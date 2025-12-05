Историк Егор Яковлев откровенно о цене Победы и реальном смысле Великой Отечественной, о нацистском плане уничтожения народов СССР, геноциде, блокаде и мифах, и как пропаганда переписывает прошлое.

❗️Помните, что каждый ваш лайк и комментарий продвигает это видео. Поэтому ставьте лайки и оставляйте комментарии. И, конечно, подписывайтесь на нас, если смотрите интервью без подписки. Делитесь этим интервью с родными и друзьями.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:11 Личный смысл Победы и память семьи

02:04 «Иди и смотри» и детское понимание ужаса войны

04:04 Научная работа Яковлева: преступления нацистов

05:17 Вторая мировая и Великая Отечественная: в чем разница

06:53 Кто победил Гитлера и как возник американский нарратив

08:31 Когда и почему началась борьба за интерпретацию Победы

09:42 Холокост, уважение и исторические искажения

11:17 Ленд-лиз, союзники и реальный вклад СССР

12:59 Цена жертв: война против народа, а не против армии

14:20 Дневник коллаборантки Осиповой и реальность оккупации

17:06 Жертвы геноцида и политика выжженной земли

18:13 Захват ресурсов, уничтожение городов и массовый голод

19:30 Почему нацисты уничтожали именно население СССР

21:30 Цели блокады Ленинграда и доказательства геноцида

24:03 Фильтрация пленных и миф о «поголовной отправке в ГУЛАГ»

25:29 Ответственность Германии за все жертвы войны

27:22 Почему западная и восточная оккупации разные по сути

28:52 Судьба пленных и отношение нацистов к разным народам

31:35 Новый музей геноцида и зачем он нужен стране

32:23 Был ли СССР готов к войне и почему 41-й стал катастрофой

34:00 Как Красная армия стала сильнейшей: обучаемость и воля

35:24 Этические ошибки, цена решений и «ленинградский вопрос»

37:07 Почему город нельзя было сдавать и что планировали нацисты

39:07 Культурный геноцид: уничтожение памяти и городов

41:07 Санкт-Петербург: цена, память и ответственность города

44:27 Почему появляются новые интерпретации войны

47:20 Политизация истории и попытки легитимировать коллаборационизм

49:04 Новая война за память: мемы, СМИ, политика

50:21 Может ли быть единая версия истории для России и Запада

52:15 Когда сближение было возможно и почему сегодня нет

53:12 Германия и признание геноцида: что происходит сейчас

54:24 План Ост и реальные намерения нацистских лидеров

55:28 Немецкие поселения на оккупированных территориях: начало реализации плана

56:14 Почему Красная армия остановила неизбежное

58:19 Недооцененные подвиги: взаимопомощь, труд, дети войны

59:22 Истории спасения и сила человеческого участия

01:02:14 Маршалы после войны: что было опалой, а что нет

01:04:38 Кино о войне: честность против цинизма

01:07:21 Рассказ Пикуля как модель подлинной трагедии

01:08:09 Национальная идентичность и память семьи

01:09:13 Как сегодня защитить историю от девальвации

01:10:43 Непрерывность истории и почему нельзя вырезать эпохи

01:12:12 Почему семейная память сильнее пропаганды

01:13:20 Финальные стихи о блокаде и честь как последний рубеж

01:14:45 P. S.