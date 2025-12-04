Первые люди в раю питались плодами райских садов, они не строили жилищ и не шили себе одежд. Когда Господь за первородный грех изгнал Адама и Еву из рая, он повелел им трудиться, «добывать хлеб свой в поте лица своего». Вся история рода людского связана с трудом — с этим божественным повелением, природа которого кроется в воле Господа.

Коммунизм в Советском Союзе был религией труда. Труд обожествлялся и был богом: «…владыкой мира станет труд». В Советском Союзе скульптуры металлургов, сталеваров, хлеборобов, учёных были подобны античным статуям. Они ставились на вершины сталинских домов, которые своим видом напоминали храмы.

Мухинская скульптура «Рабочий и колхозница» — одно из самых великих религиозных изображений. Два трудящихся человека: мужчина и женщина, что когда-то были изгнаны из рая, — теперь возвращаются в этот рай, который они сотворяют своими руками. Сияющие серебром, стремящиеся в небеса, мужчина и женщина подобны ангелам, вокруг голов которых светится воздух. Гениальный скульптор Вера Мухина постигла мистику труда и изобразила двух светящихся, исполненных трудолюбия людей.

При крушении Советского Союза труд был свергнут с божественного пьедестала, перестал цениться, превратился в синоним чего-то ничтожного, низменного. Закрывались великие заводы — эти вместилища великих трудов. Разгонялись рабочие коллективы, которым было под силу строить невиданные машины, возводить небывалую космическую цивилизацию. «Золотой телец» занял пьедестал, на котором ещё недавно возвышался рабочий. Банкир, меняла, финансовый спекулянт стали хозяевами мира. Вместо труда проповедовались безграничное потребление, поедание, наслаждение. Эта праздность усыпляла в человеке совесть, ум, творчество, побуждая его ко всё более утончённым, низменным наслаждениям.

По мере того как в России после крушения Советского Союза стало возрождаться государство, оно, возрождаемое из пепла девяностых годов, требовало трудов — упорных, непрерывных, самозабвенных. Возводились заводы, строились мосты, прокладывались дороги, проектировались будущие марсианские города. Вновь заколосились поля, ещё недавно пустые, заросшие сорняками. Стройки сегодняшних дней: Крымский мост, космодром Восточный, завод по сжижению газа на кромке Ледовитого океана, — это плоды великого русского труда, который вновь становится мистической категорией. Крымский мост ведёт нас к крымскому чуду. Восточный космодром — устремляет нас к Марсу. Ямальский завод в Сабетте превращает Арктику в поле великих деяний.

Урал — то место, где испокон веков свершались великие русские труды. Уральская идея — это труд: тяжёлый, мощный, могучий, переворачивающий горы, уходящий вглубь земли, переливающий потоки расплавленного металла, производящий золотые слитки и лучшие в мире танки. Труд на Урале — это не просто работа, создающая грандиозные изделия: танки, ракеты, атомные станции. Труд становится категорией, созидающей само государство Российское. Уральский труд времён Демидова побеждал под Нарвой и Полтавой. Труд сорок первого года спасал государство Российское от Гитлера. Танки Уралвагонзавода в сорок пятом году станцевали русскую кадриль на руинах имперской канцелярии. Уральские труды создавали государство Российское между трёх океанов.

Но этими трудами сотворяется, помимо земного царства, и Царствие небесное, богочеловек, праведник, человек великого служения. В сказе Бажова Данила-мастер стремится создать из холодных подземных камней божественный цветок — символ бессмертной красоты и любви. Каменный цветок Бажова есть образ уральской мечты, возвышающий человека до райских цветников. Так же как аленький цветочек Аксакова есть образ евразийской мечты, превращающей зло в добро, уродство в красоту, ненависть в любовь.

Танк Т-34 — грозное оружие, несущее смерть врагам, последнее пристанище, в котором сгорали и умирали танкисты, стал оружием Победы, стал святым. Он вознесён на постаменты во всех городах России, на всех перекрёстках русских дорог. Памятник Т-34 — это памятник великому труду и великой Победе.

В Нижнем Тагиле живёт человек по имени Владислав Тетюхин. Став миллиардером, одним из собственников громадного титанового производства, он продал свои акции и на полученные миллиарды построил в окрестностях Тагила удивительный медицинский центр, которому нет равных и в Европе. Свои труды и своё богатство он посвятил земле, которая его породила, и народу, который его взрастил. Он «раздал имение своё», совершив христианский подвиг, открывающий людям путь в Царствие небесное.

Я только что побывал на Урале и был поражён удивительным явлением. Я познакомился с уральским богачом Андреем Симановским. Он начал своё дело один, с нуля. Потом с двумя-тремя товарищами создал компанию «Сима-ленд», в которой теперь работает больше девяти тысяч человек. В окрестностях Екатеринбурга он построил громадных размеров здание, длиной едва ли не с километр, с холодным аскетичным фасадом. Однако внутри этого здания открывается непрерывная анфилада залов, каждый из которых по красоте и богатству сравнится с императорскими дворцами и кремлёвскими палатами. Эти залы, непохожие один на другой, украшены мрамором, малахитом, дорогими камнями. Хрустальные люстры сияют, словно солнца. Здесь позолота, как на храмовых куполах. В этих залах, под их драгоценными сводами, трудятся тысячи молодых, энергичных юношей и девушек. Сидя за компьютерами, они следят по Интернету за состоянием рынков, за движением товаров, за взлётом и падением цен, за появлением новых производственных центров и угасанием прежних. Эти молодые оснащённые люди, стремящиеся к совершенству, к карьерному росту, знают цену своему умению и своим возможностям.

Андрей Симановский, создавая эти великолепные залы, создавал вместилище труда, стремился к тому, чтобы труд людей проходил не в унылых тесных помещениях, не в серых пуританских интерьерах, а в храме, во дворце. И этим труд возвышается, одухотворяется, превращается в священнодействие, труд снова становится восхитительным божественным делом. Здесь каждое утро тысячи молодых людей поднимаются со своих мест и исполняют гимн России.

Урал — это парад государствообразующих заводов. Эти заводы когда-нибудь будут увенчаны орденом Труда, который займёт своё место на фасадах рядом с советскими орденами Трудового Красного Знамени. Труд — это мерило справедливости. Труд должен быть вознаграждён и оплачен. В девяностые годы рабочие по полгода не получали зарплату и трудились бесплатно ради того, чтобы спасти заводы, спасти свои рабочие места, чтобы там продолжить вменённые им труды, за которые они должны получать достойное, справедливое вознаграждение.

В государстве Российском, которое взрастает, одолевая множество неурядиц, труду будет возвращено его возвышенное почётное место. И вновь «вершиной мира станет труд».

Кто они, мухинские «Рабочий и колхозница», взлетающие с постамента в небо? Это Адам и Ева, которые возвращаются в рай, совершив тысячелетние труды и работы, на коих стоит сегодняшнее человечество.

Рис. Геннадия Животова

Александр Проханов