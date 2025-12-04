Трамп заканчивает войну на российских условиях
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Комментарий редакции
1. Суть и формат переговоров Россия–США:
В Москве прошли продолжительные (почти 5 часов) закрытые переговоры между российским руководством и представителями команды Дональда Трампа. Оба участника были явно заинтересованы в поиске результата, а факт недопущения утечек свидетельствует о значимости достигнутых договорённостей.
2. Гибридная война и роль переговоров:
Ведётся гибридная война, где не только военные, но и экономические, информационно-психологические инструменты играют важную роль. Переговоры – часть психологического давления и формирования международных образов.
3. Сценарии завершения конфликта на Украине:
По мнению собеседников, есть два главных сценария окончания войны: военный разгром ВСУ или государственный переворот с приходом элиты, готовой заключить мир на российских условиях. Оба варианта рассматриваются как основные.
4. Два блока Запада и их цели:
В западном мире конфликтуют условные "старые элиты" (европейские монархии, глобалисты) и "новые элиты" (предприниматели США — маски, Питер Тиль и пр.), выражающиеся в антагонизме между глобалистами и условно "трамповскими" силами.
Трамп ориентирован на прекращение поддержки Украины и договорённость с Россией с выгодой для США (отрыв РФ от Китая, укрепление позиций против других центров силы). Россия же заинтересована в контроле над определёнными территориями и безопасности своих рубежей.
5. Роль Европы и попытки сохранить конфликт:
Европа (в первую очередь Великобритания и "глобалистские элиты") делает всё для сохранения конфликта, используя Украину как инструмент против России — как военно-стратегический плацдарм и "ударную силу", даже при отсутствии собственных боеспособных армий.
При этом военный и экономический потенциал Европы существенно уступает США, а внутренние противоречия (сепаратизм, нарастающий раскол) подрывают единство Евросоюза.
6. Различная тактика США и Британии:
США (через команду Трампа) заинтересованы в сепаратном мире без участия Европы, используя внутренние украинские элиты, способные "подписать мир". Британия же акцентирует внимание на провокациях, возможно даже с использованием ядерного шантажа, чтобы сорвать любые мирные инициативы.
7. Провокации и риски эскалации:
Возможны провокационные сценарии — атаки на суда в Чёрном море, атаки беспилотниками, информационные кампании. В качестве крайней меры не исключаются обсуждения темы передачи Украине ядерного оружия (или "грязной бомбы"), что может стать триггером тяжелых последствий для самой Европы.
8. Внутренняя оппозиция военной эскалации:
Значительная часть европейского военного руководства выступает против эскалации. Публичные высказывания генералов и офицеров подтверждают нежелание идти на прямой военный конфликт с Россией; среди элит нарастает неоднозначное восприятие происходящего.
9. Реальность вероятного исхода:
Если заменить Зеленского на приемлемую для США фигуру, Европа окажется отстранена от процесса и потеряет значительную часть своих ставок и влияния — возможны экономические и политические катастрофы внутри ЕС.
10. Российские цели и возможные последствия:
Заявления российских властей об "отрезании Украины от моря" (контроль над Николаевской и Одесской областями) интерпретируются как сигнал о желаемых итогах. Скорее всего, этот вопрос обсуждался на переговорах.
11. Манипуляция общественным мнением:
Подчёркивается, что западные СМИ часто представляют любые переговоры как "сдачу позиций", однако информанты отмечают, что подобная риторика не всегда соответствует фактам — вбросы используются и антиреспубликанцами в США, и европейскими элитами.
---
Выводы и рефлексия:
Разбирая эту беседу, важно учитывать, что анализ подаётся глазами военного аналитика, склонного к геополитическим обобщениям и стратегическому мышлению, где истина подчас строится на "чтении между строк" и предположениях о реальных мотивах сторон. Замечательно проявляется междисциплинарность: военная стратегия тесно переплетена с психологией управления массовым сознанием, экономикой, внутренней политкой стран и даже технологиями — например, в обсуждении дронов и возможной передачи ядерного оружия.
Материал позволяет увидеть, как далеко отходят реальные процессы (и попытки их анализа) от идеализированных схем, где не существует "добра" и "зла" в чистом виде, а интерес каждой стороны ситуативен и уязвим к изменению условий. Причём обе стороны борются не только за территорию, но и за идеологическое пространство, имидж победителя, место в новой конфигурации мира.
Вся конструкция напоминает о том, как иллюзорны устойчивые ожидания ("Европа поддержит Украину до конца", "США всегда едины в своих целях"). Реальное же положение дел оказывается куда более хрупким и зависимым от множества противоречащих друг другу актеров, идеологий, внутриполитических конкуренций и случайных перемен.
Немаловажно и то, что в этой картине мира даже провокация или случайная эскалация (будь то атаки беспилотниками, передача ядерного оружия или эффектные заявления военных) могут привести к критальным изменениям баланса сил. Политические элиты, армии, информационные ресурсы появляются здесь скорее как инструменты борьбы одних глобальных интересов против других, где "дело принципа" подчас уступает месту прагматике.
Вопрос же о достоверности такой интерпретации остаётся открытым и требует скепсиса: — не укрывается ли за этим "стратегическим мышлением" уход от сложной, болезненной и неоднозначной правды происходящего? Где границы реальности и мифа, манипуляции и объективного анализа? Каков риск того, что, увлекшись игрой "гэбистских шахмат", мы упустим человеческое измерение происходящего?
Открытый вопрос для размышления:
Там, где правда кажется размытой между интересами элит и геополитическими играми, может ли быть найдена база для этического выбора и человеческой мудрости? Или в мире больших стратегий любые попытки сохранить внутреннюю честность и гуманизм заранее обречены на утрату реального влияния? Как отличить прагматизм от цинизма — и возможно ли это там, где на карту поставлены миллионы судеб?
Неплохое выступление и подбор целого мнения. +500 Хорошо что статью перенесли в главное меню. Дело не в Зеленском только. Его заменить может и Зауженный. Так оно и готовилось. И для Европы не столь важно сохранить Зеленского. Именно внутренняя напряженность в Европе без единого и ценностей. Сейчас все идет к тому, что Германия не захочет тянуть лямку этих всеобщих ценностей. Могу сказать за весь народ ( сейчас опять Жоронька прибежит) что если Германия отделится от Евросоюза, то народ будет покупать марки охотнее чем еврики.
Тянуть Украину без США Евросоюз не сможет.
С наступающим годом коня.
Ну вот и фсе. НАТО сбивает дроны ВСУ. Одессу будут брать силой сейчас. Первым кто восстал сам без Гиркина это был Харьков. И он после всех.
Понеслась !!! С нищими легче договориться.