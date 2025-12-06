“Наука побеждать”. Е.Спицын, Ю.Афонин, Г.Камнев, А.Куринный. Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 24 ноября 2025 г.
Всё, о чём коммунисты говорили в последние десятилетия, оказалось правдой. Либеральный курс показал свою смертельную опасность для России, капиталистический Запад притворялся другом, чтобы нанести нам удар в спину, а внутри страны действовали его пособники в лице пятой колонны. Навязанный нам неверный курс уничтожил промышленность, привёл к вопиющим провалам в образовании, здравоохранении, в системе ЖКХ и в пенсионном обеспечении. Мы столкнулись с угрозой вымирания, исчезновения как государства и цивилизации. Сейчас самое время взглянуть на вещи трезво и начать работать над собой. Коммунисты предлагают для этого свой план: «Программу Победы». Её обсуждают эксперты «Точки зрения».
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
В беседе, проходящей на фоне прошедшего пленума КПРФ, ведущие и гости (Афонин, Камнев, Куринный, Спицын) анализируют текущее состояние российской политической и социально-экономической реальности с марксистских и прагматичных позиций, а также делятся планами и вызовами для левых сил страны.
1. Основная тема — Программа "Победы" и роль КПРФ- КПРФ презентовала системную, подробную программу, призванную стать альтернативой существующему курсу — акцент на развитии промышленности, социальной справедливости, устранении бедности, национализации ключевых секторов.
- Делается ставка на опыт Великого Советского Союза и успешные наработки современных социалистических стран, в первую очередь Китая.
- В процессе работы пленума отмечалось влияние КПРФ даже на оппонентов: многие инициативы левого фланга частично имплементируются властью или фрагментарно 'заимствуются'.
2. Критика власти и избирательной системы- Звучит тезис о кризисе доверия к власти, обусловленном отстранением населения от принятия решений (например, через манипулирование избирательными процедурами и использование технологий для прогноза и управления общественным мнением).
- Указывается на упорное преобразование выборов в формальный и замкнутый процесс, где решения принимают "самые умные" внутри системы, а не народ.
- КПРФ настаивает на принятии собственного Избирательного кодекса, возвращении к честным и открытым выборам как к механизму законной смены власти и реального обновления элит.
3. Рост левых настроений и их причины- Уточняется, что значительный рост поддержки левых идей произошёл после начала СВО — народ увидел иллюзию капиталистической эффективности и массовое бегство идеологов предыдущей модели.
- Дискуссия о природе российского общества: утверждается, что по сути оно коллективистское, и идеи социализма глубоко укоренены исторической памятью (общины, неприятие абсолютной частной собственности).
4. Проблема социального расслоения и олигархии- Говорится о беспрецедентном имущественном расслоении, отчуждении общества от результатов экономического роста, и доминировании олигархии, что рассматривается как бич современной России.
- Отмечается, что даже определённые достижения в регионах, где работают "красные" губернаторы, демонстрируют эффективность альтернативной политики — несмотря на ограничения, КПРФ в последние годы показала практические результаты в соцсфере и экономике.
5. Международный контекст и дуализм российской власти- Рассматривается противоречие: с одной стороны, Россия декларирует противостояние коллективному Западу, с другой — внутри следует капиталистической модели, в то время как её реальные союзники — это социалистические и левые государства.
- Критикуется антикоммунистическая риторика (фильмы, статьи), которая, по словам участников, теряет эффективность у молодёжи. Вместе с тем, отмечается манипулятивная попытка "разделить" фигуры Ленина и Сталина.
6. Прагматика партии, планы и будущее- КПРФ делает акцент на необходимости донесения своих идей до народа, формировании "образа будущего" и развитии информационной политики, чтобы противостоять государственной пропаганде.
- Подчёркивается практическая компонент партии: работа с избирателями, гуманитарные проекты, народные референдумы.
- Внутрипартийная дисциплина, обновление кадров, подготовка к выборам, расширение молодежного крыла.
Выводы и философская рефлексия
Вся дискуссия строится вокруг осознания кризиса социально-экономической и политической модели России, что выражается в растущих запросах на справедливость, равенство и честную конкуренцию идей. КПРФ подаёт себя не только как партию идеи, но и как партию практики — настаивая на важности прагматизма, проверенности историческим опытом и умении преодолевать романтизированные иллюзии.
Любопытна критика не только власти, но и общества — опасность пассивности, привычки к формализму. В этом смысле, акцент на "науке побеждать" становится не только апелляцией к наследию Суворова, но и приглашением к осознанному действию, в котором принятие реальности и честная самооценка важнее, чем идеалистическое мечтание.
И всё же, вопрос о том, может ли истина одной партии или группы стать истиной для страны целиком, остается открытым. В самой идее "программы победы", как и в любых идеологических проектах, есть риск превращения сложного и гибкого процесса развития в схему, потенциально подверженную новым догматизмам.
Открытый вопрос:
Если принятие ошибок прошлого и смелое переосмысление настоящего — необходимое условие подлинного прогресса, то как сохранить живую гибкость мысли и способность к диалогу, не скатываясь в очередную жесткую оппозицию между "мы" и "они"? Какую роль в движении к более справедливому будущему играет умение постоянно держать баланс между социальной памятью, прагматическим опытом и открытостью к новому, даже в самой фундаментальной "науке побеждать"?