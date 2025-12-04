Вавилон наших дней
Канал “Новая реальность” в соцсетях:
○ Телеграм: https://t.me/n_reality чат канала https://t.me/group_nr
○ ВК: https://vk.com/kanalvaleriy
○ КОНТ https://cont.ws/@kanalvaleriy
○ ОК: https://www.ok.ru/kanal.valery
○ Рутуб: https://rutube.ru/u/newreality
Автор Mr.Anderson
В столице России на центральной площади установлена пирамида с мумией, и люди светской страны, в которой не признаны религия, магия и колдовство и 30 лет уже сменился государственный строй, вот уже 100 лет приходят совершить паломничество божеству коммунизма.
Никому это не кажется запредельной дичью?
#ленин #мавзолей #москва
Комментарий редакции
1. Библия как "программа" и апокалипсис
Автор предлагает рассматривать Библию не просто как религиозный текст, а как своего рода руководство или программу, написанную в виде пророчеств и инструкций для будущего. Особое внимание уделяется последней главе — Откровению Иоанна Богослова. Здесь апокалипсис трактуется не как конец света, а как "поднятие завесы", то есть раскрытие скрытой истины.
2. Вавилон, Вил и современные аллюзии
В цитатах книги Иеремии и в рассуждениях проводится параллель: Вавилон и "Вил" трактуются как древние божества или архетипические сущности, которые периодически воплощаются на Земле. Приводится спекулятивная ассоциация, что Вил — это "Владимир Ильич Ленин", а Вавилон — это место сосредоточения глубинного знания и оккультных структур. Ленин представлен как некая современная реинкарнация древнего божества/силы.
3. Мавзолей как зикурат и энергоинформационный центр
Мавзолей Ленина на Красной площади рассматривается как сакральное сооружение — аналог вавилонского зикурата, место концентрации и ретрансляции энергии. Описывается идея, что руками мумии осуществляются биоэнергетические операции, а сам мавзолей является связующим каналом между людьми, энергией и "инфернальными измерениями".
4. Оккультность политических символов и ритуалов
Дается критика идеализации советских символов: мавзолей, Красная площадь, культ личности Ленина рассматриваются как оккультные, мистические явления, а не только как элементы атеистической или политической культуры. Проводится аналогия между древними магическими ритуалами, структурой мавзолея и манипуляцией массовым сознанием через эгрегоры.
5. Преемственность и неизменность "проекта"
Несмотря на смену идеологий (от коммунизма к капитализму и демократии), структура этого "проекта" сохраняется, а мавзолей и находящаяся в нем мумия продолжают играть роль в формировании психики и ментальных моделей миллионов россиян. Предполагается, что убирание мавзолея или его функционального значения не допускается потому, что это разрушило бы некую "матрицу".
6. История, мифология и современные интерпретации
В видео подчеркивается цикличность исторических мифов, их трансформация и роль в формировании современной реальности. Вся конструкция с мавзолеем, Ленином, Красной площадью и даже ритуалами государственности трактуется как продолжение древних сюжетов с новым содержанием.
---
Анализ и философские выводы:
Видео строится на смелых аналогиях между священными текстами, архетипами коллективного бессознательного и современной политической историей. Здесь религиозные образы переплетаются с конспирологическими и эзотерическими гипотезами.
Эта точка зрения демонстрирует любопытный междисциплинарный подход: пытается соединить библейские сюжеты, психоисторию, оккультизм и анализ современного общества. Интересен мотив "поднятой завесы" — это не просто предсказание конца, а обещание раскрытия скрытых смыслов для тех, кто готов их увидеть. Такая интерпретация понятия апокалипсиса близка к идеям духовного пробуждения и переосмыслению реальности через пролом в привычных структурах.
Однако, подобные рассуждения уязвимы из-за частой подмены причин и следствий, вольного обращения с историческими фактами (например, корректность датировки разрушения Содома и Гоморры, трактовка Ленина как воплощения древнего бога) и тяготения к конспирологии вместо строго научного анализа. Можно отметить, что это характерная попытка осмысления сложных/тягостных исторических реалий через магическую картину мира — пожалуй, древнейший способ дать смысл тому, что рационально объяснить трудно или дискомфортно.
Интересна также критика идеализации символов: современное общество, возможно, не отдаёт себе отчёт в "оккультном" содержании своих ритуалов и привычек. Это напоминает идеи Карла Юнга о том, что коллективное бессознательное выражается в архетипах вне зависимости от сознательного выбора людей.
Что касается прагматичной стороны вопроса, стоит спросить: если действительно существуют скрытые способы управления массовым сознанием через сакральные/энергоинформационные сооружения, что это меняет для отдельного человека? Возможно, главным уроком становится призыв к большей осознанности: видеть не только внешние символы, но задумываться над их скрытым содержанием — в том числе, замечать собственные иллюзии и зависимости от коллективных мифов.
---
Открытый вопрос для размышления:
Является ли разрушение или сохранение сакральных, мифологических символов (таких как мавзолей Ленина) действительно важным для внутренней свободы человека — или же подлинное "поднятие завесы" происходит не внешне, а в индивидуальном осознавании собственной включённости в коллективные иллюзии? Как ты сам распознаёшь для себя грань между символом, реальностью и манипуляцией?