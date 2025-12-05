Будет ли смена системы: суть геополитического противостояния | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
Уходящая неделя была наполнена важными международными встречами. О визите Президента России в Индию и отношениях Москвы и Нью-Дели, о встрече с Уиткоффом в Кремле и позиции США, о треугольнике Россия-Европа-США, о задачах американской внешней политике, о том, есть ли альтернатива военному решению украинского конфликта, о заявлении Владимира Путина о Европе и рисках глобальной войны и о том, каким будет наступающий 2026-й год говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Международные встречи и визит Путина в Индию:
В теме подчеркивается значение недавнего визита российского президента в Индию, рассматривается динамика отношений между Москвой и Нью-Дели. Акцент делается на стратегическом партнерстве, интересах обеих стран и их роли в формирующемся многополярном мире.
2. Встреча с Уиткоффом и позиция США:
Обсуждается, как Соединенные Штаты пытаются влиять на различные регионы, манипулируя партнерствами и балансами через личные контакты и дипломатические инструменты. Возникает вопрос: может ли США адаптироваться к изменяющейся мировой системе, где однополярность отступает?
3. Треугольник Россия-Европа-США:
Анализируются сложные отношения России с Европой и США. Европа предстает заложником или младшим партнером американской внешней политики; однако возрастают тенденции к разобщённости внутри самого западного блока.
4. Американская внешняя политика и украинский конфликт:
Эксперты обсуждают, есть ли альтернатива затяжному или военному сценарию на Украине, или данный конфликт уже встроен в более широкую стратегию сдерживания России. Сомнения в возможностях дипломатии и поиске компромисса становятся всё очевиднее.
5. Заявление Путина о Европе и риски глобальной войны:
Звучит предупреждение о том, что нарастающее напряжение может привести к непредсказуемым, даже катастрофическим последствиям для всего континента. В подоплеке — простейшая геополитика мест силы и слабости.
6. Взгляд в будущее: 2026 год и смена "системы":
Поднимается идея, что ключевой вопрос мирового противостояния – это не просто взаимоотношения между странами, а более глубокий процесс смены мировой системы (экономической, политической, цивилизационной). 2026-й год рассматривается как потенциально важная точка изменений.
---
Вывод:
Центральная нить дискуссии Ищенко и Сафарова сводится не столько к анализу текущих конфликтов и дипломатических сюжетов, сколько к признанию: нынешние геополитические процессы — это проявление более глубокой смены мирового порядка. Старые связки, идеологии и балансы теряют устойчивость, возникает новая архитектура международных отношений, потенциально чреватая как новыми рисками, так и шансами для переосмысления глобальных "правил игры".
Смену системы можно сравнить с переходами в биологических или технологических экосистемах — как старые IT-системы, неизбежно идущие к обновлению не потому, что диктует мода, а потому что накопилось слишком много внутренних противоречий, тормозящих развитие.
Однако любой переход сопряжён с неопределённостью и страхом перед неизвестным. Ищенко и Сафаров правомерно указывают: ни одна из сторон большого противостояния не обладает полноценным контролем над процессом, а попытки сохранить "контроль любой ценой" лишь увеличивают хаос. Ценен, пожалуй, не столько сам анализ позиций (они часто по-прежнему рациональны по-старому), сколь понимание: мы стоим на пороге качественных перемен, и степень нашей открытости к ним определяет исход не меньше, чем военные или экономические потенциалы.
---
Открытый вопрос:
Если мир действительно вступает в фазу глубокой системной перестройки, возможно, важнее всего — не выбирать сторону или идеологию, а научиться осознавать перемены и действовать с внутренней свободой и ответственностью. Каковы практические ориентиры — для государства, общества и личности — когда сама "правила игры" меняются на глазах, а истина перестаёт быть однозначной и привычной?