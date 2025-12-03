Главная » Видео, История

“За что Горбачев получил Нобелевскую премию мира”. Е.Ю.Спицын. Полная версия интервью на канале ТВЦ

Интервью записано для канала "ТВ Центр" в октябре 2025 г.
Е.Ю. Спицын на канале ТВ Центр.
https://rutube.ru/plst/231188

Комментарий редакции

В этом интервью Евгений Спицын крайне критично оценивает политику Михаила Горбачёва, в особенности его вклад в объединение Германии и последующую международную признательность, выраженную в присуждении Нобелевской премии мира.

Ключевые идеи и тезисы:
1. Потеря стратегических позиций СССР: Спицын считает, что Горбачёв «профукал» (утратил) сталинскую стратегию безопасности у западных границ, позволив разрушить два защитных пояса в Восточной Европе — первый линия социалистических государств от Польши до Болгарии, второй — нейтральные Финляндия, Германия, Австрия.

2. Обвинение в национальном предательстве: Сдачу ГДР Спицын называет не только предательством интересов СССР, но и всей исторической России. Подводится мысль, что объединение Германии и отказ от поддержки Восточной Европы рассматривается им как главный проигрыш «без зубов» и предательской внешней политики.

3. Американское влияние и собственная выгода: Подчеркивается, что Горбачёв ориентировался на экономическую целесообразность и интересы Запада, а не на долгосрочную безопасность страны, что Спицын определяет словом «барыня» (торговец, человек с мелкими интересами).

4. Исторические параллели и долгосрочные последствия: Делается связь между политикой 1980–1990-х и текущими конфликтами на постсоветском пространстве, например, в Украине, — как якобы прямое следствие уступок Западу и продвижения НАТО к границам РФ.

5. Личностные качества Горбачёва: В ходе беседы выдвигается мнение, что решающую роль в действиях Горбачёва сыграли тщеславие и легковерность, подмеченные западными аналитиками и учёными в области психологии.

6. Скепсис к присуждению Нобелевской премии: Спицын полагает, что премию Горбачёву дали не за достижение мира, а за «полное подчинение» интересам США и разрушение системы, которую отстаивала советская дипломатия.

7. Критика перестройки и западных «морковок»: Спицын видит в политике перестройки и идеях «общего европейского дома» лишь наивную веру Горбачёва в приманки, выдвинутые западными политиками и советниками, такими как Яковлев.

Вывод и философская перспектива:
С точки зрения автора, действия Горбачёва привели к уязвимости страны перед внешними угрозами, подорвали реальные стратегические интересы СССР/России, а признание Запада (в виде Нобелевской премии) воспринимается как награда не за мир, а за сдачу позиций.

Однако если подойти к теме с междисциплинарной позиции, возникает вопрос о природе исторической ответственности и морали в политике. Можно ли однозначно считать компромиссы и уступки — предательством, если они предпринимались под влиянием уникальных исторических обстоятельств и с иной системой ценностей, например, ради минимизации вероятности ядерной войны или, быть может, в рамках стремления к общечеловеческому согласию?

В подобной трактовке выбора Горбачёва отражаются глубокие противоречия — между исторической памятью, прагматизмом, личной мотивацией лидера и глобальными переменами в системе международных отношений.

Открытый вопрос для размышления:
Можно ли считать предательством — или, наоборот, шагом к глобальному миру — действия лидера, если их последствия воспринимаются как катастрофические для одной страны, но как условие для широкой исторической разрядки в целом? Где проходит граница между личным тщеславием руководителя и этически оправданной гибкостью во имя будущего?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/b0760e4635edb84c5729eed06d1219ad/
