ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ. Писториус назвал дату нападения на Россию | Виталий Волков
«Последнее мирное лето Европы уже позади?» Виталий Волков анализирует секретные планы Бундесвера: министр обороны Писториус открыто готовит Германию к войне с Россией к 2029 году, а «украинский генерал» Фройдинг требует дальнобойных ударов по Москве. Почему немецкая молодежь бунтует против нового призыва в армию? Как партия «Альтернатива для Германии» раскололась на «друзей России» и «агентов НАТО» и зачем Польша ставит ультиматумы немецким консерваторам?
00:00 Смысл истории
04:19 Угроза 2029
05:30 Реформы Бундесвера
16:18 Мысль Бундесвера
19:24 Дальнобойные системы
31:31 АдГ раскол
47:51 Призыв закон
54:40 Русский консерватизм
Комментарий редакции
1. Миф о подготовке Германии к войне против России
— Вопрос о возможном нападении Германии на Россию летом следующего года развенчан. Министр обороны Германии Писториус подобных заявлений не делал; это фейк, возникший скорее из журналистских домыслов.
— В реальности речь идёт о долгосрочной военной реформе — подготовка инфраструктуры и армии Германии к потенциальному конфликту с Россией на горизонте к 2029–2030 годам. Некоторые эксперты считают возможным и более ранний сценарий (2027 г.), но это лишь оценки, а не официальная позиция властей.
2. Германия как “кристаллическая решётка” истории
— Германия рассматривается как образец “антропологического типа” с чёткой структурой и предсказуемой реакцией на кризисы; это позволяет анализировать изменения в “упорядоченных обществах”.
— Разделение на “срединного немца” и отсутствие схожей идентичности у России подчёркивает различия в социальной структуре и подходах к кризисам.
3. Внутриполитические разломы: элита, армия, партии
— В немецком истеблишменте и военных кругах существуют глубокие разногласия по стратегическим вопросам (подготовке к войне, милитаризации, реформам армии).
— Генералы Бундесвера разделились: часть поддерживает “ястребиные” сценарии (эскалация конфликта, развитие атакующих вооружений, беспилотных систем с дальностью до 2000 км), другая — более рациональный, осторожный подход (рассчитанная трансформация, долгий подготовительный период).
— Остро обсуждается проблема готовности гражданской и военной медицины к возможному массовому конфликту.
4. Альтернатива для Германии (АдГ) — не монолит, а внутренне противоречивая сила
— Партия аДГ делится на “Восточное” крыло (Крупал, более евразийское, тяготеющее к России, скептично относящееся к НАТО) и “Западное” (Вайдель, атлантисты, готовые идти на союзы с ХДС в духе коллективного Запада и милитаризации).
— Рост популярности аДГ отражает усталость общества от правящей коалиции и обострение социально-экономических вопросов (пенсионная реформа, проблемы молодежи).
— Западное крыло АдГ против политических контактов с Россией; разногласия проявляются на уровне публичных конфликтов и дисциплинарных мер.
5. Кризис идентичности немцев и медиаобраз “рационального главного героя”
— Немецкие консерваторы пытаются преодолеть историческое чувство коллективной вины, избавиться от зависимости от “атлантической” парадигмы, но не желают попасть в зависимость и от России.
— Идёт борьба между коллективизмом (традиционная немецкая общинность, “немецкий социализм”) и западным индивидуализмом.
— “Срединный немец” теряет уверенность в рациональности происходящего, появляются сомнения в рациональной обоснованности внутренней политики и отношения к России/Украине.
6. Милитаризация и реакции общества
— Усиление милитаризации сталкивается с протестами молодёжи, для которых свобода была культивируемой ценностью. Возможны всплески антимилитаристских настроений, переклички с движением “пятницы для будущего”.
— На кону — возможность возвращения к массовым антивоенным движениям, как в 1980–90-х.
