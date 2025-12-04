“Может ли Россия существовать без Украины”. Е.Ю.Спицын на канале Дерменжи в программе “Век абсурда
Эфир на канале «ИНЕССА ДЕРМЕНЖИ | ВЕК АБСУРДА» 18 ноября 2025 г.
00:40 Останется ли Россия на карте мира без Украины
10:17 Старт распада Российской империи
13:40 Кто на самом деле создал Украину и как это сделали
16:33 Большевики разрушили Империю?
17:33 Ельцин хотел быть Царём
23:20 Редкая гнида Кравчук!
27:00 Украина была мощной страной выйдя из СССР
29:53 Кучма пропил Украину
30:40 Ющенко шизофреник
32:52 Дмитро Донцов создатель доктрины нацисткой Украины
34:04 Украинцев не надо было уговаривать воевать с Россией
35:58 Лучше такой тиран, как Лукашенко
39:20 Правда про классовое общество и демократию
42:04 Россию презирают и считают слабой, но никак не отстанут от неё
49:52 Европейцы Россию воспринимают как угрозу своей цивилизации
55:14 Будут ли Россию когда-нибудь уважать
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы беседы
1. Вопрос "Может ли Россия существовать без Украины?"
- Спицын отвергает тезис, что Россия невозможна без Украины, считая подобные взгляды мифологией и политической манипуляцией.
- Исторически Россия складывалась без территорий современной Украины: ядро российского государства формировалось вокруг северо-восточной Руси — Владимира, Москвы, Нижнего Новгорода, а процесс «собирания земель» был долгим и сложным.
- Россия как государство уже существовала и развивалась независимо до присоединения собственно украинских земель, что произошло только во второй половине XVII века.
2. Роль Украины в истории России и СССР
- Украина была аграрным и промышленным ресурсом Российской империи и СССР благодаря плодородным землям и значительным хозяйственным возможностям.
- Однако создание украинской государственности (особенно в XX веке) — результат деятельности националистических, сепаратистских движений, а не исключительно большевиков.
- Распад СССР Спицын видит как следствие не внешнего давления, а прежде всего — вины союзной элиты, сознательных действий Горбачёва, Ельцина, Кравчука и других руководителей республик, стремившихся к личной власти, а не сохранению единства.
3. Национализм и историческая память
- Ярко критикуется украинский национализм (в частности, бандеровская традиция, интегральный национализм по Донцову), его использование в образовании и политике.
- Излишнее противопоставление русских и украинцев, а также отказ от общей культуры и языка рассматривается как путь к деградации, разрушению идентичности и государственности Украины.
4. Классическая критика Запада
- Европа и США, с точки зрения Спицына, исторически не признают Россию равной, видя в ней прежде всего угрозу и соперника для собственной «цивилизации».
- Он усматривает в политике европейских элит расовые и иерархические предрассудки, корни которых в идеологиях XVIII-XIX веков, прослеживает влияние теорий цивилизационного превосходства и нацизма.
- Запад никогда не перестанет воспринимать Россию как опасность по самой своей натуре, а уважать будет только в случае страха или очевидной силы.
5. Российская идентичность, независимость и дипломатия
- Подчеркивается уникальность и самодостаточность России: многокультурность, способность учиться и создавать свою синтетическую культуру на основе приема внешних влияний.
- Россия может и должна, по мнению Спицына, быть независимой, не растворяясь ни в Европе, ни в Востоке, не заискивать ни перед кем, в том числе в вопросах культуры, науки, политики и обороны.
6. Отношения с соседями и уроки истории
- Исторические трудности и трагедии XX века — результат отсутствия мудрости у местных элит, недостаточного контроля за экстремизмом, отсутствия стратегического мышления.
- Лидеры, способные обеспечить порядок и целостность государства, ценятся выше "чистой демократии", если последняя приводит к хаосу и конфликтам.
---
Вывод и философская рефлексия
В центре размышлений Евгения Спицына — проблема идентичности, исторических мифов и объективных ограничений нашего восприятия исторической реальности. Он убеждён, что утверждения о неразделимости России и Украины — скорее идеологема, чем исторический факт: Россия неоднократно демонстрировала способность существовать и развиваться без украинских земель, а главные вызовы русской государственности — внутриэлитные и геополитические, а не только этнические или экономические.
Беседа поднимает вечный вопрос о природе нации и государства: где заканчивается историческая общность и начинается миф? Как опыт одного поколения окрашивает понимание целой эпохи? Ведущая нить дискуссии — опасность идеализации, будь то героизирование прошлого, романтизм в отношении Запада или вера в "чистую" демократию как лекарство от всех недугов. Часто катастрофы XX века были спровоцированы не столько внешними силами, сколько внутренними противоречиями и слабостью национальной элиты.
Интересно, что автор сочетает в себе и прагматический взгляд историка (роль хозяйства, классового интереса, институций), и философскую рефлексию (проблема субъективности исторической памяти, ловушка идеализации "другого" — Запада, демократии или национального самосознания). Здесь слышен призыв к деятельной осознанности и честности: принимать уроки истории, трезво видеть свои слабости и не строить идентичность на ненависти или противопоставлении, будь то внутреннее или внешнее.
С другой стороны, сама позиция Спицына не чужда собственного идеализма: идея "самодостаточной России", резкая критика Запада или веры в силу как инструмент уважения — это тоже часть сложного национального мифа, признание которого требует иронии и сомнения.
Можно ли вообще выстраивать идентичность народа или государства вне мифов, коллективных иллюзий и исторических травм? Или любая нация — это всегда синтез реальных фактов и нужных для выживания мифов, которые подчас бывают субъективно важнее, чем эмпирическая истина?
Открытый вопрос:
Если история и идентичность столь тесно переплетены с мифами и субъективным восприятием, возможно ли найти такой взгляд на прошлое, который бы объединял, а не разделял народы? Или неизбежно наше понимание себя и "другого" всегда будет заложником исторических обид, страхов и желания быть особенными? Какой способ осознанного отношения к исторической памяти помогает двигаться к конструктивному будущему, а не к повторению старых конфликтов?