Сталин жив, пока жив хотя бы один большевик!

Сталин жив, пока жив хотя бы один большевик!
Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Воплощённость «дела Сталина»
Главная мысль: фигура Иосифа Сталина продолжает оказывать влияние, «Сталин жив, пока жив хотя бы один большевик». Автор уверяет, что его идеи, труды и дух продолжают жить через цитаты, календари, печатную продукцию и коллективную память сторонников.

2. Контраст между путинской и сталинской эпохой
В течение видео проводится настойчивое сравнение сталинской индустриализации, подъёма образования, культуры и побед в войнах с современным состоянием России, характеризуемым как упадок: деградация промышленности, науки, образования, культуры и снобистская кадровая политика.

3. Легитимность, разочарование и несбывшиеся ожидания
Путин, по мнению автора, получил все ресурсы и мандаты для преобразований, но не воспользовался историческими шансами – ни в 2014, ни в 2018, ни с началом СВО. Подчёркивается его склонность к симуляции реформ, назначению непопулярных или неэффективных чиновников (Медведев, Набиуллина, Силуанов), тогда как реальные преобразования так и не были начаты.

4. Причины роста популярности Сталина
Автор объясняет, что в условиях разочарования обществом текущей властью внимание граждан естественно обращается к периоду сталинизма, как к эталону дисциплины, развития, социальной справедливости.

5. Обвинения современной власти в разрушении институций
Путинское правление обвиняется в разрушении материального производства, выводе капиталов, финансировании противников, непоследовательности экономической политики и деградации культуры (с колким примером Киркорова и ЕГЭ).

6. Экономическая философия: капитализм против социализма
Приводятся цитаты Сталина, где противопоставляются экономические законы капитализма (прибыль через эксплуатацию) и социализма (удовлетворение потребностей общества через рост производства). Вспомогательно демистифицируется советский дефицит, утверждается, что при Сталине социальные преобразования имели под собой прочное основание.

7. Вопрос «культа личности» и отношение к Сталину
Автор приводит ответ Сталина на вопрос Леона Фейхтвангера о культе личности: «что может сделать один человек?» — и отмечает скромность Сталина, акцент делается на коллективном подвиге.

8. Призыв к изучению сталинского опыта и «неизобретению велосипеда»
Как итог, предложение обратиться к наследию Сталина ради поиска выхода из нынешней ситуации, не придумывать новых рецептов, а идти проверенной дорогой социализма и коллективизма.

---

Вывод и философское осмысление:

Мотив лекции — тоска по великому прошлому как естественная реакция на чувство несоответствия между ожиданиями общества и действительностью. В структуре аргументации переплетаются элементы исторического анализа, эмоциональных сравнений и своеобразной мифологизации Сталина как спасителя и символа порядка. Важно отметить, что вся дискуссия происходит в русле идеализации прошлого и демонизации настоящего, при этом тенденция к критической оценке собственной позиции минимальна.

С философской позиции, данное видео иллюстрирует феномен вытеснения коллективного разочарования в область исторических мифов и стремления к простой модели мира: если было «золотое время» и утеряна некая универсальная формула успеха, значит, достаточно вернуться к прежним методам. Но так ли это? Истина здесь ситуативна и воспринимается через призму текущей неудовлетворённости, ибо любой исторической эпохе свойственны свои тени и свет.

Интересно провести параллели с психологией: коллективное желание найти виноватых и «спасителя» — это универсальный механизм, проявляющийся всегда в периоды кризиса. Мифологемы Сталина здесь работают не только как историческая фигура, но и как символ неудовлетворённого запроса на смысл и порядок.

Со стороны прагматизма вопрос остаётся открытым: можно ли механически применить рецепты прошлого в иной исторической и технологической обстановке? И не скрывается ли за простотой этого решения боязнь признать сложность и неопределённость настоящего?

Осознание этих несовпадений может стать отправной точкой на пути принятия и переосмысления не только коллективной, но и индивидуальной ответственности за будущее, уходя от упоения иллюзиями прошлого к честной работе с реальностью.

Открытый вопрос для размышления:
Если истина для нас во многом определяется нашим опытом и ощущением неудовлетворённости, как отличить ценное наследие прошлого от соблазнительной иллюзии, за которой легко скрыть страх перед необходимостью создавать новое? Где граница между вдохновением и бегством от сегодняшней ответственности?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rSQi6neB3Nw
  2297 1977
    Valeriy Bondarik четыре часа назад

      ,..,PPPriveTT…

      ЧУТЬ-чуть…совсем НЕмножечко…ИТАК:

      * Сталин’ское Время:
      Дисциплина,Развитие,Социальная Справедливость, и Т.Д.

      * И – НЫНЕшнее[*******OE...]:
      РАЗГУЛ коррупции,РАЗВАЛ,БЕСзаконие,и Т.П.(“КТО-рулит”…)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      *** “власть=МАСТЬ” нафарширована ЧУЖ`ИМИ…
      криминал И наркотизация ЗАШКАЛИВАЕТ…
      НИЩЕТА и РАЗРУХА – “ШАГАЮТ” по эрээфii…
      (при всех достижниях,кои имеют место быть)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! ЧТО Нужно ДЛЯ Спасения Руси?

      1.Нужно – ЭТУ “власть=МАСТЬ” Менять,ЧУЖ’ИХ из власти Гнать!
      Т.Н.”едро$$ню” – от власти ОТСТРАНЯТЬ!

      2. Нужно – Русским Власть ВОЗВРАЩАТЬ!!!
      И – колонизацию(ЧУЖ’ИМИ) России ПРЕКРАЩАТЬ!

      3. Конституцию Сталин’скую – Возрождать!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …КАКАЯ Была Страна(СССР)!
      …и – “ВО-ЧТО” – она НЫНЕ превращена…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “окормлённые” И “посвящённые”…Т-п-р-у-у-у….

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 05-12-25

      1
      1
    6545 5397
      Иванович три часа назад

        Обсуждать И.В.Сталина без ПОЛНОГО УЧЁТА ТОГО, ЧТО БЫЛО ПРИНЕСЕНО И СДЕЛАНО В.И.ЛЕНИНЫМ – не имеет смысла.
        Сталин стал ВЕЛИКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ БЛАГОДАРЯ ДЕКРЕТАМ, КОТОРЫЕ РАЗРАБОТАЛ И ПРИНЯЛ ЛЕНИН.
        БЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВ, БЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, БЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ МОНОПОЛИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ и ряда других ключевых РЕШЕНИЙ, даже если СЕЙЧАС ПОЯВИТСЯ И.В.СТАЛИН молодым и сильным, он ни чего не сможет поправить.
        Именно поэтому людей вводят в заблуждение “ожиданием прихода Сталина”, чтобы исключить из сознания МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЁННЫЕ ЛЕНИНЫМ.

        1 1
        0
        158 118
          FaRToVbliИванович два часа назад

            Не до конца с Вами согласен, у нас и сейчас, в большей части, на “бумаге” все красиво написано, но в реальности как то законы не очень работают, потому что на том что в законе написано сильно денег не заработаешь, а власть имущим только это и надо. Разработать и принять декрет это конечно большое дело, не спорю, но разработать это одно, а вот реализовать я считаю намного сложнее, тем более в наших реалиях…

          291 255
            ВикторИванович 17 мин. назад

              Иванович.Все вот поинтересоваться хотел да случая не предоставлялось..
              Какой Вы видите роль Калинина при становлении Советской власти и дальнейшей его, еë функционации…?

