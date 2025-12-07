ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЁК и ОПЕРАЦИЯ «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» : кто на самом деле управляет НЛО и нашим сознанием?
«На протяжении всей истории наше небо было заполнено «троянскими конями», и, как и настоящий Троянский конь, они, похоже, скрывают враждебные намерения». Джон Киль
Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/f3q6t3-yt2
В этом выпуске: Дмитрий Зеленцов рассказывает о жизни и радикальных теориях американского уфолога Джона Киля, которого называют одним из пионеров «новой уфологии», центральное место в его работе занимает расследование событий в Пойнт-Плезант, Западная Вирджиния, связанных с «Человеком-мотыльком» и появлением «Людей в чёрном» (MIB), также рассматривается теория Киля о том, что НЛО — это явление, создаваемое внеземными цивилизациями, существами, способными манипулировать материей и нашими органами чувств, которые в прошлом проявляли себя как феи, демоны и так далее.
Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2
Комментарий редакции
1. Чудовищное как вызов картине мира.
Тема чудовищ (и НЛО) используется как метафора для всего, что разрушает привычную, уютную, мнимо стабильную картину мира. Чудовище не столько пугает внешним обликом, сколько самим фактом своего появления и вызовом нашим категориям о возможном и невозможном.
2. Кризис классической уфологии.
После первого всплеска интереса (после инцидента с Кеннетом Арнольдом в 1947) уфология испытывает разочарование: за десять лет не удаётся получить ясных объяснений феномена, ни убедительных доказательств «инопланетности» НЛО, ни значимого научного интереса. Это приводит к снижению энтузиазма и оттоку исследователей.
3. Новая уфология и фигура Джона Киля.
На волне кризиса появляются новые подходы, иронично противопоставленные «старой уфологии». Джон Киль — одна из ключевых фигур новой волны. Его путь к уфологии пролегает через долгие путешествия, интерес к паранормальным явлениям, скептическое отношение к мистике Востока, опыт манипуляций восприятием людей (радиопостановки, разоблачения «чудес»).
4. Двойственность отношения Киля к сверхъестественному.
Киль, с одной стороны, разоблачает фокусы и иллюзии, но, с другой — признаёт существование «настоящей» паранормальности: феноменов, которые не удаётся рационально объяснить (например, исцеления на расстоянии, телепатия, встречи с ети, НЛО). Его позиция: скептицизм нужен, но чрезмерный скептицизм ослепляет.
5. Личный опыт и субъективность восприятия.
Киль описывает собственные переживания — мистические озарения, видения, опыты с НЛО — как важную часть своего пути и исследования. Он не претендует на абсолютную истину, подчёркивает личный, субъективный характер этих феноменов и открытость к тайне.
6. Исторические и культурные аналогии.
Беседуя о цифровизации, лектор делает историческое сопоставление: как письменность в древности воспринималась столь же революционно, как сегодня воспринимается интернет и IT. Уделяется внимание тому, что смена способов хранения и передачи информации меняет и психику человека, и структуру культуры.
7. Призыв к любознательности вместо догматизма.
Повторяется мысль о важности не подавлять, а направлять любопытство. Опыт Киля и его наставления резюмируются: «Скептицизм ослепляет. Учись быть любопытным — узнаешь больше». Восточная мудрость и западная рациональность должны быть в балансе, чтобы подступиться к неведомому.
---
Вывод:
В этой лекции на примере жизни и деятельности Джона Киля обсуждается, как «чудовищное» и аномальное — будь то монстры, НЛО или паранормальные явления — подрывают привычные рамки восприятия, вынуждая человека расширять картину мира. Сам феномен этих явлений (и того, как мы к ним относимся) раскрывается не столько через фактический поиск доказательств, сколько через обновление взглядов, критическое мышление — но без деструктивного скептицизма, с открытостью к новому опыту.
Отмечается, что резкая антисциентистская позиция столь же несостоятельна, как и наивная вера — истина где-то между, а путь к ней пролегает через эмпирический опыт, личные переживания, культурные контексты и честное признание ограниченности наших знаний и языка.
Практический вывод здесь — быть внимательным к собственному восприятию, не бояться сталкиваться с неизвестным, не поддаваться соблазну простых объяснений, не превращаться в пленника либо догм, либо мистификаций.
---
Открытый вопрос:
Если чудовищное и аномальное разрушает границы привычного мира и подталкивает искать новые формы познания, то быть может, сама истина — это вечный процесс расширения границ восприятия, а не конечный результат? Как научиться сохранять любопытство, не теряя критичности, и воспринимать аномальное не как угрозу, а как стимул к внутреннему росту и переосмыслению самой природы реальности?
Наличие у каждого смартфона с камерами доказывает отсутствие большинства феноменов придуманных хваткими журналистами.
А любопытство “направлять” не надо.