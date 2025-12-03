Новые лица политики, или Какое будущее нас ждёт | Андрей Школьников
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Значимость темы нового поколения элиты
- Главный предмет обсуждения — формирование нового поколения политической и управленческой элиты России. Важность этой темы связана с текущей исторической "переломной" эпохой: резких перемен, катастроф, кризисов.
- В отличие от устоявшихся времен, когда роль личности могла быть менее значимой, в периоды турбулентности от личных качеств элиты зависит очень многое.
2. Генезис и механизм смены элит
- Элита не формируется искусственно или извне; она вырастает из определённых сообществ и поколений.
- Органическая смена элит — процесс поколенческий и сложный: разные возрастные когорты по-разному представлены в политике и бизнесе.
- «Воспитывать» будущую элиту извне (например, через тренинги или "учителя") невозможно: включает неформальные связи, опыт, внутренний отбор, а не внешнюю методику.
- Есть иллюзия, что можно искусственно вырастить элиту или навязать ей свои идеалы — обычно этим занимаются люди, которые сами не смогли реализоваться и пытаются учить других для компенсации собственных комплексов.
3. Кто формирует элиту нового времени?
- Выделено три группы будущей элиты:
1. Резервисты — первые волны выпускников "школ губернаторов" и управленческих кадров 45-50 лет. Они уже имеют опыт, прошли высокие нагрузки и часто перегорели, но обладают стойкостью и связями.
2. Наследники — не прямые потомки бывших элитариев, а их родственники, близкие, а также "члены семьи" по расширенному признаку. Ключевой критерий — личностная зрелость, способные на борьбу и самопревосхождение, не избалованы "золотой ложкой".
3. "Дерзкие полковники" — офицеры и герои, закалённые в СВО и других испытаниях, которые смогут влиться в гражданскую управленческую деятельность за счёт боевого опыта, личных качеств и гибкости мышления.
4. Иллюзорность идей о "воспитании элиты"
- Нет возможности "массового выведения" элиты внешними наставниками или тренингами. Среда, ситуативность, сама практика, коллективный опыт формируют людей, а не догматические "уроки" со стороны.
- Основной двигатель изменений — внутренняя мотивация, сопряжённая с контекстом времени и вызовами, а также умение преодолевать личные и общественные кризисы.
5. Культурный и ценностный сдвиг
- Новое поколение элиты будет обладать иным культурным кодом: для них Советский Союз — уже лишь далёкое детство, а современная Россия и связанные с ней вызовы (СВО, интеграция ценностей, понимание новых угроз) — часть формирования идентичности.
- Они, вероятно, будут менее склонны к ностальгии, жёстче в управлении, более прагматичны и ориентированы на результат.
- Формируется "замкнутое" элитное сообщество — попасть в него можно только через принадлежность к одной из трёх групп или обладая выдающимися личными качествами, признаваемыми всеми этими когортами.
6. Прагматизм и внутренняя «закрытость» круга
- Вектор на консолидацию "своих": элита живёт по другим правилам, где связи важнее денег, и только принадлежность к своему кругу даёт доступ к возможностям.
- Во многом практики напоминают средневековую гильдию или касту, где чужакам попасть крайне сложно.
7. Перспективы страны
- Ожидается, что это новое поколение элиты будет определять судьбу страны на 25–30 лет.
- Есть надежда, что текущая смена хотя и болезненна, но открывает перед страной возможности для обновления управленческой культуры.
- Именно сочетание "жёсткой школы", осторожности к повторению ошибок прошлого (сравнение с периодами Хрущёва, Брежнева), внутреннего отбора и адаптации к вызовам формирует у будущей элиты реалистическое и прагматичное отношение к собственным функциям.
Философский и междисциплинарный взгляд
Эта беседа невольно поднимает универсальные вопросы: можно ли "научить" лидерству? Неслучайно рассматривается анализ самого процесса взросления людей и групп, который напоминает и социальную эволюцию в биологии, и процесс "обучения" в нейронных сетях, и даосскую идею "пути" (дао) — когда результат недостижим через прямое навязывание формы, а проявляется органически из среды и обстоятельств.
Интересно и эхо философских концепций: природа элиты напоминает платоновскую философию о "философах-царях" — лишь те, кто прошёл внутреннюю и внешнюю школу жизни, обретает право управления. Попытки массово внедрить схему обучения лидеров оказываются столь же неадекватны, как если бы мы пробовали из искусственных нейросетей сделать личности с волей и самосознанием.
Вопрос баланса индивидуального характера и социальной среды звучит очень остро: если элиту формирует не тренер, а обстоятельства и сверстники, не заложена ли в самой структуре общества некая «инерция» и возможность для самоцелительного развития? Или, наоборот, риски замкнутости и кумовства так же велики, и новые лица просто воспроизведут старые паттерны?
Наконец, возникает экзистенциальный вопрос: если истина лидерства кроется в опыте, а не в декларациях, то как обществу быть внимательным, чутким и мудрым наблюдателем, чтобы не попасться на жизнеспособные, но неблагоприятные для будущего архетипы власти?
Вывод
Будущее российской элиты определяется сегодня не столько внешним управлением, сколько внутренней динамикой поколенческой преемственности и ситуативным отбором — через самые разные испытания и вызовы времени. "Воспитать" элиту извне невозможно, поскольку подлинное лидерство по-прежнему рождается в контексте конкретных обстоятельств, социальных взаимодействий и личной ответственности.
Вместе с тем, это не снимает вопроса: а как нам, как обществу, наблюдать за этим процессом, корректировать его, быть готовыми к новым вызовам и, возможно, не делать заложниками прошлого — не в смысле суждений, а в смысле реальных действий?
Открытый вопрос:
Возможно ли "открытое обновление" элиты — не через наследование и замкнутость круга, но через подлинное признание уникального опыта и свежих взглядов на жизнь, или социум всегда будет воспроизводить те же иерархии, пусть даже под новыми именами? Где лежит грань между естественным отбором лидеров и их искусственным созданием — и не скрыта ли истина о будущем страны в этом хрупком балансе?