ГДР против ФРГ. Суды над нацистами в годы Холодной войны / Иван Будилов и Егор Яковлев

Послевоенная Германия: две страны, два правосудия. Как судили нацистских преступников в ФРГ и ГДР? Почему в Западной Германии тысячи убийц избежали наказания из-за «срока давности» и формальных процедур, а в Восточной — получили пожизненные сроки? И как в 1990-е годы произошла массовая реабилитация палачей?

В этом выпуске Иван Будилов и Егор Яковлев анализируют:
— Ключевое различие: ФРГ судила по довоенному Уголовному кодексу 1871 года, ГДР — по Нюрнбергским принципам
— Полицейские батальоны: как рядовые исполнители Холокоста получали символические сроки или оправдательные приговоры на Западе
— Шокирующие примеры: реабилитация командира роты, лично расстрелявшего десятки мирных жителей
— Архивные документы: статистика осуждений и приговоров в двух Германиях

00:00 – Два правосудия для нацистских преступников
02:37 – Ключевое различие: на каком праве судили в ФРГ и ГДР
06:07 – «Срок давности» в ФРГ и принцип «Без срока давности»
14:53 – Статистика: сколько преступников осудили в ГДР, ФРГ и странах Восточной Европы
18:54 – Процессы в ГДР: политический суд или правосудие?
20:40 – Пример Зондеркоманды 4B: разные приговоры в ГДР и ФРГ
25:03 – Оправдание Вернера Пёльса в ФРГ: «молодой и не понимал»
30:26 – Реабилитация 1990-х: как палачи вышли на свободу
36:50 – Пожизненный срок и последующее освобождение
45:39 – Полицейские батальоны: массовые расстрелы в Белоруссии и на Украине
56:05 – Приговоры в ГДР и их отмена после объединения
01:05:29 – Почему память о преступлениях должна быть «Без срока давности»

Комментарий редакции

Ключевые тезисы обсуждения:

1. Сравнение подходов ГДР и ФРГ к судебным процессам над нацистскими преступниками:
- В Германии были два разных подхода к послевоенному правосудию — социалистический (ГДР) и западный (ФРГ).
- ГДР ориентировалась на международные нормы (принципы Нюрнбергского трибунала, конвенции о военных преступлениях), преступления нацизма признавались не имеющими срока давности и квалифицировались как преступления против человечности.
- ФРГ опиралась преимущественно на собственное уголовное право (часто датируемое еще 19 веком), для ключевых нацистских преступлений действовали сроки давности, а исполнителей часто судили лишь за убийства без “отягчающих обстоятельств”.

2. Масштаб и характер преследования:
- В ГДР число осужденных нацистских преступников было почти вдвое выше, а подход более широк — к ответственности привлекали не только руководство, но и исполнителей.
- В ФРГ большая часть дел прекращалась, многие фигуранты были оправданы или досрочно освобождались, зачастую по формальным юридическим основаниям.

3. Реабилитация и политизация процесса:
- После объединения Германии началась волна пересмотров приговоров ГДР — часть осужденных нацистских преступников, отсидевших долгие сроки, либо оправдывались, либо добивались смягчения наказания, опираясь на аргументы политизированного правосудия в ГДР.
- Мотивировки часто упирались в процедурные нарушения или предположительную политическую направленность дел, а не в отсутствие доказательств преступлений.
- В ФРГ явно преобладала установка на реабилитацию с учетом давления на тему прав человека в социалистических странах, что приводило к удивительным, с моральной точки зрения, оправданиям массовых убийств (например, в случае войны с партизанами или исполнения приказов).

4. Правовые уловки и гуманизация виновных:
- В ряде случаев преступления (массовые убийства, сожжение деревень, расстрелы граждан) квалифицировались как “законная борьба с партизанами”, а исполнение преступных приказов почти всегда оправдывалось отсутствием самостоятельной инициативы (“я просто выполнял приказ”).
- Личные особенности преступника (молодой возраст, плохое самочувствие, стресс, старость) рассматривались как смягчающие обстоятельства.
- Судебная система ФРГ в 1960–1980-е годы проигнорировала базовые принципы Нюрнбергского трибунала.

5. Историческая память и смысл новых исследований:
- Отсутствие систематизированной базы данных о преступлениях нацистов на территории СССР до сих пор является пробелом в исторической памяти.
- Работа по восстановлению этой памяти идет вопреки тенденциям забывания и реабилитации — важно не только юридическое, но и гуманитарное, историческое осмысление трагедии.

---

Вывод с философской рефлексией:

Разговор наглядно демонстрирует, как юридические определения, нормы и даже контекст политических изменений способны радикально видоизменить восприятие исторической вины и ответственности. Мы видим, что одна и та же цепь преступлений — массовая гибель мирных людей, геноцид, сожжение деревень — может быть по-разному интерпретирована лишь в зависимости от того, какая система власти, ценностей и интересов доминирует в данный момент.

Возникает вопрос: где проходит граница между справедливостью и политической целесообразностью? Спустя десятилетия после войны, системы приоритетов развернулись: те, кто был осужден за бесчеловечные акты, иногда оказывается жертвой государственного произвола лишь потому, что сам суд был “не того режима”. Тем самым, истина оказывается не столько в фактах, сколько в позиции трактующего их субъекта — и это накладывает отпечаток на всю систему исторического знания.

Историческая память — не только набор событий, но и постоянный поиск баланса между памятью и забвением, оправданием и осуждением. Можно заметить параллели с процессом в психике личности: вытесненные или переосмысленные, забытые или реабилитированные части прошлого продолжают влиять на настоящее, пусть и неосознанно.

В практическом плане, вывод ясен: никакая реабилитация процедурных нарушений не должна затмевать этические и исторические аксиомы — некоторые преступления не имеют срока давности не только юридически, но и нравственно.

И всё же, если подход к истине всегда определяется системой координат, в которой мы находимся, то не стоит ли нам быть особенно осторожными с окончательными суждениями? Как совместить гуманистическое стремление к справедливости и уважение к изменчивости человеческой истории, не забывая при этом о реальных жертвах?

Если истина о прошлом всегда так зависит от настоящего — кто тогда определяет смысл памяти, и есть ли грань, за которой прощение переходит в забвение?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/947c8ef8945527239a54ab250ee34e40/
Один комментарий
  • 20572 19128
    KT сегодня в 14:53

      Всё верно,но почему-то СССР не подымал эту тему в отношении ФРГ.
      Кстати “Фракция Красной Армии” как раз и возникла после того как начали гнобить людей подымавших эту тему.

