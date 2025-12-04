Дело Ларисы Долиной

Вот уже несколько месяцев, как общественность в России взбудоражена: в СМИ и в социальных сетях идет бурное обсуждение так называемого «Дела Ларисы Долиной». Скандальной истории с продажей в Москве квартиры известной певицы, в результате чего ее добросовестная покупательница – Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Напомним, в чем суть дела. Как известно, в августе 2024 года Долина продала свою пятикомнатную квартиру в престижном московском районе Хамовники Долина за 112 миллионов рублей 34-летней предпринимательнице, матери-одиночке Полине Лурье. Однако, получив деньги, певица отказалась пустить новую владелицу в квартиру, заявив, что стала жертвой аферистов и, заключая сделку купли-продажи, была уверена, что она фиктивная. Обескураженная Лурье получила иск о признании сделки недействительной. Суд иск Долиной удовлетворил и не только вернул певице недвижимость, но еще и освободил ее от обязанности компенсировать покупательнице стоимость квартиры и неустойку. В итоге Долина вернулась в свои апартаменты, а мать-одиночка Лурье осталась без квартиры и без денег.

Такое решение суда вызвало в стране бурю возмущения.

По результатам опроса, проведенного «Лентой.ру», 95 процентов из почти 32 тысяч респондентов считают, что певица, став жертвой мошенников, не имела ни законных, ни моральных оснований требовать от добросовестной покупательницы возврата квартиры.

Социальные сети переполнены гневными комментариями, публикуются язвительные мемы, высмеивающие и осуждающие Долину. Возмущенные этой скандальной историей пользователи соцсетей прозвали певицу «Гринчем — похитителем новоселья», «Ларой — расхитительницей квартир», а также «Вдолиной». Другие предложили сделать ее имя и фамилию нарицательными и называть любой обман «инфодолингом», «долинщиной» или «ларисингом».

Поиронизировали в сети и над основанием, по которому суд вернул квартиру певице. Как свидетельствуют СМИ, в тексте решения суда говорится, что Долина в момент продажи недвижимости не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. Это и стало поводом для многих язвительных насмешек пользователей.

«Под влиянием мошенников потратила 100 тысяч рублей на Wildberries. Прошу суд взыскать с маркетплейса деньги, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», «Под влиянием мошенников пять лет платил за учебу. Верните деньги, я не осознавал, что делаю», «Взял кредит и проиграл все в казино, вот готовлю иск и хочу отправить банк в казино», — с сарказмом стали писать любители мемов. Дело дошло до того, что зрители в разных городах начали сдавать билеты на концерты Долиной, а пользователи соцсетей принялись «отменять» артистку.

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым, — прокомментировала происходящее в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. — Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя и на этот счет есть разные мнения. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют».

Но, как сообщает РИА Новости, певица Слава эмоционально-обрушилась на коллегу с гневной тирадой: «Из-за одной моей любимой певицы, Ларисы Долиной, я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. <…> Мне нужно обойти все наркологические клиники, сходить х… знает куда и зачем», — пожаловалась артистка. По ее словам, теперь любой покупатель, узнав, что продавец — публичный человек, сразу думает о мошенничестве: «А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и подумают, что я могу их развести?»

Но главное, наверное, все-таки в другом.

Как отмечают в юридических кругах, где неоднозначное судебное решение уже называют «казусом Долиной», оно породило новую схему мошенничества, когда продавец недвижимости, заключив сделку, подает иск о признании ее недействительной, ссылаясь на то, что стал жертвой аферистов.

В 2025 году более трех тысяч сделок с недвижимостью были оспорены по «схеме Долиной». Добросовестные покупатели остались без жилья, без денег, а некоторые еще и с ипотечными кредитами.

Кейс Долиной уже влияет на судебную практику, несмотря на отсутствие прецедентного права в России, заявил газете «Ведомости» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, теперь под риском оказались не только квартиры, но и автомобили, а также другие ценные активы. «У нас что теперь, возникает правовая индульгенция, когда человек находится под влиянием мошенников?» — возмущается он. Нилов считает, что история с продажей квартиры не останется без внимания со стороны Верховного суда и его нового руководства.

