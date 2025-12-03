Мир без Зеленского: Арахамия или Стефанчук? Новая жизнь вне Церкви | Наталья Поклонская
В студии Максима Невенчанного — советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская. Это первое большое интервью после долгого молчания: откровенно о конфликте с телеведущим Сергеем Морданом, иске из-за deepfake-видео и травле в медиа.
Поклонская объясняет свой сенсационный «мировоззренческий разворот»: почему она публично порвала с христианством, увлеклась древними цивилизациями Крыма и что теперь считает главной ценностью. Во второй части — юридический разбор ситуации на Украине: кто имеет право подписать мирный договор, если легитимность Зеленского под вопросом? (Роль Стефанчука, Арахамии и Буданова).
Мы в других соцсетях
00:00 Введение: кто в гостях и зачем вернулась в медиа
01:00 Скандал с Морданом: зачем это ему и что делает сторона Поклонской
02:40 Иск и ИИ-видео: требования к площадкам и авторам
04:41 Реакция медиа: Соловьёв/Гаспарян, что удалили
06:21 Продолжение публикаций: зачем нужна пометка «сатира/карикатура»
07:40 «Сменила мировоззрение?» — ответ
09:47 Публичный разрыв с христианством и «политическая мода»
11:43 Исторические аналогии: принятие правил нового общества
15:15 Почему разрыв стал публичным после «Матильды»
16:22 Древние цивилизации Крыма: будущая научная работа
17:55 Религия как идеология до модерна
19:38 Выбор Владимира и суверенитет Руси
20:55 Этические основания власти vs светскость
22:31 «Не суди» vs медийная травля
25:47 Политическая религия, свобода и этика
27:17 Украина: репрессии, внешнее управление, долги
28:22 Мирный договор без Зеленского: возможный маршрут
29:41 Легитимность: роль Стефанчука, конкуренты Зеленского
30:47 «Демократия 2014» и нынешняя реальность
32:01 Обещания и их исполнение: Донбасс и язык
33:46 Сравнение с Януковичем: кто чем жертвует
34:41 Идентичность окружения Зеленского
35:30 Борьба с инакомыслием и радикалы
37:24 Поиск нового лидера: критерии и имена, кто точно не зайдёт
41:12 «Справедливость vs выгода»
43:10 Почему нужен мирный договор и что делать лидеру
44:12 Ответственность лидера, а не «внешних»
45:08 Что такое справедливость на практике
46:48 Общая ценность — жизнь
48:19 Проект: квалификация преступлений, отсылка к Нюрнбергу
48:55 Цена конфликта и идея ответственности
49:51 Финал: статусы и где читать/подписаться
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Личное и публичное: имя, идентичность, информационные атаки
Наталья Поклонская подробно рассказывает о волнах информационных скандалов, связанных с её личностью, сменой имени ради безопасности и фейковыми материалами, созданными с помощью ИИ. Лейтмотив – манипуляции медиа, устремлённые не к объективной правде, а к хайпу и выгоде, что, по её мнению, подрывает доверие к публичности, превращая честное имя в разменную монету.
2. Личный духовный путь: публичность религии и отказ от её демонстрации
Поклонская говорит об осознанном разрыве с христианством и в целом с авраамическими религиями, подчеркивая, что её путь — личное дело, а не предмет насмешки или политического шанса. Она отмечает, что в публичной политике религиозная принадлежность ранее использовалась скорее как "входной билет" и элемент политической моды для принятия в элиту, чем подлинная внутренняя вера.
3. Историко-культурные параллели: христианство, государственность, идеологический выбор
В рассуждении о принятии христианства на Руси Поклонская и ведущий обсуждают это как исторический шаг — не только религиозный, но и политический, необходимый для вхождения в европейское общество и консолидации власти. Они отмечают, что религия, а позже и идеология, служила основой формирования системы ценностей общества.
