческих мотиваций.
5. Масштабирование: эры исследований и рецептовИИ пережил эпоху эмпирических поисков, затем эпоху масштабирования (чем больше данных и вычислений — тем лучше результат). Сейчас масштабы приближаются к насыщению, и начинается новая эра — возврата к фундаментальным исследованиям и поиску новых принципов. Масштабирование уже не даёт качественного скачка: нужны новые рецепты.
6. Обобщение как фундаментальная проблемаСамая тонкая трудность — недостаток способности к обобщению. Модели ИИ требуют намного больше данных для обучения, чем человек, они менее устойчивы и менее эффективны в самообучении. Человеческую способность к быстрому и обобщающему обучению объяснить трудно: возможно, в этом проявляется глубокое эволюционное априорное знание, а может быть — некий неуловимый механизм, пока неизвестный ИИ.
7. Взаимосвязь функции ценности, эмоций и мотивацииЭмоции — универсальный механизм управления поведением, обладающий большой надёжностью именно за счёт простоты. Они делают людей приспособленными сразу к множеству ситуаций, хоть и часто ошибаются в новых условиях (пример с голодом в век обилия пищи).
8. Влияние языка на парадигмы мышленияТермины («AGI», «предобучение») не только описывают, но и формируют направление исследований, меняя коллективное восприятие границ возможного.
9. Будущее моделей: непрерывное обучение и конвергенция стратегийВыделяется концепция непрерывного обучения вместо единовременного предобучения, как у человека. В будущем будет создана система, способная учиться по-человечески и быстро достигать сверхчеловеческих результатов, причём такие системы смогут объединять свой опыт.
10. Конкуренция, специализация и эволюция рынкаКонкуренция приводит к появлению множества специализированных, а не универсальных сверхинтеллектуальных ИИ. Модель будущего мира — это множество агентов с разными навыками, специализацией и способом совмещения опыта, а не один универсальный разум.
11. Вопросы безопасности, согласованности и эмпатии в ИИБольшое внимание уделяется вопросу согласования (alignment) — способности сверхинтеллекта заботиться о всех чувствующих существах. Высказывается мысль, что универсальную «ценностную функцию» (этику) будет проще сформировать в отношении всех разумных агентов, чем только людей.
12. Глубинные загадки человеческого сознания и мотивовОбсуждаются тайны высокоуровневых желаний — например, как эволюция смогла «захардкодить» в мозг столь сложные социальные мотивации, оперирующие абстрактными понятиями, при отсутствии явных датчиков для таких сигналов.
13. Эстетика как ориентир в исследовательском подходеВ финале обозначается важность внутренней интуиции, эстетики простоты, элегантности и вдохновения мозгом человека для поиска новых решений — исследовательский «вкус», который невозможен без сравнения с работой эволюции, биологии и междисциплинарного анализа.
---
Выводы
Беседа охватывает философские, технологические, эволюционные и этические аспекты искусственного интеллекта, предлагая осмысленный и рефлексивный подход к его развитию. Вся история ИИ здесь — это не линейный прогресс, а череда сменяющихся парадигм: от хаотичного поиска к массовому масштабированию, и затем — к осознанию фундаментальных ограничений, которые невозможно преодолеть без нового понимания природы обучения, мотивации и внутренней «ценности».
Несмотря на технологический оптимизм, участники обсуждения подчёркивают ограниченность нынешних методик и мощное влияние языка, образов и даже идеологических клише на исследовательское мышление. Проблема обобщения — ключевой вызов на сегодняшнем этапе: как создать ИИ, который не просто зазубрит миллион примеров, а сможет эффективно и гибко действовать в сложном, меняющемся мире? Не менее остро встаёт проблема этики и согласованности — если ИИ обретёт небывалую мощь, на каком ценностном фундаменте он будет принимать решения, и останутся ли у человека способы участвовать в этом процессе?
Философским камертоном здесь выступает признание ограниченности знания — и человеческого, и машинного. Нам остаётся идти не к абстрактному идеалу, а к практическому, эмпатичному, осознанному пониманию себя, других и новых форм разума, которые мы создаём. Возможно, именно отказ от иллюзии объективной законченности, принятие уязвимости и открытости к изменениям и будет тем самым принципом, который позволил человечеству процветать и который (парадоксально) может стать главным ориентиром для будущего ИИ.
---
Открытый вопрос:
Если основная проблема искусственного интеллекта — в обобщении и согласовании ценностей, можем ли мы, ограниченные своим субъективным опытом, придумать механизмы, способные охватить всю сложность мира, включая эмоции, мотивации, непредсказуемость и уникальность каждого существа? Как нам найти баланс между простотой, эффективностью и глубиной — в себе и в тех системах, которые мы создаём?