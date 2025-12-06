О доме не горюй, о женщинах не плач, и песню позабытую не пой. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач меж старою и новою землёй. А. Городницкий.

В ходе многолетних наблюдений в Красноярском крае выявилась тенденции общего повышения температур и температурных максимумов. Очевидно, что это следствие потепления климата. Однако кроме повышения температуры, наблюдается смещение сезонов от холодного мая к тёплому сентябрю до такой степени, что высадку помидоров приходится затягивать до начала июня, а цветы яблонь и завязи могут погибнуть от заморозков в любое время.

Разгадку смещения сезонов в Красноярске можно увидеть по графику средних температур на Новой Земле. Так в ходе наблюдений 42-09 годах мы имеем следующую картину: январь – 16, февраль – 17, март -15, апрель -11, май -5, июнь +1, июль +7, август +7, сентябрь+3, октябрь-2, ноябрь -10, декабрь -11. Т.е. сентябрь теплее мая на 8 градусов. В Красноярском крае (Манский район) 24 год: январь -16, февраль -15, март -5, апрель 2, май 7 … сентябрь 7, окт -3, ноябрь -7, дек -15. Эти графики показывают выравнивание зимних температур и холодный май.

Погоду на Новой земле определяет Арктика, моря с тёплым течением, а наш регион зависим от западных ветров, которые как раз переносят нам особенности климата севера Европы. Этот север и приполярье в целом всё сильнее попадает в зону человеческой активности. Хотя циркумполярная железная дорога осталась в планах, она уже построена в отрезках и ежегодно прибавляет свою мат. часть. Началось освоение северных газовых и нефтяных шельфов, увеличивается число судов и ледоколов на СМП.

В этой связи разгорается интерес к особенностям приполярных земель и их бывшим обитателям. Одним из таких знаковых регионов, как указал автор Сергей Огнев, является Новая Земля, о её легенде вы можете почитать в публикациях на ЯП - Праздники славян, Славянский календарь. Новая Земля в настоящее время, это военный полигон, и мы мало чего о ней можем рассказать. Однако к Новой Земле через пролив Карские ворота примыкает остров Вайгач. И Новая Земля и остров Вайгач геологически являются продолжением Урала, породы и история образования те же. Вайгач меньше новой Земли, теплее, ближе к материку и отделён от него проливом, который в штиль можно и на лодке форсировать. Зимой можно попасть на остров по льду.

Население там по пальцам сосчитать, зато это страна ненецких идолов, менгиров и гуриев. В южной и северной части этого острова были расположены главные идолы Вайгача, посвященные старику Вэсако и старухе Хадако, а рядом с Вайгачом на о. Цинковом теперь установлен Семиликий идол. И как бы прост не был идол, он по сути дела алтарь величественного храма, построенного здесь тысячи лет назад природой. Этот идол создан, предположительно, в середине девятнадцатого века, он представляет из себя деревянный крест, вершина которого центральная личина, а на плечах креста по три деревянные рыбины. Как мрачно пошутил один из свидетелей объекта, возможно, это был крест, сделанный поморами в честь апостола Андрея, изначально рыбака. «На причале рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде…» В конце девяностых учёный по фамилии Боярский прихватизировал идола, отвез в музей. Но на работников этого музея, как на египтян от Моисея свалились напасти, и, примерно, в 2003 году идола спровадили обратно туда, где взяли. Ремонтировал его на месте местный житель Андрей Рудольфович Вылко. Сам ник этого ненца о многом говорит.

Посмотреть на идола, на всю языческую загадку в целом на остров едут туристы и блогеры, например, блогеры (sevprostor), благодаря им, мы узнаем подробности быта и климата этого северного острова. Там обилие птицы, прежде всего гусей, их четыре вида, чайки, поморники, полярные соколы, лебеди, есть дикие олени, зимой белые медведи и все северные морские обитатели. В реках и озёрах много рыбы. Реки небольшие, они образуют каньоны и водопады, весь остров покрыт болотами, но они проходимы даже летом, а высоты и побережье свободны от комара и гнуса. Ненцы использовали остров как свою Мекку, предпочитая однако, на нем не селиться, ввиду многих опасностей, в том числе мистических. Остров был обителью духов, которые пацифизмом не отличались. Обычным делом в тех местах являются миражи. Так с северной оконечности острова в миражах часто видна береговая линия Северной Земли, до которой 50 км через пролив Карские ворота. Земля Санникова, тут не редко маячит на горизонте. В полярное лето вода в озерах и речках прогревается до 18 градусов и так же прогревается в проливе между Вайгачём и материком. Тёплое морское течение, которое подогревает Мурманск, доходит и до сюда, а полярное солнце работает летом круглосуточно.

Вот такую благостную картину увидели в этих заповедных местах проходчики Севпростора. «Не знаю как бы я говорил если бы нас заливало дождём или валило с ног ветром, но эта долина запомнилась мне чем-то наиболее приближённым к раю». Подробности вы можете прочитать в сети, набрав – идолы острова Вайгач.