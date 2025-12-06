После завершения Холодной войны долгосрочной, стратегической задачей для западных, наднациональных элит в части удержания, укрепления глобального доминирования стало разрушение всех без исключения национальных государств. В рамках позитивистской, линейной парадигмы «конца истории» последние рассматривались в качестве обреченного на исчезновение атавизма. Под впечатлением ускорившегося хода истории при крушении Советского блока это движение воспринималось естественным и безальтернативным, оно отразилось в различных мечтах об ускорении научно-технического прогресса, вплоть до предельных, утопических идей технологической сингулярности.

В условиях кризисов 1998 г. и 2008 г. неустойчивость создаваемого глобального миропорядка стала заметна, инерция, сложность и сопротивление общественной сферы оказались значительно недооценены. Среди наднациональных элит был осознан и сформулирован запрос на ускорение деструктивных процессов в отношении государств, чтобы на их обломках начать строить новое светлое будущее. Не ждать милости от времени, а ускорить его ход.

Всё это предполагалось делать в полном соответствии с заветами классиков марксизма-ленинизма, благо значимая часть ультралиберальных государственных деятелей и мыслителей в молодости принадлежала к различным вырожденным неомарксистским течениям и группам. Идеализм молодости прошёл, но методология и теория оставили свой след в мышлении.

В начале XXI в. значительное количество государств обладало достаточно высоким уровнем субъектности и независимости. Они готовы были следовать правилам игры, что формировали США и Кластер транснациональных корпораций, но у этой политики соглашательства был свой предел. Одно дело обменять часть интересов, найдя свою выгоду, совсем другое – совершить самоубийство в чужих интересах. Даже в конце 2021 г., невзирая на активное давление и подготовку, модель инклюзивного капитализма, борьба с глобальным потеплением и принудительная медицина были отвергнуты крупнейшими странами не-Запада, что уж говорить про предыдущие десятилетия, когда против политики США в Ираке открыто выступили их союзники из Европы.

США и Кластер ТНК не были готовы к открытому противостоянию со всеми, даже страны третьего мира не стали бы легкой добычей. В условиях внешней угрозы у них тоже запускались бы механизмы консолидации, мобилизации и сопротивления. Выход был найден в давлении и нанесении ударов не извне, а изнутри, в разрушении основ, фундамента стран по всему миру, уничтожения их воли, властных структур, баланса и цельности. Наиболее явным и заметным стала волна цветных революций / переворотов, поставленная на поток.

Арабская весна (2010–2012 гг.) стала результатом целенаправленных, осмысленных действий по разрушению Ближнего Востока. Либерализация внутренней политики была лишь ширмой, первым слоем за которым скрывалась анархизация. Недовольство больших масс коренного, молодого, бедного населения стран под лозунгами борьбы за справедливость и равенство против необоснованных привилегий, искусственно направляли на уничтожение собственных общественных, государственных и властных институтов. Бессмысленный и беспощадный бунт не просто нанес удар по экономике, отбросив на многие годы назад, он выбил основы для роста и развития. Внешне эти страны продолжают существовать, но теперь они подобны человеку с травмой позвоночника, что неспособен ни к каким физическим нагрузкам.

Данный подход был действенен в отношении государств с наличием большого количества внутренних противоречий, высокой долей молодежи, открытыми для внешних информационных воздействий. Если чего-то из этого не было, то метод цветных революций переставал работать. Последующий анализ цветных революций позволил разработать против них действенные методы, в первую очередь купировав манипуляции общественным мнением. По прошествии нескольких лет данный инструмент перестал давать легкий и прогнозируемый результат.

В отношении стран Европы ни о каких провокациях бунтов речи не шло, долгие десятилетия антикоммунистической борьбы сформировали иммунитет в отношении «народных волнений», глобалистам было необходимо разрушение внутреннего единства и стабильности, формирование изъянов. Для этих целей были выбраны два связанных инструмента: нашествие неоварваров-иждивенцев (с 2015 г.) и продвижение ультралиберализма. Данные действия были взаимосвязаны, звенья одной цепи. Второе не только помогало разрушать основу европейских стран и народов, но и мешало рефлексии, сопротивлению миграционным процессам.

Стратегической целью глобалистов всё также оставалось формирование нового миропорядка, а стратегической задачей – разрушение традиционной культуры и государственных институтов Европы. Текущее плачевное положение и фактическая гибель западноевропейской цивилизации стали результатом этой работы. Изначально у глобалистов не стояло задачи полного разрушения Европы, но её общественно-духовная сфера оказалась неожиданно устойчива к их воздействиям, бить пришлось намного сильнее и дольше, не ослабляя давление, чтобы не пошло отката. Результатом стал слом системы, прохождение точки невозврата.

И, да, в отношении России вначале пробовали технологию “цветных революций” – не вышло, позже запустить неоварваров – не успели, сейчас пришла пора наводить порядок, выпроваживая приехавших обратно, не забывая идеологов и апологетов этой политики…

