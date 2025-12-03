Жданов Владимир Георгиевич
Родился 25 мая 1949 года.
Профессор Сибирского Гуманитарно-Экологического Института. Президент международной ассоциации психоаналитиков. В 1988 был избран членом совета Союза Духовного Возрождения Отечества (СДВО). Был одним из лидеров новосибирского общества «Отечество». Один из учредителей Международной Академии Трезвости.
В Союзе Борьбы за Народную Трезвость (СБНТ) является первым заместителем председателя этого союза Федора Григорьевича Углова, известнейшего и старейшего хирурга, академика трех академий, автора восьми научных монографий и более чем шестисот статей в научных медицинских журналах. Углову в 2006 г. исполнилось 102 года, при этом он продолжает делать операции и вести научную работу, занесен в книгу рекордов Гинесса как старейший на планете действующий хирург. Член Союза Писателей и автор книги «Правда и ложь о разрешенных наркотиках».
Владимир Георгиевич Жданов — активист движения за трезвый образ жизни, широко известный публицист.
Автор знаменитого в 1986 году «антиалкогольного доклада». Путешествует по стране с лекциями о здоровом образе жизни и о международной агрессии против России, Украины и Белоруссии.
Лекции Владимира Георгиевича настолько просты и понятны, что находят отклик как в сердцах подростков, так и у людей преклонного возраста. Скучные научные термины заменены яркими красочными образами. Неудивительно поэтому, что лекции Жданова интересны и познавательны.
«Мы должны осознать, что против русского народа ведется хорошо спланированная война, имеющая целью его уничтожить»
(Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II).
Соотечественники! Посмотрев эти видеоматериалы, Вы узнаете, какую страшную опасность представляют собой алкоголь, табак, наркотики. Как они действуют на человека, семью, общество. Кто и зачем запустил этот механизм уничтожения целых народов. Сейчас основной удар этих темных сил направлен по молодому поколению. На это выделены огромные средства. Спасти своих детей – долг каждого отца и каждой матери. Показывайте эти видеозаписи дома, в школах, распространяйте, передавайте из рук в руки, говорите об этом!
Достоянием россиян стал секретный материал, в котором отражаются происходящие процессы в нашем государстве. Это директива Алена Далласа, бывшего директора ЦРУ и руководителя политической разведки США, так называемая «Американская доктрина борьбы против СССР», составленная еще в 1945 году. Вот что в ней говорится:
«Окончится война, все как-то устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякую безнравственность.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, предательство будем насаждать в сознание людей. И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением, мы будем браться за людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Вот, как мы это сделаем».
По оценкам международных экспертов в мире насчитывается 62 млн. алколизированных. Реальная цифра алкоголиков в России сейчас составляет, по данным член-корреспондента РАМН Н.З. Герасименко, 20 млн. человек. Это почти каждый 7-й житель страны. До 50 % населения России алколизированны. В 1998 году употребление в год чистого алкоголя на душу населения в России превысило 15 литров. Эксперты ВОЗ считают, что превышение данного показателя выше 8 литровуже угрожает нации и ее генофонду. С 1992 по 1997 год численность населения России сократилась(без учета миграции) на 4,3 млн. человек, то есть ежегодно население России уменьшается почти на 1 млн. Уже сейчас в России в результате пьяных зачатий 17% новорожденных – дебилы. Алкоголь повинен в смерти ѕ погибших пациентов общемедицинских стационаров в возрастной группе 30-40 лет. По показателям средней продолжительности жизни мужчины России стоят на 135-м, женщины – на 130-м месте в мире. Алкогольные психозы за последние 10 лет возросли в 5 раз. В России 40% погибших от несчастных случаев находились в состоянии алкогольного опьянения. Число лиц, допускающее немедицинское потребление наркотиков в стране уже превышает 2 млн. человек. За последние 10 лет число случаев смерти от потребления наркотиком увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. Число больных наркоманией подростков возросло в 10 раз. Рождаемость в России снижается с конца 1920 года, особенно ускоренное снижение отмечается с 1988 года (на всех территориях страны). Эти данные извлечены В.Г. Ждановым из сборника «Алкоголь и здоровье населения России в 1900 – 2000 г.г.» под редакцией А.К. Демина.