А как заявила СМИ адвокат Людмила Айвар, схему из «дела Долиной» могут взять за основу мошенники (уже взяли – прим. авт). По ее словам, это дело «открыло ящик Пандоры — теперь любые люди могут попытаться продать квартиру или машину, получить деньги, перевести их и сказать, что их обманули.

Айвар считает, что судебная система непрофессионально подошла к делу с точки зрения защиты прав и интересов добросовестного приобретателя. «Многие возмущены, что если человек — знаменитость, то у него есть способы повлиять на вынесение решения тем или иным образом», — считает адвокат.

С этой скандальной историей намерены разобраться в Госдуме, куда певицу пригласили для обсуждения проблемы сделок с жильём на вторичке. Инициатором мероприятия выступил депутат Дмитрий Свищёв, который считает, что этот круглый стол станет ответом на участившиеся случаи мошенничества, в результате которых добросовестные покупатели остаются и без денег, и без жилья.

«Ситуация, — сказал Свищев, — приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена под надуманным предлогом».

По словам депутата, общество «трясёт из-за этого прецедента», созданного делом Долиной и сложившейся судебной практикой, которая зачастую защищает интересы продавцов».

Однако в сетях по поводу этого приглашения снова — масса возмущенных комментариев. Пользователи с недоумением спрашивают, а зачем депутатам понадобилось мнение певицы, которая не является ни юристом, ни специалистом в сфере сделок с недвижимостью? А если пригласили ее, то почему не пригласили того, кто реально пострадал в результате этой сделки — Полину Лурье?

«Театр абсурда продолжается. Зачем депутатам встречаться с Долиной и, что можно с ней обсуждать относительно сделки по продаже квартиры и решения судов??? Что они хотят услышать?»

«Какой бред! Нашли, кого приглашать и, с кем обсуждать проблемы рынка недвижимости!», — цитирует возмущенные комментарии информационный портал «Царьград».

В связи с квартирным скандалом обратили внимание на другие неоднозначные поступки и заявления певицы, которая она делала в прошлом. Вспомнили, например, о передаче 2010 года «Сто вопросов взрослому», в которой Долина стала бахвалиться, будто сотрудники Госавтоинспекции не останавливают ее машину, поскольку ведомство выдало ей особый документ.

«Меня не имеют право останавливать, мою машину, вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, на улицах», — хвасталась певица.

«Это до какой степени обнаглеть надо», «Какое откровенное, хамское и наглое отношение у Долиной к людям и законам», — раскритиковали тогда Долину пользователи соцсетей.

«Добросовестные покупатели оказываются жертвами мошеннических схем именно из-за таких людей, как народная артистка России Лариса Долина, —заявила в беседе с РЕН ТВ депутат Госдумы Нина Останина. Она подчеркнула, что не считает певицу пострадавшей в инциденте с квартирой. По ее словам, число ситуаций с подобным исходом после этого значительно возросло.

«Давайте пригласим сюда 3 тыс. пострадавших: многодетные семьи, молодые семьи, которые лишились своего жилья, которые взяли его в ипотеку и остались один на один с проблемами», — заметила Останина, указав, что при сделках с недвижимостью должен быть защищен не только продавец, но и сам покупатель. Кроме того, как считает депутат, Верховный суд должен обеспечить гарантии безопасности для обеих сторон.

«Надо понять, почему в одном случае суды, как в случае с Долиной, принимают решение в ее пользу, а в других случаях принимают абсолютно противоположное решение», — подчеркнула депутат.

Она призвала к тому, чтобы законодательство стало единым для всех граждан нашей страны, вне зависимости от того, артистка это или многодетная семья из Красноярска.

По словам депутата, соответствующие поручения уже направлены в профильные комитеты. Помимо этого, в ближайшее время полномочный представитель Госдумы в Верховном суде Даниил Бессарабов обратится в суд с просьбой разослать рекомендации судам низшей инстанции.

Тем временем дело уже приняло новый оборот — обманутая покупательница квартиры Долиной обратилась в Верховный суд. Полина Лурье намерена добиться справедливости и все-таки получить приобретенную квартиру.

