Эфир на канале Красная линия 24 ноября 2025 г.

Всё, о чём коммунисты говорили в последние десятилетия, оказалось правдой. Либеральный курс показал свою смертельную опасность для России, капиталистический Запад притворялся другом, чтобы нанести нам удар в спину, а внутри страны действовали его пособники в лице пятой колонны. Навязанный нам неверный курс уничтожил промышленность, привёл к вопиющим провалам в образовании, здравоохранении, в системе ЖКХ и в пенсионном обеспечении. Мы столкнулись с угрозой вымирания, исчезновения как государства и цивилизации. Сейчас самое время взглянуть на вещи трезво и начать работать над собой. Коммунисты предлагают для этого свой план: «Программу Победы». Её обсуждают эксперты «Точки зрения».