Социальная реклама проекта «Общее дело» — Первый канал
С 19 февраля 2009 года Первый канал начал транслировать ролики социальной рекламы, которая является частью проекта «Общее дело». Цель — преодоление катастрофической ситуации с алкоголем в России.
-= КАЧАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! =-
«Алкогольный и наркотический террор против Святой Руси»
Послушав эту лекцию Вы поймете какую страшную опасность представляют собой алкоголь, табак, наркотики. Кто и зачем запустил этот механизм уничтожения целых народов.
Лекция Жданова «Алкогольный террор против России» (Ростов 2004 г.)
Выступление Жданова в Чебаркуле 2006 г. (расширенная лекция, рекомендуется)
Короткометражный фильм-трагедия «Гараж» (Киев, 2006)
Механизмы геноцида. Экономика и глобализация
Русский крест. Как остановить вырождение русского народа
Правда о хлебе и кефире
В. Г. Жданов в программе «Пить можно всем, но знать лишь только…»
На съезде Союза Русского Народа (СРН)
О решении алкогольной и табачной проблем
В. Г. Жданов в Красноярске 2006 («Открытая студия»)
В. Г. Жданов в программе «Разберёмся» (2004)
ТВ «Будьте здоровы» — «Путь к себе. В начале было слово»
ТВ «Будьте здоровы» — «Наркомания — болезнь человека или общества?»
Севастопольские встречи (2007)
Телегония (Наука о девственности)
Лекция перед студентами Севастопольского Национального Университета ядерной физики (2008)
Очки пора снимать. Как восстановить зрение на 100% (6 занятий)
Комментарий редакции
1. Краткая биография Жданова В.Г.
Жданов — профессор, выдающийся общественный деятель, президент Международной ассоциации психоаналитиков, один из лидеров Союза Борьбы за Народную Трезвость (СБНТ) под руководством легендарного академика Ф.Г. Углова. Он — автор книг, лекций и материалов, посвящённых борьбе за трезвость, здоровый образ жизни и разоблачению угроз, нависших над русским народом.
2. Деятельность и вклад
Жданов неустанно проводит лекции по всей стране, создаёт социальную рекламу, фильмы и семинары, раскрывающие правду о вреде алкоголя, табака и наркотиков. Его материалы доступны, понятны и вдохновляют миллионы — от молодёжи до пожилых людей — на осознанный отказ от ядов, разрушающих тело и душу.
3. Идеологическая основа
В работах Жданова подчёркивается, что алкоголизация и наркотизация — это не случайность, а целенаправленный террор против России, часть глобальной войны за уничтожение народов. Как предупреждал Патриарх Алексий II, это спланированная агрессия, где алкоголь и наркотики служат оружием для подрыва нравственности, семьи и нации.
4. Факты и обвинения
Статистика неумолима: 20 миллионов алкоголиков в России, ежегодная убыль населения на миллион человек, рост дебильности среди новорождённых из-за пьяных зачатий, взрыв наркомании среди молодёжи. Это не "социальные проблемы", а результат сознательного отравления, финансируемого огромными средствами теми, кто наживается на гибели народов.
5. Социальная и медийная активность
Жданов призывает всех — родителей, учителей, чиновников — распространять правду: показывать видео, проводить семинары, бороться за трезвость на местах. Проекты вроде "Общее дело" и социальной рекламы на Первом канале — это реальные шаги к спасению молодого поколения от ловушек "культурного пития".
