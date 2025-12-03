Оригинал видео тут: https://vkvideo.ru/video-215983798_456239658

3:05 ИИ это очередной технологический пузырь. Их было много и разных. ИИ ажиотаж это пополнение в копилку. “калькулятор и т9 это тоже ИИ” – это примеры программного обеспечения, которые тоже относятся к ИИ, но при этом не обладают таким завораживающим действием как жпт-агенты.

5:25 О маркетинговых уловках ИИ. Нейронные сети это не модель живого мозга, а нейрон значительно сложнее. О технологических истоках наших убеждений.

10:15 Сравнение истерики вокруг блокчейна и ИИ.

13:30 Кратко о кривой агентства Гартнер

16:35 Примеры технологических пузырей.

19:00 Чиновничье сумасшествие на тему ИИ. Про 2Г (Герман Грэф)

20:17 О министре празника (официально Министр Просвещения РФ), его откровения и выводы из этого.

21:20 Важная часть. Заслуженное место ИИ – боевые действия. Об Эрике Шмидте кто? откуда? почему он интересен

25:40 Российские ученые до сих пор считают, что ИИ это направление в мировой науке. Поэтому до сих пор хотят вносить свой вклад в развитие. Не понимая (делают вид?) что в США это отрасль военного дела. На чью мельницу они люьт воду?

28:40 О доморощенных цифровизаторах и о социальных рисках ИИ.

30:00 О социальном рейтинге. Какой рейтинг будет у администраторов системы? В Китае уже есть социальный рейтинг. – А это точно?

32:20 Повальная фальсификация всего, в том числе академических статей.

35:20 ИИ в высшем образовании.

38:00 ИИ в социальной сфере – гарантированная катастрофа. Для многих чиновников это удобно, потому что они таким образом снимают с себя ответственность. “ИИ не принимает человеческих решений” – это очевидно, но если задуматься над этим, представить последствия, то захотим ли мы жить в таком мире? Примеры в докладе.

40:00 Упоминание про новый цифровой класс. Уместно вспомнить полезную книгу Шошаны Зубофф “Эпоха надзорного капитализма” (если поискать, то есть в сети)

42:30 ИИ убивает профессии. Какие?

44:22 Подтасовки топ-менеджеров от корпораций по теме ИИ.

46:20 ИИ и ФЗ-152. поправки Хинштейна и Рукавишниковой [https://www.kommersant.ru/doc/6125038] Персональные данные бизнесу нужны только для “втюхивания”. – цитата десятилетия. Каждый это на себе испытал.

48:15 Про обезличенные ПД.

50:10 “ИИ НЕ повышает производительность труда”. Исследование METR

52:30 “В текстах не так много знаний” – парадоксальное заявление, но не в контексте ИИ.

Рассказ о новой бизнес нише – продвижение в чатботах (ну а как без этого)

54:35 Почему ИИшки до сих пор рисуют по 6-7 пальцев?

55:25 О сильном ИИ или AGI (Artificial general intelligence) – он не возможен! Если коротко, то ограничения в потреблении энергии. “Мозг” на полупроводниках чудовищно не эффективен в сравнении с биологическим мозгом.

57:00 “В текстах не так много знаний” – разъяснение высказывания, с глубоким примером.

58:35 Пример бесполезности агентов-бредогенераторов.

59:54 О сектах и церквях ИИ. Спиралевики Вполне ожидаемый итог ИИ сумасшествия.

1:00:27 Безопасность и ИИ. Главный результат цифровизации в нашей стране в том что укро-мошенники воруют у граждан Росии 1 млрд рублей в день. Почему это возможно? Одна из главных причин – на постоянной основе актуальные ПД пользователей сливаются хохлам.

1:04:00 Математика говорит о том, что большие и сложные системы это ненадежно. ИИ + цифровизация это большая, сложная и по своей сути непонятная (т.к. “черный ящик”) система. Как следствие она ненадежна.

1:05:25 “Осенний корейский пожар” – это та самая путинская рында! – но в СМИ и у ЛОМов тишина.

1:06:44 О свободе слова и обидчивости Министров.

1:08:21 Стахановский подход цифровизаторов в России и его последствия.

1:12:23 Неискоренимая вторичность разработчиков ИИ в России.

1:14:02 Про конференцию по теме ИИ от Сбербанка, на которую всегда приглашают Верховного для того что бы “вешать лапшу на уши”. Интересно, что доклад был до конференции, а мы его смотрим после. На этот раз лапша пришлась не по вкусу

1:15:07 Как обезопасить себя от ИИ? Примеры использования чатгпт в “чувствительных” областях – законотворчество, корпоративная переписка и пр.

1:20:45 Эксперимент Микрософта и центра Карнеги о влиянии ИИ на когнитивные способности человека 2025. Ссылка на оригинальную статью

1:21:28 Общие выводы: где можно с ИИ, а где нет))

1:22:28 Классический вопрос: что делать? Россия не может позволить себе симметричный ответ! Много информации на слайдах.

1:23:45 О законодательном регулировании ИИ в России (“дикое поле”) и зарубежом.

1:27:30 Отчеты СПЧ для Президента – “Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0”

1:28:40 Вопросы аудитории