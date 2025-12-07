«На протяжении всей истории наше небо было заполнено «троянскими конями», и, как и настоящий Троянский конь, они, похоже, скрывают враждебные намерения». Джон Киль

В этом выпуске: Дмитрий Зеленцов рассказывает о жизни и радикальных теориях американского уфолога Джона Киля, которого называют одним из пионеров «новой уфологии», центральное место в его работе занимает расследование событий в Пойнт-Плезант, Западная Вирджиния, связанных с «Человеком-мотыльком» и появлением «Людей в чёрном» (MIB), также рассматривается теория Киля о том, что НЛО — это явление, создаваемое внеземными цивилизациями, существами, способными манипулировать материей и нашими органами чувств, которые в прошлом проявляли себя как феи, демоны и так далее.

