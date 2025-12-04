Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

«Он мог убить гауляйтера Коха, но выбрал более важную цель — ставку Гитлера». Андрей Ведяев раскрывает секреты работы легендарного разведчика Николая Кузнецова и других «диверсантов Сталина», которые действовали в самом сердце Третьего Рейха. Как НКВД взорвал Крещатик, остановив наступление на Ленинград? Кто предал одесское подполье, обрекая героев на страшные пытки, и почему СМЕРШ считается самой эффективной контрразведкой в истории?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Вступление и тема: диверсанты на оккупированной Украине

01:24 Четвёртое управление НКВД и СМЕРШ: задачи и подчинение

15:38 Кадровый резерв на стадионе «Динамо» и первые заброски

19:57 Нелегальные резидентуры в городах и методы работы

30:30 Николай Иванович Кузнецов: легенда, встречи, разведданные

53:04 Киев 24.09.1941: взрывы, «синяя тетрадка», разоблачения

01:02:51 Николаев и Одесса: Виктор Александрович Лягин, катакомбы, предательство

01:27:01 Память о героях: Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, итог

#АндрейВедяев #ВОВ #НКВД #СМЕРШ #партизаны #диверсанты #НиколайКузнецов #Киев #Одесса #история #КнижныйДень #Delib