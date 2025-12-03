Родился 25 мая 1949 года.

Профессор Сибирского Гуманитарно-Экологического Института. Президент международной ассоциации психоаналитиков. В 1988 был избран членом совета Союза Духовного Возрождения Отечества (СДВО). Был одним из лидеров новосибирского общества «Отечество». Один из учредителей Международной Академии Трезвости.

В Союзе Борьбы за Народную Трезвость (СБНТ) является первым заместителем председателя этого союза Федора Григорьевича Углова, известнейшего и старейшего хирурга, академика трех академий, автора восьми научных монографий и более чем шестисот статей в научных медицинских журналах. Углову в 2006 г. исполнилось 102 года, при этом он продолжает делать операции и вести научную работу, занесен в книгу рекордов Гинесса как старейший на планете действующий хирург. Член Союза Писателей и автор книги «Правда и ложь о разрешенных наркотиках».

Владимир Георгиевич Жданов — активист движения за трезвый образ жизни, широко известный публицист.

Автор знаменитого в 1986 году «антиалкогольного доклада». Путешествует по стране с лекциями о здоровом образе жизни и о международной агрессии против России, Украины и Белоруссии.

Лекции Владимира Георгиевича настолько просты и понятны, что находят отклик как в сердцах подростков, так и у людей преклонного возраста. Скучные научные термины заменены яркими красочными образами. Неудивительно поэтому, что лекции Жданова интересны и познавательны.

«Мы должны осознать, что против русского народа ведется хорошо спланированная война, имеющая целью его уничтожить»

(Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II).

Соотечественники! Посмотрев эти видеоматериалы, Вы узнаете, какую страшную опасность представляют собой алкоголь, табак, наркотики. Как они действуют на человека, семью, общество. Кто и зачем запустил этот механизм уничтожения целых народов. Сейчас основной удар этих темных сил направлен по молодому поколению. На это выделены огромные средства. Спасти своих детей – долг каждого отца и каждой матери. Показывайте эти видеозаписи дома, в школах, распространяйте, передавайте из рук в руки, говорите об этом!

Достоянием россиян стал секретный материал, в котором отражаются происходящие процессы в нашем государстве. Это директива Алена Далласа, бывшего директора ЦРУ и руководителя политической разведки США, так называемая «Американская доктрина борьбы против СССР», составленная еще в 1945 году. Вот что в ней говорится:

«Окончится война, все как-то устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякую безнравственность.

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, предательство будем насаждать в сознание людей. И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.

Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением, мы будем браться за людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Вот, как мы это сделаем».

По оценкам международных экспертов в мире насчитывается 62 млн. алколизированных. Реальная цифра алкоголиков в России сейчас составляет, по данным член-корреспондента РАМН Н.З. Герасименко, 20 млн. человек. Это почти каждый 7-й житель страны. До 50 % населения России алколизированны. В 1998 году употребление в год чистого алкоголя на душу населения в России превысило 15 литров. Эксперты ВОЗ считают, что превышение данного показателя выше 8 литровуже угрожает нации и ее генофонду. С 1992 по 1997 год численность населения России сократилась(без учета миграции) на 4,3 млн. человек, то есть ежегодно население России уменьшается почти на 1 млн. Уже сейчас в России в результате пьяных зачатий 17% новорожденных – дебилы. Алкоголь повинен в смерти ѕ погибших пациентов общемедицинских стационаров в возрастной группе 30-40 лет. По показателям средней продолжительности жизни мужчины России стоят на 135-м, женщины – на 130-м месте в мире. Алкогольные психозы за последние 10 лет возросли в 5 раз. В России 40% погибших от несчастных случаев находились в состоянии алкогольного опьянения. Число лиц, допускающее немедицинское потребление наркотиков в стране уже превышает 2 млн. человек. За последние 10 лет число случаев смерти от потребления наркотиком увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. Число больных наркоманией подростков возросло в 10 раз. Рождаемость в России снижается с конца 1920 года, особенно ускоренное снижение отмечается с 1988 года (на всех территориях страны). Эти данные извлечены В.Г. Ждановым из сборника «Алкоголь и здоровье населения России в 1900 – 2000 г.г.» под редакцией А.К. Демина.