4. Этика в религии и в политике: ритуал против подлинности
Ведущий и Поклонская сравнивают внешний ритуал религии с реальной этикой, выводя мысль, что демонстрация принадлежности почти всегда отрывается от исполнения формальных или глубинных этических норм. Так и многие христиане, и светские политики соблюдают фасадные правила, но легко нарушают базовые принципы, такие как "не суди, да не судим будешь".
5. Критика нынешней политико-общественной ситуации на Украине
Большой пласт разговора посвящён личной и профессиональной оценке нынешнего украинского руководства (особенно В. Зеленского) и операционализму власти: репрессии, внешнее управление, потеря суверенитета по сути, цинизм и лицемерие элит, а также травля неугодных. Поклонская выражает сожаление по поводу того, что этические нормы и даже основной ценностный ориентир — жизнь человека — игнорируются во имя политической выгоды.
6. Тема лидерства и самоидентификации общества на Украине
Обсуждается, каким должен быть настоящий лидер: интегрированный в народ, готовый жертвовать собой, обладающий ответственностью и внутренней готовностью служить людям, а не себе или внешним интересам. Затрагивается страх и пассивность общества, невозможность появления такого лидера изнутри — он будет уничтожен системой, и патологическая "проектность" элиты.
7. Понятие справедливости как субъективное и коллективное основание
Итоговая часть уходит в философское размышление о справедливости: для разных людей понятия добра, достоинства, честности различны. Общей ценностью для всех (вне религии, идеологии, этничности) признаётся человеческая жизнь; государство же, как система, часто этому принципу противоречит.
Анализ и выводы
В этой беседе мы наблюдаем пересечение личной драмы (манипуляции идентичностью, кибербуллинг, публичная травля) с судьбами целых народов, заложниками геополитических катастроф, где повторяются одни и те же паттерны: подмена сущности формой, идеализация ритуала вместо созидания ценности, эксплуатация общественного доверия для получения выгод — будь то в вопросах веры или власти.
Через опыт Поклонской проглядывает типичная дилемма современного человека на постсоветском пространстве: где заканчивается личное, начинается политическое, а частная вера или убеждение превращаются в оружие медийной борьбы. В глазах Поклонской преданность глубинным внутренним ценностям — осознанный путь, требующий смелости оставить „модные“ религии или идеологии, отказаться от комфортной конформности, пойти "против течения" ради личной свободы и внутренней честности.
Исторические аналогии о принятии христианства как способе выживания и включения в „цивилизованный мир“ звучат пронзительно актуально для сегодняшней гибридной политики идентичностей. Мы видим как нынешние элиты, подобно древним властителям, имитируют новую лояльность, ставят „галочки“ для интеграции, не меняя сути, не желая внутренней перемены.
Особенно ярко проявляется мысль о двойной морали: публичное исполнение ритуала — частое, почти неотличимое от внутреннего неверия; механизм повторяется на уровне государства, общества, личности. Так же и чувства справедливости: подлинная этика выхолащивается под давлением прагматических интересов. Однако, несмотря на это, идея о неприкосновенности человеческой жизни как абсолютной общечеловеческой ценности остаётся мерилом человеческой подлинности, вне зависимости от политических или идеологических систем.
В итоге, беседа вскрывает болезненные точки современного устройства общества: разобщённость, подчинённость человека системам, которые легко манипулируют понятиями добра и зла, справедливости и лояльности, веры и идентичности. Один из уроков в том, что подлинная свобода и этика требуют не столько публичной демонстрации, сколько внутренней работы и готовности противостоять коллективной лжи — иногда даже в одиночестве.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о справедливости, добре и человеческой ценности так прочно связана с внутренним выбором и личной ответственностью, а не с официальными догматами, возможно ли построить общество, где большинство осознанно выбирают подлинность, а не удобство ритуала или конформизма? Не станет ли это новым „мифом“, который столь же легко эксплуатируется, как прежние нарративы? Где проходит грань между внутренней и внешней честностью — и какова цена такого выбора?