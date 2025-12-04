Одной из ярких и наиболее известных цитат Отто фон Бисмарка является фраза, что русские всегда приходят за своими деньгами, и составленные иезуитские соглашения не помогут. Подытоживает это простое правило: «Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Иронично, что свою наибольшую стратегическую ошибку Железный канцлер совершил, сыграв нечестно в отношении России, встав в рамках Берлинского конгресса 1878 г. на сторону Австро-Венгрии и Британии, отобрав у нас победу над Османской империей и не позволив освободить Балканы.

Своим решением он разрушил долгосрочные, взаимовыгодные и довольно доверительные отношения, насколько это может быть между странами-соседями, выстраиваемые предыдущую сотню лет с момента отказа России от Кёнигсберга. Первый раз русским город стал в 1758 г. присягнув Елизавете Петровне, но в 1762 г. он был возвращён Петром III. После конгресса русско-прусские отношения стали ухудшаться, постепенно превратив нас во врагов.

В жизни людей бывают ситуации, когда приятельские отношения постепенно укрепляются, но ещё не стали дружескими, доверие не перешло на новый качественный уровень. Вроде бы всё хорошо, но хватает поступка или обиды, чтобы полностью убрать эмпатию, закрепив поверхностный уровень. Именно это произошло в геополитике с Россией и Пруссией, для последней это обернулось проигрышем в двух мировых войнах и текущей гибелью, утратой себя в XXI в.

Подобные по тональности высказывания и характеристики в отношении России и русских звучали и от других умных и мудрых людей, но внутри нашей страны регулярно слышно самоуничижение, присущее обиженным на жизнь лимитрофам а не Империи, Великой державе. Регулярное нытьё, что мы всех прощаем, не мстим, делаем всё неправильно и т.д. вызывают удивление, ведь идя по этому «пути ошибок и слабости» Россия раз за разом поднималась до высот, один только переход от февраля 1917 г. до Победы и восстановления после ВОВ иначе чем чудом не назовёшь, или это всё тоже в лживой парадигме: «Победа народа вопреки Верховному главнокомандующему»?

В рамках исторического горизонта событий видно, что в отличие от большинства стран политика России строится не на удовлетворении текущих интересов, а в логике долгих отношений, своего рода геополитические инвестиции. Вместо того, чтобы куражиться и мстить, русские действовали по справедливости, равной мерой меря себя и других, не забывая заповеди. После сокрушительных побед в войнах забирали ровно столько, чтобы позволить проигравшим не делать месть целью существования. Мы забирали своё за счёт их будущего, живя в текущем моменте этого не видно.

Такая политика в текущем времени кажется идеализмом, но всё глубже. Своими решениями и милосердием Россия уничтожала независимые перспективы и отдельное от неё будущее проигравших. Условиями мира она не давала им повода и возможности для самоубийственного ответного удара, пока у них ещё оставался заряд энергии и воли, но накладываемыми ограничениями забирала возможность вновь обрести их в будущем. Если победив врага можешь обезвредить его для себя – сделай это, не можешь – уничтожь, именно в такой последовательности.

По окончании ВОВ Советская Россия забрала из Германии и у её союзников всё, что смогла (станки, оборудование, учёных, наработки, сырьё и др.), мы не подписывали конвенции о военнопленных, чтобы несколько лет пленные немцы продолжали отрабатывать, а не возвращались домой. Однако, в отличие от других мы не накладывали неподъёмных выплат, чтобы не повторить ошибок Франции в отношении Германии после ПМВ (Версальский мирный договор 1919 г.) и самой Германии в отношении Восточной Европы и России (Брестский мир 1918 г.) во время обеих мировых войн.

Ошибка России была не в отношении к проигравшим противникам, а в игнорировании возможных негативных вариантов будущего, в отсутствии на этот случай планов, резервирования и управления рисками. Если проект не доводится до конца, то все понесённые инвестиции сгорают, становясь убытками, именно это и произошло в отношении многих окраин, которые рассматривались как неотъемлемая часть страны. В отношении долгов развивающихся стран – это были инвестиции в противостояние с США, как Сирийская кампания 2015–2019 гг. в наши дни, они позволили бороться с противником вдали, а не у себя дома.

Не всё сводится к текущей выгоде, прощение долгов в постсоветский период странам третьего мира часто было оправдано – США не дали бы нам получить за них никаких преференций, все эти рынки они считали своими. Что-то было отдано почём зря, но большая часть обязательств были безнадёжны. Попытки их стребовать несли очень серьёзные моральные и геополитические убытки, выгоднее было великодушно простить.

Обратный пример – текущая ростовщическая политика Китая по отношению к слабым странам, он выжимает буквально всё из текущих соглашений, не понимая, что этим убивает своё будущее. Стоит только ему ослабнуть, а это не за горами, все его «союзники» и «должники» предадут, они при первой же возможности начнут мстить и помогать рвать его на куски, поддерживая врагов.

И, да, далеко не все страны и народы понимали, что в XX в. Россия поступила с ними великодушно, в ближайшие годы им придётся оплачивать в разы больший счёт, отдавая своё будущее…

Андрей Школьников