Социальная реклама проекта «Общее дело» — Первый канал

С 19 февраля 2009 года Первый канал начал транслировать ролики социальной рекламы, которая является частью проекта «Общее дело». Цель — преодоление катастрофической ситуации с алкоголем в России.

скачать архивы:

http://depositfiles.com/files/ow6ip38ms (473 мб)

http://depositfiles.com/files/lzezyvtgc (94 мб flv)

http://depositfiles.com/files/n19n764bh (35 мб flv)

отдельные ролики (DVD-rip):

1. Мозг (42 с.) — http://depositfiles.com/files/eganav99j (4,8 мб)

2. Сердце (51 с.) — http://depositfiles.com/files/b8satxv6w (4,6 мб)

3. Печень (41 с.) — http://depositfiles.com/files/s95udkke7 (4,0 мб)

4. Статистика (51 с.) — http://depositfiles.com/files/pwiffdeas (7,5 мб)

5. Поджелудочная железа (41 с.) — http://depositfiles.com/files/vhk6cp5jz (3,6 мб)

6. Пищевод (41 с.) — http://depositfiles.com/files/blwk5mw06 (3,5 мб)

7. Кишечник (41 с.) — http://depositfiles.com/files/uud14q4dk (4,8 мб)

8. За столом 10 человек… (51 с.) — http://depositfiles.com/files/mldg6fmci (5,0 мб)

9. Кровь (41 с.) — http://depositfiles.com/files/zi3jscwyt (3,4 мб)

10. Желудок (41 с.) — http://depositfiles.com/files/aijp97soi (3,8 мб)

11. Есть такая игра… (25 с.) — http://depositfiles.com/files/4fxqq1sj6 (1,9 мб)

12. Быть отцом (51 с.) — http://depositfiles.com/files/odwzd2z9h (7,8 мб)

13. Быть мамой (42 с.) — http://depositfiles.com/files/k5d323or2 (4,1 мб)

-= КАЧАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! =-

«Алкогольный и наркотический террор против Святой Руси»

Послушав эту лекцию Вы поймете какую страшную опасность представляют собой алкоголь, табак, наркотики. Кто и зачем запустил этот механизм уничтожения целых народов.

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/zhdanov-vg-alkogolnyj-i-narkoticheskij-terror-protiv-svyatoj-rusi/

скачать видео:

http://depositfiles.com/files/iw31lui8n (1382 мб)

скачать аудио (3:44)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-alkogolniy_i_tabachniy_terror_protiv_Rusi.mp3 (47 мб)

Лекция Жданова «Алкогольный террор против России» (Ростов 2004 г.)

Практически такой же материал, как в предыдущей лекции, но за 2 часа.

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/zhdanov-vg-alkogolnyj-terror-protiv-rossii-rostov-2004g/

скачать видео:

http://depositfiles.com/files/c4xcvj25s (405 мб)

время: 2:00

Выступление Жданова в Чебаркуле 2006 г. (расширенная лекция, рекомендуется)

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/seminar-profesorov-vgzhdanova-i-anmayurova-v-gchebarkule-v-2006g/

скачать видео:

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-v_chebarkule-2006.avi (530 мб)

скачать аудио (7:00)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-alkogolniy_i_tabachniy_terror_protiv_Rusi_g.chebarkula-2006.mp3 (165 мб)

Короткометражный фильм-трагедия «Гараж» (Киев, 2006)

Экранизация реальных событий из лекции Жданова

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/korotkometrazhnyj-film-tragediya-garazh/

скачать видео:

http://www.arhiv.tvereza.info/video/garage.avi (35 мб)

время: 0:11

Механизмы геноцида. Экономика и глобализация

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/mexanizmy-genocida-ekonomika-i-globalizaciya/

скачать видео:

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-mechanizm_genocida.ekonomika_i_globalizaciya.avi (123 мб)

скачать аудио (1:11)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-mechanizm_genocida.ekonomika_i_globalizaciya.mp3 (25 мб)