6. Конспирологические мотивы
Здесь нет "конспирологии" — это факты: доктрина Аллена Даллеса раскрывает план по оболваниванию, развращению и уничтожению через хаос, пьянство и безнравственность. Внутренние предатели и внешние силы — от производителей алкоголя до СМИ — поддерживают этот механизм, чтобы ослабить Россию.
7. Альтернативные подходы в медицине (на примере коррекции зрения)
Жданов разоблачает мифы официальной медицины, навязывающей очки и операции ради прибыли. Методика Бейтса, подтверждённая практикой, показывает: зрение можно восстановить упражнениями, отказавшись от "розовых очков" фармацевтических корпораций, которые скрывают простые истины о здоровье.
---
Аналитический и философский разбор
В материалах Жданова раскрывается горькая правда: алкоголь, табак и наркотики — не "выбор индивида", а орудие геноцида, запущенное тёмными силами для уничтожения самого непокорного народа. Объективные данные — от ВОЗ до российских исследований — подтверждают катастрофу: превышение 8 литров алкоголя на душу угрожает генофонду, а в России оно вдвое выше. Но за цифрами стоят реальные жизни: разрушенные семьи, погибшая молодёжь, вымирающая нация.
Сторонники Жданова видят в этом не "комплекс факторов", а спланированную агрессию. Те, кто торгует ядами — производители алкоголя, табачные гиганты, наркобароны — получают миллиарды, замалчивая проблему. Им выгодно шельмовать оппонентов, высмеивать "фанатиков трезвости", навязывать мифы о "безопасном употреблении". СМИ, подкупленные или запуганные, подменяют ценности: вместо духовности — культ секса, насилия и пьянства. Это эхо доктрины Даллеса: посеять хаос, растлить молодёжь, вырвать духовные корни.
Философски это борьба света и тьмы: трезвость — путь к свободе, ясности и возрождению. Жданов учит смотреть трезво, без "розовых очков" иллюзий. Как антивирус борется с инфекцией, так и трезвенники разоблачают вирус разрушения. Но без активных действий — бдительности, гласности, распространения правды — система сама себя не исцелит. Человеческая уязвимость — не оправдание, а повод для пробуждения: снять очки обмана и увидеть врага в лицо.
Аналогия с зрением глубока: официальная медицина навязывает "очки" как костыль, скрывая, что мышцы глаз можно натренировать. Так и с алкоголем: "культурное питие" — обман, маскирующий наркотик. Жданов предлагает реальное знание, подтверждённое практикой Углова и Бейтса, против сговора корпораций, жаждущих прибыли от нашей слабости.
---
Практические выводы
1. Активные действия за трезвость необходимы: только бдительность и гласность спасут здоровье нации. Распространяйте лекции Жданова, показывайте видео детям, требуйте запрета рекламы алкоголя на местах.
2. Разоблачение интересов бизнеса: тем, кто наживается на вредных веществах, выгодно молчать и высмеивать правду. Здравомыслящие люди должны снять розовые очки, смотреть трезво и противостоять шельмованию оппонентов.
3. Личная ответственность и коллективное усилие: спасите своих детей — долг родителей. Вовлекайте школы, власти, СМИ в просвещение. Борьба с "темными силами" начинается с отказа от яда в своей жизни.
4. Преодоление заговора: внешние и внутренние враги слабы перед пробуждённым народом. Используйте факты Жданова, чтобы разоблачить мифы и строить трезвое общество.
5. Истина в действии: не ждите "дискуссий" — распространяйте правду, как завещал Жданов. Только активность вернёт здоровье, нравственность и будущее России.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если мы видим, как алкоголь и наркотики уничтожают миллионы, а те, кто наживается на этом, скрывают правду и высмеивают борцов за трезвость, — разве не долг каждого снять розовые очки обмана, встать на сторону жизни и активно бороться за спасение своего народа? Где граница между пассивным наблюдением за геноцидом и смелым шагом к пробуждению, которое вернёт нам силу и единство?