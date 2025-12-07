Послевоенная Германия: две страны, два правосудия. Как судили нацистских преступников в ФРГ и ГДР? Почему в Западной Германии тысячи убийц избежали наказания из-за «срока давности» и формальных процедур, а в Восточной — получили пожизненные сроки? И как в 1990-е годы произошла массовая реабилитация палачей?

В этом выпуске Иван Будилов и Егор Яковлев анализируют:

— Ключевое различие: ФРГ судила по довоенному Уголовному кодексу 1871 года, ГДР — по Нюрнбергским принципам

— Полицейские батальоны: как рядовые исполнители Холокоста получали символические сроки или оправдательные приговоры на Западе

— Шокирующие примеры: реабилитация командира роты, лично расстрелявшего десятки мирных жителей

— Архивные документы: статистика осуждений и приговоров в двух Германиях

00:00 – Два правосудия для нацистских преступников

02:37 – Ключевое различие: на каком праве судили в ФРГ и ГДР

06:07 – «Срок давности» в ФРГ и принцип «Без срока давности»

14:53 – Статистика: сколько преступников осудили в ГДР, ФРГ и странах Восточной Европы

18:54 – Процессы в ГДР: политический суд или правосудие?

20:40 – Пример Зондеркоманды 4B: разные приговоры в ГДР и ФРГ

25:03 – Оправдание Вернера Пёльса в ФРГ: «молодой и не понимал»

30:26 – Реабилитация 1990-х: как палачи вышли на свободу

36:50 – Пожизненный срок и последующее освобождение

45:39 – Полицейские батальоны: массовые расстрелы в Белоруссии и на Украине

56:05 – Приговоры в ГДР и их отмена после объединения

01:05:29 – Почему память о преступлениях должна быть «Без срока давности»