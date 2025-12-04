Кружок диалектики (2025–2026). 03. «Понятие». М. В. Попов.
11 ноября 2025 года под руководством профессора М. В. Попова состоялось третье в 2025–2026 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Понятие”. Следующее занятие 9 декабря.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO666z31LSV1o-RRMwYX8F31
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/pMZd/rVgyq9DfM
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Необходимость диалектики для прогресса и борьбы с ложью
В начале обсуждается мысль Ленина: без освоения диалектики невозможно устоять против реакции и фальсификаций. Диалектика Гегеля, истолкованная материалистически и опирающаяся на исторический и научный опыт, должна стать практическим инструментом прогрессивного мышления.
2. Понятие и суждение: раскрытие различий
В центре анализа — различие между понятием и суждением у Гегеля. Понятие существует как некоторая "единая целостность", безразличная к деталям; суждение — уже активное проявление, в котором раскрывается определённость понятия, его конкретизация через связь субъекта и предиката.
3. Субъект и предикат как структура суждения
В суждении всегда должны присутствовать субъект и предикат — не как случайные элементы языка, а как категории, через которые понятие проявляет себя в языке. Субъект обычно единичен (конкретен, наличествует), предикат — всеобщий (обобщающее содержание, через которое субъект определяется).
4. Смысл связи: не суммы слов, а тождество и различие
Суждение — это не просто соединение слов или формальная грамматическая структура, а соотношение, в котором происходит раскрытие и переопределение единичного и всеобщего: субъект становится собой лишь в связи с предикатом, а предикат обретает содержание, лишь будучи приложен к субъекту.
5. Объективный смысл суждения против номинализма
Рассматривается опасность номиналистского, формального подхода: если видеть в словах лишь набор названий, пропадает подлинный смысл и глубина языка. Суждение должно быть обоснованным: не случайная связка, а выражение объективного содержания.
6. Диалектическая динамика и связь с действительностью
Суждение раскрывается как процесс — расщепление и соединение единого, поступательное движение от безразличных элементов к внутренне необходимой связи. Это отражение диалектического процесса: разбора и синтеза, движения от частного к общему и обратно.
7. Практическая значимость диалектического мышления в обществе
На поздней стадии беседа обращается к вопросам организации общества, управления и политической практики. Механизмы отбора, соответствия субъекта и предиката рассматриваются как модели для построения подлинно демократических, самоуправляющихся коллективов (экспликация примера с рабочим классом и выборной системой).
8. Критика формальной логики и поверхностного подхода
Подчёркивается, что формальная логика, ограничиваясь внешними связями, упускает внутреннюю суть суждения и его отношение к понятию и содержанию. Требуется более глубокий, содержательный, а не только формальный, анализ.
Аналитический разбор и философское осмысление
В этой лекции проводится последовательное исследование природы суждения с позиций гегелевской и диалектической логики. Сравнивая структуру языка и мышления с живым организмом, докладчик показывает, что любое суждение не просто расположение слов, но выражение жизненной динамики человеческого мышления и языка.
Диалектический подход отличается от формального тем, что ищет не мёртвые формы, а развитие, внутренние противоречия, становление. Это аналогично нейронным сетям, где смысл не в отдельных «узлах», а в их взаимосвязях, их обучении и формировании целостного поведения. Так и в языке: отношение субъекта и предиката — не просто статика, а динамика саморазвития смысла.
Особая глубина заключается в идее, что без осознаваемого соответствия между субъектом (конкретным, наличным) и предикатом (всеобщим, определяющим) теряется смысл любого утверждения. Субъект без предиката пуст, предикат без субъекта — абстракция без содержания. Это напоминает и отношения в обществе: человек становится человеком через включение в коллективную жизнь, а ролевая функция (предикат) наполняет содержание индивидуального бытия.
Важный момент: ставка делается не только на теоретическую рефлексию, но и на практическую функцию мышления — правильное понимание языка и его структур необходимо для построения здорового сообщества, демократии, труда и справедливости.
Практические выводы
- Диалектическое мышление позволяет глубже понимать язык, мир и общественные процессы.
- Суждение — не механическая конструкция, а активный процесс, требующий осознанной связи между единичным и общим, личным и социальным.
- Для адекватных суждений важна не только логическая, но и онтологическая (связанная с реальностью) основа.
- Формальная логика без содержания не раскрывает глубину человеческого существования ни в мышлении, ни в социальной практике.
Открытый вопрос
Если истинное суждение возникает только из подлинной связи субъекта и предиката, то до какой степени наше повседневное мышление и язык действительно отражают внутренние связи и реальность — или же мы чаще живём в мире поверхностных форм, где названия подменяют сущность? Каким образом каждый из нас может развивать в себе способность видеть в языке (и в жизни) не просто случайные сочетания, но подлинную, живую связь между единичным и всеобщим, между именем и сущностью, между частным опытом и универсальной истиной?