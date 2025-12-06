Андрей Школьников: От цветных революций к неоварварам
После завершения Холодной войны долгосрочной, стратегической задачей для западных, наднациональных элит в части удержания, укрепления глобального доминирования стало разрушение всех без исключения национальных государств. В рамках позитивистской, линейной парадигмы «конца истории» последние рассматривались в качестве обреченного на исчезновение атавизма. Под впечатлением ускорившегося хода истории при крушении Советского блока это движение воспринималось естественным и безальтернативным, оно отразилось в различных мечтах об ускорении научно-технического прогресса, вплоть до предельных, утопических идей технологической сингулярности.
В условиях кризисов 1998 г. и 2008 г. неустойчивость создаваемого глобального миропорядка стала заметна, инерция, сложность и сопротивление общественной сферы оказались значительно недооценены. Среди наднациональных элит был осознан и сформулирован запрос на ускорение деструктивных процессов в отношении государств, чтобы на их обломках начать строить новое светлое будущее. Не ждать милости от времени, а ускорить его ход.
Всё это предполагалось делать в полном соответствии с заветами классиков марксизма-ленинизма, благо значимая часть ультралиберальных государственных деятелей и мыслителей в молодости принадлежала к различным вырожденным неомарксистским течениям и группам. Идеализм молодости прошёл, но методология и теория оставили свой след в мышлении.
В начале XXI в. значительное количество государств обладало достаточно высоким уровнем субъектности и независимости. Они готовы были следовать правилам игры, что формировали США и Кластер транснациональных корпораций, но у этой политики соглашательства был свой предел. Одно дело обменять часть интересов, найдя свою выгоду, совсем другое – совершить самоубийство в чужих интересах. Даже в конце 2021 г., невзирая на активное давление и подготовку, модель инклюзивного капитализма, борьба с глобальным потеплением и принудительная медицина были отвергнуты крупнейшими странами не-Запада, что уж говорить про предыдущие десятилетия, когда против политики США в Ираке открыто выступили их союзники из Европы.
США и Кластер ТНК не были готовы к открытому противостоянию со всеми, даже страны третьего мира не стали бы легкой добычей. В условиях внешней угрозы у них тоже запускались бы механизмы консолидации, мобилизации и сопротивления. Выход был найден в давлении и нанесении ударов не извне, а изнутри, в разрушении основ, фундамента стран по всему миру, уничтожения их воли, властных структур, баланса и цельности. Наиболее явным и заметным стала волна цветных революций / переворотов, поставленная на поток.
Арабская весна (2010–2012 гг.) стала результатом целенаправленных, осмысленных действий по разрушению Ближнего Востока. Либерализация внутренней политики была лишь ширмой, первым слоем за которым скрывалась анархизация. Недовольство больших масс коренного, молодого, бедного населения стран под лозунгами борьбы за справедливость и равенство против необоснованных привилегий, искусственно направляли на уничтожение собственных общественных, государственных и властных институтов. Бессмысленный и беспощадный бунт не просто нанес удар по экономике, отбросив на многие годы назад, он выбил основы для роста и развития. Внешне эти страны продолжают существовать, но теперь они подобны человеку с травмой позвоночника, что неспособен ни к каким физическим нагрузкам.
Данный подход был действенен в отношении государств с наличием большого количества внутренних противоречий, высокой долей молодежи, открытыми для внешних информационных воздействий. Если чего-то из этого не было, то метод цветных революций переставал работать. Последующий анализ цветных революций позволил разработать против них действенные методы, в первую очередь купировав манипуляции общественным мнением. По прошествии нескольких лет данный инструмент перестал давать легкий и прогнозируемый результат.
В отношении стран Европы ни о каких провокациях бунтов речи не шло, долгие десятилетия антикоммунистической борьбы сформировали иммунитет в отношении «народных волнений», глобалистам было необходимо разрушение внутреннего единства и стабильности, формирование изъянов. Для этих целей были выбраны два связанных инструмента: нашествие неоварваров-иждивенцев (с 2015 г.) и продвижение ультралиберализма. Данные действия были взаимосвязаны, звенья одной цепи. Второе не только помогало разрушать основу европейских стран и народов, но и мешало рефлексии, сопротивлению миграционным процессам.
