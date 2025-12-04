КТО ЗАКАЗАЛ ФОТО НАШИХ ДЕТЕЙ?
В гостях у РОДИТЕЛЕЙ РОССИИ основатель проекта НАРАСПУТЬЕ.РУ, эксперт по безопасности в сети Андрей Афанасьев. Поговорили про MAX – является ли он мессенджером или это нечто большее, какую информацию будет содержать, откуда в нем цифровое ID и почему всех так активно туда загоняют?
Не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы как можно больше родителей узнали правду!
https://narasputye.ru/
Telegram https://t.me/narasputyeru
ВКонтакте: https://vk.com/club151856249
Telegram РОДИТЕЛИ РОССИИ: https://t.me/forkidsfuture
Чат РОДИТЕЛИ РОССИИ: https://t.me/futureforkidschat
Бастион: https://bastyon.com/embedVideo.php?host=peertube900.pocketnet.app&id=36cd7a8f-b557-465c-8f8e-2b9fba78ce33&embed=true&s=e65602b9429510f055d00993a5f4ad8b2d480f692d6f3aba696895d1bac0975f
ВКонтакте:https://vk.com/video684650707_456239164
Rutube: https://rutube.ru/video/9bb3abe05da5090b6b142db5aeb16ccd/
#max #дети #школа #мессенджер
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Мессенджер «Макс» — не мессенджер, а комплексная платформа:
- «Макс» позиционируется как национальный мессенджер, но на деле это частная разработка компании, связанной с ВК, без настоящей государственной поддержки и прозрачного контроля.
- Пользовательское соглашение копирует соглашения ВК, содержит много ошибок и составлено небрежно.
2. Принудительная цифровизация и отсутствие добровольности:
- Родители и учителя сталкиваются с давлением: без установки «Макс» невозможен доступ к заданиям, общению и даже сохранению рейтинга школы.
- Прежняя платформа «Сферум» заменяется на «Макс», но с тем же принуждением.
3. Опасности цифровой идентификации и агрегирования данных:
- Платформу постепенно превращают в единый цифровой идентификатор личности, аналог электронного паспорта, с интеграцией документов, платежей, государственных услуг и биометрии.
- Это концентрация уязвимых данных в одном месте, делая платформу лакомой целью для мошенников и увеличивая риск потери контроля над личной информацией.
4. Проблемы безопасности и поддержки пользователей:
- Поддержка пользователей формальная, нередко роботизированная (боты), на реальные вопросы не отвечает.
- Исторически у платформ ВК плохая репутация по реагированию на инциденты с преступлениями, взломами и утечками данных.
5. Манипуляция комфортом и иллюзия удобства:
- Общество привыкло жертвовать безопасностью ради предполагаемого «комфорта» — всё в одном приложении, меньше хлопот, но больше рисков.
- Искусственно создаётся новая зависимость: учителей и родителей вынуждают использовать чаты, электронные дневники, прикрываясь необходимостью для учёбы, хотя задача легко решаема традиционными методами.
6. Школа как агент давления и проводник интересов цифровых компаний:
- На уровне министерства образования с ВК заключены официальные соглашения, школы обязаны делать определённое количество публикаций, выкладывать фото детей.
- Учителей буквально требуют делать фотографии с лицами учеников, хотя это угрожает их безопасности из-за распознавания лиц и построения цифровых профилей.
7. Двойные стандарты и ложная цифровая грамотность:
- Детям в школе формально запрещают выкладывать фото, но тут же требуют позировать для отчётностей.
- Ответственность за киберпреступления и цифровые правонарушения возлагается на детей, но не на компании, которые оказывают услуги или стимулируют рисковое поведение.
8. Недостаток просвещения и акцента на реальные угрозы:
- Вместо осознанного обучения детей работе с информацией и безопасности — усиливается наказание за поступки, о последствиях которых дети даже не осведомлены.
- Условия и среды, создаваемые взрослыми и школой, подталкивают детей к максимально ранней интеграции в цифровой мир, несмотря на потенциальные угрозы.
