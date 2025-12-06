Глубинное государство – обязательный атрибут Капиталистического мира
Выступление в День-Центре в рамках цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Россия как вечный противовес гегемонии
В историческом контексте лектор проводит линию через эпохи — от противостояния Наполеону, затем Британской империи, Германии, до холодной войны с США, — утверждая, что Россия на протяжении двух столетий стабильно противостоит силам, претендующим на мировое господство.
2. Глубинное государство (deep state) - системный продукт капитализма
Автор отрицает мифологизированный и дьявольский образ глубинного государства как некоего уникального источника зла и поясняет: в развитом капиталистическом обществе теневые структуры, обслуживающие интересы правящего класса (крупный капитал, или «три толстяка»), — это неизбежный организационный механизм.
В отличие от феодализма или рабовладельческих обществ, где собственники были явными правителями, в капитализме политические менеджеры действуют в интересах капитала, поскольку встроены в систему через механизмы коррупции и контроля (компромат и карьерные стимулы).
3. Мифологемы и реальные механизмы власти
Либеральный глобализм, идеи стирания границ, отмены национальностей, религий и даже пола — не инициируют сами глубинные структуры, а удобны им как инструменты максимизации контроля и прибыли. Глубинное государство экспериментирует с социальными системами, выбирая то, что выгодно на данном этапе.
4. Государство как инструмент насилия — необходимость для капитала
Транснациональные корпорации пытались перейти к новой модели глобализации (см. Транстихоокеанское партнерство), где границы и государства лишаются роли, однако необходимость в легитимном аппарате принуждения (государстве) сохраняется.
5. Политические механизмы и сменяемость фасадных исполнителей
Автор подчеркивает, что выборы или даже смена президентов (например, приход Трампа) не отменяют овладения властью капитала — меняется лишь фасад. Трамп — не борец с глубинным государством, а очередной выбранный инструмент, аналогичный кейсу с Рузвельтом в годы Великой депрессии.
6. Коррупция и компромат: системообразующие фундаменты
Коррупция и компромат в капитализме не случайны, а являются цементом между «верхушкой» и политическими управляющими. Безотказная работа механизма невозможна, если исполнители не поддающиеся контролю со стороны капитала.
7. Гибкость и экспериментальность систем: от демократии к диктатуре
Парламентская демократия идеальна для легализации власти капитала, но в кризисы капитал может делать ставку на фашизм, нацизм или другие формы более жесткого контроля, что иллюстрируется примерами из истории Европы 30-х годов и современной Украины.
8. Персонализация и дезавуалирование изменений
Смена Трампа, Байдена, отступление либерального глобализма — лишь временные корректировки, а не принципиальная перемена в устройстве власти. Вызовы, исходящие от России, не исчезают.
Выводы
В этом видео прослеживается остро критический и аналитический взгляд на концепт "глубинного государства". Эта структура, полагает автор, предопределена самой природой развитого капитализма и служит скрытым, но эффективным инструментом управления в интересах верхушки финансовой элиты.
Интересно, что даже такие "демократические" инструменты, как выборы, служат скорее легализации власти капитала, чем отражению подлинной воли народа. Идеи либерального глобализма, с акцентом на разрушение традиционных идентичностей, воспринимаются не как самоценные моральные принципы, а как инструменты обслуживания интересов магнатов, вырастающих над нациями и границами.
Что касается политики, то смена фигур, партий и даже идей в общественном поле, с этой позиции, — всего лишь разные формы реализации одних и тех же базовых интересов, адаптация к вызовам и состоянию общества. Особенно подчеркивается, что механизмы коррупции и компромата не случайны, а необходимы для контроля над политическим классом.
Практическое следствие: противостояние России и "претендентов на мировое господство" принципиально не исчерпывается борьбой против абстрактного "глубинного государства" или глобалистов. Реальные механизмы власти глубже, а конфликты России с Западом — структурны и не сводимы к отдельным лицам или теориям заговора.
Аналогии и философский взгляд
Автор выступает против упрощённого взгляда на «глубинное государство» как на абсолютное зло — скорее, это функция системы, проявление универсального закона: всякая устойчивая иерархия требует управления и скрытых механизмов согласования интересов элиты. Эти идеи находят параллели в истории (дворцовые интриги, советники королей) и в кибернетике (любая сложная система требует обратных связей и подстройки). Любопытно, что даже сам механизм сопротивления, "попытка выброса" либерального курса — тоже управляемый элемент эксперимента элиты, играющей обществом как шахматами, но не всевластной и не всевидящей.
Открытый вопрос
Если теневые структуры управления и контроль элиты — неизбежная фаза развития сложных обществ, то возможна ли в принципе система, где власть действительно контролируется обществом, а не замкнутым кругом заинтересованных групп? Или же прозрачность власти — лишь очередная идеализация, уводящая от настоящей природы человеческих обществ? Как мы можем распознать истинные механизмы влияния, не попадая в ловушку очередных иллюзий или конспирологии?