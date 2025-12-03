Торий: РЕВОЛЮЦИЯ в атомной энергетике? Недавняя новость о создании в Китае контейнеровоза с ториевым реактором взорвала интернет и заставила говорить о технологической революции. Но что, если эта сенсация – всего лишь искусная журналистская "утка", основанная на неверной интерпретации научной статьи? Вы узнаете, почему "ториевый реактор" в чистом виде невозможен с точки зрения ядерной физики и в чем заключается главная проблема использования тория в энергетике. Борис Марцинкевич погружается в мир атомов и цепных реакций, чтобы понять, где проходит грань между реальным прорывом и медийным хайпом. Подробнее в новом видео

00:00 Китайский Атомный Корабль на Тории: Сенсация или Фейк?

00:52 Реактор на Жидких Солях: Как Работает Китайский Атомоход

01:37 Ядерные Амбиции Китая: от Пустыни Гоби до Океана

02:34 Расследование AtomInfo: Откуда Взялся Фейк о Ториевом Корабле

04:17 Почему Вокруг Тория Столько Шума? Разбираемся в Основах

04:57 Торий vs Ториевый Реактор: Главное Заблуждение

05:10 Физика для Начинающих: Что Такое Торий-232?

08:06 Ядерная Алхимия: Превращение Тория в Протактиний

09:18 Как Нейтрон Становится Протоном: Магия Бета-Распада

10:07 Полная Цепочка Превращений: от Тория до Урана-233

12:19 Уран-233: Святой Грааль Ториевого Цикла

13:38 Главная Проблема Тория: Почему Протактиний Всё Портит

15:16 Нейтронный Баланс: Как Управлять Ядерным Реактором

19:42 Проблема Протактиния: Главный "Вредитель" в Ториевом Реакторе

25:48 Почему Военные Отвергли Торий: Гонка за Плутонием

28:31 Что Дальше? Новая Надежда для Ториевой Энергетики

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#наука #tech #технологии #будущее #синтез #Fusion #China #реактор #россия #сша #китай #история #future #science