9. Противоречия между заявленным и реальным:
- Власти и компании официально заявляют об интересах безопасности, развития, национальной цифровой инфраструктуре, но реальное исполнение вызывает вопросы: куда делась добровольность, где прозрачность и защита интересов пользователя?
- Система по сути обслуживает интересы компаний и формирует искусственный спрос, а удобство становится самоцелью.
10. Апелляция к свободе выбора и критерию запроса:
- Любое цифровое нововведение должно базироваться на реальной потребности, а не на агрессивном навязывании.
- У людей должно оставаться право не пользоваться сервисом, если он не решает их задачи или вызывает вопросы к безопасности и целесообразности.
---
Вывод и аналитическая рефлексия
Данная беседа чрезвычайно многослойна и отражает проблемы, характерные для всей современной цифровизации: конфликт между скоростью технологических изменений и эффективностью их внедрения; между лицемерной «заботой» и реальным отсутствием защиты граждан; между властью компаний и иллюзией выбора.
С одной стороны, идея национальной цифровой коммуникационной платформы кажется прагматичной: нынешние глобальные платформы (например, Telegram) не только плохо контролируемы, но и объективно опасны — число преступлений высоко, инфраструктура позволяет легко совершать мошенничества. Однако реализация идеи часто опрокидывается: частная компания, страдающая от некачественного управления и постоянных скандалов, вдруг становится оператором «национального мессенджера», где под личиной удобства и «единого окна» скрывается новая степень контроля и риска.
Объясняя ситуацию через призму междисциплинарных аналогий, можно сравнить происходящее с динамикой в биологии: любая экосистема, где одно звено концентрирует слишком много ресурсов или функций, становится крайне уязвимой для катастрофических сбоев (чем и грозит единая точка хранения личных данных). В программировании централизованный сервис представляет единую точку отказа, и грамотный архитектор избегает подобной архитектуры ради повышения устойчивости. В социальной сфере же мы наблюдаем обратное: заинтересованные стороны (компании, школа, чиновники) стремятся к концентрации, минимизируя свободу и защищённость субъектов.
Интересно рассмотреть поведение всех вовлечённых участников: взрослые нередко движимы желанием лишь «чтобы было удобно», не осознавая последствий и отказывая себе в аналитическом взгляде. Учителя и сотрудники школ вынуждены исполнять директивы, сами часто ощущая внутренний протест и бессилие. Дети, парадоксально, порой оказываются более грамотными и осторожными — они избегают выкладывать фото, хотя взрослые их к этому принуждают.
Так формируется иллюзорная цифровая грамотность: внешне все соблюдают правильные ритуалы (ставят галочки, выкладывают отчёты), но по существу способствуют усилению уязвимости общества и индивида.
Вопрос о том, что есть истина в подобной ситуации, приобретает особую остроту: среда, где навязанное подаётся как добровольное, а забота о безопасности на самом деле маскирует экспансию новых рисков и контроля, рождает недоверие и тревожность. Истина здесь ситуативна: честная оценка рисков требует открытого обсуждения, а навязывание универсальных решений лишь размывает ответственность.
Из этой ситуации возникает философский вызов — где проходит граница между коллективным благом (безопасность, эффективность) и индивидуальной свободой (право на отказ, на приватность, на собственный выбор)? И не скрывается ли под этикеткой «удобства» утрата важнейшего элемента человеческой жизни — личного контроля над собой и собственной жизнью?
---
Открытый вопрос:
Если сама среда, в которой происходит социализация и обучение детей, искусственно формирует зависимости и риски, то возможно ли вообще создать подлинно безопасную, сбалансированную цифровую инфраструктуру? Или любое внедрение новых платформ и систем требует постоянной рефлексии, честности и гибкой настройки под реальные, а не декларируемые интересы человека? Как нам удерживать равновесие между необходимостью развития и осознанным противостоянием навязываемой иллюзии комфорта?