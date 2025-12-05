ШОК: Новый Год признан "харамным" в Екатеринбурге? ** Мэр Орлов запретил украшать подъезды к главному празднику! Но кто эти загадочные "жалобщики" и чьи интересы на самом деле стоят за этим решением? Мы раскроем связи городской власти с азербайджанской диаспорой и расскажем, почему главе СПЧ Фадееву не нужны "Русские общины", пока в Перми за стихотворение о мечети задерживают 12-летнюю девочку! Что происходит в России и к чему это приведет? Эта история касается КАЖДОГО!

