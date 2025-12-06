Долги растут — банки довольны. Как не попасть в капкан? // Комолов & Абдулов. Числа недели
По информации Центрального Банка, доля проблемных потребительских кредитов населению на 1 октября 2025 г. выросла до 12,9%. Это максимум, сравнимый с кризисом 2008 года. По розничным кредитам (без ипотеки) объем просрочки к концу сентября достиг почти 1,5 трлн руб. Это более 13% от портфеля и +25% за девять месяцев 2025.
Комментарий редакции
1. "Прогрессивные" нововведения в финансировании жилья
Обсуждается инициатива, которую многие воспринимают как прорыв: предложено разрешить покупку жилья "по частям", без банковского кредита — накапливать средства, которые конвертируются в квадратные метры. Однако при анализе выясняется, что это, по сути, лишь новая форма сбережения: жильё доступно только после полной оплаты, а стоимость квадратных метров к моменту накопления может существенно измениться. Цены не фиксируются, коэффициенты пересчёта нестабильны; риски, связанные с долгосрочными вложениями в условиях непредсказуемого рынка, крайне высоки. Проводится параллель с нацистской Германией, где взносы на "народный автомобиль" по итогу были потрачены на нужды ВПК, а не на автомобили для людей.
2. Картина российского кредитования
В России растёт объём задолженности, однако динамика замедляется. Ипотека занимает относительно небольшую долю (53% от общего кредитования — для России это мало), большинство кредитов — необеспеченные, чаще на срочные нужды. Заёмщиками становятся либо очень бедные, либо довольно богатые — средний класс избегает кредитов из-за неблагоприятных условий. Сравнивается с западными странами, где ипотека занимает большую долю (80% в США) и чаще становится “нормой” для среднего класса.
3. Ужесточение кредитной политики и последствия
Банк России ввёл меры по ограничению выдачи кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой, из-за чего люди всё чаще обращаются к микрофинансовым организациям и даже ломбардам (характерный рост). Однако эта область тоже регулируется всё строже. Простым гражданам становится всё труднее получить кредиты — не только в банках, но и в МФО. Это приводит к росту просрочек, токсичных долгов, их продаже коллекторам.
4. Кредитование становится ловушкой для малообеспеченных
Портрет типичного заёмщика МФО — женщина 35–45 лет с детьми и нестабильным доходом. Кредиты берутся на самые насущные нужды — еду, ЖКХ, лечение, обучение детей. При этом из-за активного продвижения микрозаймов маркетплейсами, население не всегда осознаёт риски — рассрочка часто оказывается микрозаймом с огромными процентами и влиянием на кредитную историю.
5. Новое явление: малый бизнес среди заёмщиков МФО
Селлеры на маркетплейсах, испытывающие кассовые разрывы, тоже прибегают к микрокредитам под высокие проценты, что может привести даже к банкротству.
6. Социальные последствия кредитной политики
Ужесточение кредитования лишает людей возможности хотя бы частично компенсировать падение реальных доходов кредитом. Растёт имущественное неравенство (по оценке UBS, Россия — мировой лидер в этом аспекте): богатые могут инвестировать, бедные становятся "заложниками" микрозаймов. Кредиты на образование и медицину — это инвестиции в человеческий капитал, отсутствие доступа к которым закрепляет социальную стратификацию.
7. Сравнение с западными и альтернативными подходами
Обращается внимание на меры в США: предложена реформа, снимающая все финансовые издержки с семей при рождении и воспитании ребёнка (до колледжа), что поддерживает демографию. В России подобных программ нет; расходы государства уходят в основном на военные нужды, а не на социальную поддержку семей и снижение неравенства.
8. Скептицизм по поводу накопительных и социальных программ
Политика создания "виртуальных сбережений" в виде квадратных метров или пенсионных фондов кажется авторам сомнительной: государство может "виртуализировать" реальные деньги, а правила постоянно меняются, снижая доверие населения.
9. Кризис доверия к финансовым институтам и перспективы
У людей нет уверенности в сохранности средств в долгосрочных программах. Национальные фонды зачастую наполнены "бумагами", реальная ликвидность которых ставится под вопрос.
---
Выводы и философский разбор:
Видеобеседа задаёт важный вопрос: насколько предлагаемая государством "прогрессивность" в условиях текущей социально-экономической политики действительно ориентирована на человека, а не на маскировку иных интересов — например, создание "кубышек" для нужд власти, а не для устойчивого благосостояния граждан. Аналогии с накопительными схемами прошлого показывают: без прозрачности, стабильности и подотчётности любые подобные механизмы скорее укрепляют недоверие, чем решают проблему.
Если пользоваться междисциплинарным взглядом: кредитование — не только экономический, но и психологический, социальный, исторический и даже духовный феномен. Кредиты могут быть инструментом развития, когда они доступны, прозрачны, находятся под адекватным контролем, а условия честны и предсказуемы. Но в нашей реальности они чаще превращаются в инструмент выживания для бедных и в средство капитализации для богатых. В этом проявляется глубинная проблема неравенства: оно закрепляется и воспроизводится не только экономическими структурами, но и психологическим климатом в обществе, отношением к риску, недоверием к государству.
Проблема иллюзорности — ещё один философский пласт. Человек надеется на "виртуальный квадратный метр", на накопления в фондах, на государство-опекуна, хотя по факту сталкивается с постоянно меняющимися правилами и недостижимостью заявленных благ. Это отражает свойственную человеку склонность жить образами и симулякрами, а не реальными практиками — и именно здесь пролегает граница между политическим обещанием и конкретным благом. Сюда же относится тенденция "формального благополучия" в статистике и реального падения уровня жизни.
С точки зрения прагматизма, на первый план выступает задача повышения прозрачности процедур, социальной поддержки, справедливого перераспределения ресурсов и создания институтов, которым можно верить. Это могло бы смягчать неравенство и возвращать кредиту его изначальный смысл — развитие, а не выживание.
Но есть и другой ракурс — внутренний: может быть, именно в ситуации внешней нестабильности человек вынужден искать внутренние опоры — осознанное отношение к финансовым решениям, дисциплину, внимание к условиям договоров, критичность мышления. Здесь восточные духовные практики осознанности и западная рациональность пересекаются: человек должен быть внимателен к деталям, не поддаваться иллюзиям, брать ответственность за свои решения, не надеясь на некую "спасительную" руку извне.
Открытый вопрос для размышления:
Если экономическая и социальная истина (справедливость, равенство, благосостояние) так часто оказывается заложницей политических интересов и меняющихся правил, может ли и должна ли ответственность за устойчивость жизни — материальной, психологической, экзистенциальной — быть возложена прежде всего на самого человека и его локальное сообщество? Или всё же возможны реалистичные и справедливые социальные механизмы, которые смогут служить надежной опорой для большинства — и как они могли бы выглядеть в нашей реальности?