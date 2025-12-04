Эфир на канале «ИНЕССА ДЕРМЕНЖИ | ВЕК АБСУРДА» 18 ноября 2025 г.

00:40 Останется ли Россия на карте мира без Украины

10:17 Старт распада Российской империи

13:40 Кто на самом деле создал Украину и как это сделали

16:33 Большевики разрушили Империю?

17:33 Ельцин хотел быть Царём

23:20 Редкая гнида Кравчук!

27:00 Украина была мощной страной выйдя из СССР

29:53 Кучма пропил Украину

30:40 Ющенко шизофреник

32:52 Дмитро Донцов создатель доктрины нацисткой Украины

34:04 Украинцев не надо было уговаривать воевать с Россией

35:58 Лучше такой тиран, как Лукашенко

39:20 Правда про классовое общество и демократию

42:04 Россию презирают и считают слабой, но никак не отстанут от неё

49:52 Европейцы Россию воспринимают как угрозу своей цивилизации

55:14 Будут ли Россию когда-нибудь уважать

