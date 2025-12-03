Телеграм-канал Натальи Поклонской: https://t.me/poklonskaya_nv

В студии Максима Невенчанного — советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская. Это первое большое интервью после долгого молчания: откровенно о конфликте с телеведущим Сергеем Морданом, иске из-за deepfake-видео и травле в медиа.

Поклонская объясняет свой сенсационный «мировоззренческий разворот»: почему она публично порвала с христианством, увлеклась древними цивилизациями Крыма и что теперь считает главной ценностью. Во второй части — юридический разбор ситуации на Украине: кто имеет право подписать мирный договор, если легитимность Зеленского под вопросом? (Роль Стефанчука, Арахамии и Буданова).

00:00 Введение: кто в гостях и зачем вернулась в медиа

01:00 Скандал с Морданом: зачем это ему и что делает сторона Поклонской

02:40 Иск и ИИ-видео: требования к площадкам и авторам

04:41 Реакция медиа: Соловьёв/Гаспарян, что удалили

06:21 Продолжение публикаций: зачем нужна пометка «сатира/карикатура»

07:40 «Сменила мировоззрение?» — ответ

09:47 Публичный разрыв с христианством и «политическая мода»

11:43 Исторические аналогии: принятие правил нового общества

15:15 Почему разрыв стал публичным после «Матильды»

16:22 Древние цивилизации Крыма: будущая научная работа

17:55 Религия как идеология до модерна

19:38 Выбор Владимира и суверенитет Руси

20:55 Этические основания власти vs светскость

22:31 «Не суди» vs медийная травля

25:47 Политическая религия, свобода и этика

27:17 Украина: репрессии, внешнее управление, долги

28:22 Мирный договор без Зеленского: возможный маршрут

29:41 Легитимность: роль Стефанчука, конкуренты Зеленского

30:47 «Демократия 2014» и нынешняя реальность

32:01 Обещания и их исполнение: Донбасс и язык

33:46 Сравнение с Януковичем: кто чем жертвует

34:41 Идентичность окружения Зеленского

35:30 Борьба с инакомыслием и радикалы

37:24 Поиск нового лидера: критерии и имена, кто точно не зайдёт

41:12 «Справедливость vs выгода»

43:10 Почему нужен мирный договор и что делать лидеру

44:12 Ответственность лидера, а не «внешних»

45:08 Что такое справедливость на практике

46:48 Общая ценность — жизнь

48:19 Проект: квалификация преступлений, отсылка к Нюрнбергу

48:55 Цена конфликта и идея ответственности

49:51 Финал: статусы и где читать/подписаться