Стратегической целью глобалистов всё также оставалось формирование нового миропорядка, а стратегической задачей – разрушение традиционной культуры и государственных институтов Европы. Текущее плачевное положение и фактическая гибель западноевропейской цивилизации стали результатом этой работы. Изначально у глобалистов не стояло задачи полного разрушения Европы, но её общественно-духовная сфера оказалась неожиданно устойчива к их воздействиям, бить пришлось намного сильнее и дольше, не ослабляя давление, чтобы не пошло отката. Результатом стал слом системы, прохождение точки невозврата.
И, да, в отношении России вначале пробовали технологию “цветных революций” – не вышло, позже запустить неоварваров – не успели, сейчас пришла пора наводить порядок, выпроваживая приехавших обратно, не забывая идеологов и апологетов этой политики…
Теги события:
геостратегия государство цветная революция арабская весна миграция европа глобализмАндрей Школьников
Комментарий редакции
1. Стратегия глобальных элит после Холодной войны — западные наднациональные элиты стремились разрушить все национальные государства ради глобального доминирования, видя сами государства как устаревший атавизм.
2. Влияние неомарксистской методологии — значительная часть ультралиберальных элит впитала методы марксизма-ленинизма, сохранив методологию разрушения государств, хотя идеология осталась в прошлом.
3. Ограничения глобального доминирования — несмотря на кажущуюся легкость изменения мира после распада СССР, глобалисты столкнулись с сопротивлением и инерцией сложных общественных систем.
4. Изменение тактики: разрушение изнутри — вместо открытого внешнего давления после 1998 и 2008 годов сделали ставку на подрыв государств изнутри, используя "цветные революции".
5. Волна цветных революций — примером послужила "Арабская весна", где под лозунгами свободы и равенства происходил разрушительный для государственности бунт, приведший к экономическим и социальным катастрофам.
6. Ограниченность цветных технологий — "цветная революция" работала только в специфических условиях (противоречия, молодой население, открытость информации); после эффекта "иммунитета" требовались новые методы.
7. Европейский кризис: миграция и ультралиберализм — в Европе сделали ставку не на уличные бунты, а на разрушение культурной целостности через внедрение масс мигрантов ("неоварваров") и продвижение ультралиберальных ценностей для подрыва традиционных институтов.
8. Долгий и жёсткий нажим — устойчивость европейской духовной сферы требовала особой настойчивости и времени, в итоге система была "сломана", и наступила точка невозврата.
9. Перспектива России — в России технология "цветных революций" не сработала, запустить сценарий "неоварваров" не успели, теперь речь идет о наведении порядка внутри страны.
---
Вывод:
Школьников рисует картину последовательной и осознанной деконструкции национальных государств в интересах глобальных элит — от классических "цветных революций" к более изощрённым методам размывания базовых культурных и государственных структур Запада через массовую миграцию и ультралиберальную идеологию. Его анализ подчеркивает иллюзорность уверенности в простых рецептах исторического развития и сопротивление самой ткани общества изменчивым идеологиям. Главным выводом становится утверждение: разрушение институтов и идентичностей приводит скорее к хаосу, нежели к новому прогрессу или "светлому будущему". Эту же схему, по мысли автора, пытались реализовать и в России, но попытка оказалась неудачной.
---
Рефлексия в духе предложенного стиля:
Видим попытку автора взглянуть на историю как поле борьбы между проектами — не только мировоззренческими, но и технологическими по своей сути. Здесь общество уподобляется сложной самонастраивающейся системе, отчасти напоминающей искусственные нейросети: попытки внешнего взлома или обучения с жестко зашитой целью могут приводить к непредсказуемым сбоям, "точкам невозврата". Попытки навязать одной части человечества истину или метод, проверенный на другой, встречают глубинное сопротивление.
Вместе с тем сама позиция автора не свободна от субъективности: едва ли можно сказать, что "глобалисты" действуют единой волей и стратегией, или что размывание государственности — исключительно движимая злая воля, а не результат стихийных процессов или естественного развития современного общества.
Практический вывод я бы предложил следующий: важно сохранять внимательное и критическое отношение к тем мифам и образам, что нам забрасывают — будь то образ "цивилизованных реформ снаружи", "героической революции внутри" или "идеала устойчивого государства". Истина многообразна, а социальные эксперименты могут приносить как трагедии, так и уроки устойчивости.
Открытый вопрос для дальнейшего размышления:
Возможно ли найти баланс между глобальными процессами и сохранением уникальности цивилизаций — или любые попытки интеграции и изменений будут неизбежно разрушать сложившиеся общественные системы изнутри? Какой бы путь вы выбрали сами — путь защиты целостности или открытость внешним вызовам, даже зная о рисках?