Русский крест. Как остановить вырождение русского народа

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/russkij-krest-kak-ostanovit-vyrozhdenie-russkogo-naroda/

скачать видео:

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-russkiy_krest.avi (140 мб)

скачать аудио (0:19)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-russkiy_krest.mp3 (5 мб)

Правда о хлебе и кефире

Беседа В.Г. Жданова с академиком В.М. Савеловым-Дерябиным

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/pravda-o-xlebe-i-kefire/

скачать видео:

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-hleb_nash.avi (278 мб)

скачать аудио (0:50)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-hleb.mp3 (17 мб)

В. Г. Жданов в программе «Пить можно всем, но знать лишь только…»

скачать видео:

http://www.arhiv.tvereza.info/video/Zhdanov/pit_mozhno_vsem_no_znat_lish_tolko.avi (340 мб)

скачать аудио (1:01)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-pit_mojno_vsem_no_znat_lish_tolko…mp3 (13 мб)

На съезде Союза Русского Народа (СРН)

скачать аудио (0:07)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-siezd-SRN.mp3 (2 мб)

О решении алкогольной и табачной проблем

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/zhdanov-vg-o-reshenii-alkogolnoj-i-tabachnoj-problem/

скачать видео:

http://www.arhiv.tvereza.info/video/Zhdanov/doklad_o_reshenii_alkogolnoj_i_tabachnoj_problem.avi (177 мб)

скачать аудио (1:21)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-doklad_07.12.1996.mp3 (23 мб)

В. Г. Жданов в Красноярске 2006 («Открытая студия»)

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/zhdanov-v-g-v-krasnoyarske-2006-god/

скачать видео:

http://www.arhiv.tvereza.info/video/Zhdanov/TV_Krasnoyarsk.avi (130 мб)

время: 0:21

В. Г. Жданов в программе «Разберёмся» (2004)

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/v-g-zhdanov-v-programme-razberyomsya-2004/

скачать видео:

http://www.arhiv.tvereza.info/video/Zhdanov/razberjomsja.avi (157 мб)

скачать аудио (0:21)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-razberemsa.mp3 (5 мб)

ТВ «Будьте здоровы» — «Путь к себе. В начале было слово»

скачать видео:

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-put_k_sebe.v_nachale_bilo_slovo.avi (105 мб)

скачать аудио (0:30)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-TV-budte_zdorovi_Put_k_sebe.V_nahale_bilo_slovo.mp3 (7 мб)

ТВ «Будьте здоровы» — «Наркомания — болезнь человека или общества?»

скачать аудио (0:20)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-TV-budte_zdorovi_narkomaniya-bolezn_cheloveka_ili_obshestva.mp3 (4 мб)

Севастопольские встречи (2007)

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/sevastopolskie-vstrechi-2007/

скачать видео:

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-sevastopolskie-vstrechi.avi (137 мб)

скачать аудио (0:37)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-sevastopolskie-vstrechi.mp3 (13 мб)

Телегония (Наука о девственности)

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/telegoniya-nauka-o-devstvennosti/

скачать видео:

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-telegoniya.avi (24 мб)

скачать аудио (0:07)

http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/mp3/jdanov-telegoniya.mp3 (1 мб)

Лекция перед студентами Севастопольского Национального Университета ядерной физики (2008)

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-26/pravda-ob-alkogole-i-tabake-2/

Очки пора снимать. Как восстановить зрение на 100% (6 занятий)

смотреть

https://pandoraopen.ru/2009-03-23/zhdanov-v-g-ochki-pora-snimat/

скачать видео:

часть 1 (вводная, 2006) — http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-zrenie_1.avi (445 мб) — 1:40

часть 2 — http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-zrenie_2.avi (446 мб) — 2:33

часть 3 — http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-zrenie_3.avi (453 мб) — 2:55

часть 4 — http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-zrenie_4.avi (477 мб) — 3:10

часть 5 — http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-zrenie_5.avi (625 мб) — 4:11

часть 6 — http://pravdu.nov.ru/lessons/jdanov/video/jdanov-zrenie_6.avi (554 мб) — 3:30