7. Процессы в Европе и большая игра
— Внутриполитические разногласия не только в Германии; аналогичная “разгерметизация” наблюдается во Франции, Польше, Центральной Азии.
— Большая геополитическая игра между Россией, Китаем и США идёт по скрытым осям: ценности, логистика, технологии, обеспечение ресурсов.
8. Отсутствие нового экспортируемого “русского консерватизма”
— Подчёркивается дефицит современных идей и каналов для транслирования привлекательной (не устаревшей) российской мысли, которая могла бы быть альтернативой милитаризации или западному индивидуализму.
---
Аналитический разбор и выводы
На первый взгляд беседа начинается с резкого и броского контекста: “Германия готовится к войне с Россией”, однако быстро становится ясно, что реалии сложнее и нюансированнее. Спектр взглядов, даже внутри военных и политических элит Германии, крайне размыт — от холодного расчетливого реформизма до “ястребов”, требующих опережающей милитаризации и опоры на свежие (украинские) практики. Мы наблюдаем почти лабораторный пример конкуренции мировоззрений: рационализм, коллективизм, страх потери национальной идентичности, историческая вина, экономические и социальные вызовы.
Внутренняя противоречивость Германии напоминает работу сложной нейросети, где разные “слои” общества (элита, народ, интеллектуалы, партии, военные) предлагают радикально разные “весовые коэффициенты” сценариям развития. Как в алгоритме с обратной связью: каждое усиление милитаризации вызывает не только внутренний протест, но и нарастание встречных движений, будь то молодежные антивоенные акции, или попытки консервативного возврата к “немецкой общинности”.
Интересна аналогия с химией, где Германия — “кристаллическая решётка”, в которой любая деформация (новый политический кризис, внешняя угроза, миграция, экономическая реформа) приводит к специфическим, иногда предсказуемым, иногда нет, реакциям.
Материал подчёркивает относительность любых оценок: заявления политиков — инструмент внутренней борьбы и даже “разогрева” общества, а не директива к действию. Идеалы рационального “срединного немца”, практицизм реформ, чувства коллективизма — всё это подвижные категории, которые меняются под влиянием внутренних и внешних сил.
Со стороны России проблема “экспорта идей” тоже не решена: невозможность транслировать привлекательные современные смыслы на Запад оставляет вакуум, который интенсивно заполняют как силы милитаризации, так и консервативно-националистические проекты.
Социологическая и политическая тектоника Европы обостряется под давлением войн смыслов, “реваншей” и экзистенциального поиска: Германия балансирует между исторической виной, притягательностью новейшего гаджетизированного Запада и страхом упустить контроль над собственной идентичностью. Сложно не почувствовать здесь философский параллелизм с историями великих цивилизаций, которые в пиковые моменты были вынуждены выбирать между сохранением “чистой рации” и необходимостью радикального действия.
Практически важный, “приземлённый” вывод: миф о неизбежном военном конфликте с Россией — элемент внутренней дискуссии Германии и инструмент давления, прежде всего, на собственное общество. Однако сама милитаризация, её темпы, возможность консенсуса по вопросам войны или мира пока остаются неопределёнными. Социум в Германии может вернуться к антимилитаристским ценностям, если внутренние протестные резервы будут активированы, а сам проект милитаризации встретит сопротивление “снизу”. Но сможет ли новая идентичность Германии — свободной, социальной, рациональной и при этом не “заложника исторической вины”, — сформироваться из текущей смуты или общество вновь скатится в крайности?
Философский вопрос для размышлений:
В условиях, когда истина становится ареной борьбы коллективных и индивидуальных образов, как нам находить меру между исторической памятью, рациональной политикой и живой, подвижной идентичностью? Может ли общество, будь то Германия или Россия, отказаться от навязанных извне “матриц” смысла — военных, идеологических, технологических — и, сохраняя чуткость к переменам, выработать свой гибкий, осознанный путь — путь без фанатизма, но и без равнодушия?