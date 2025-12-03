Дети под атакой IT-гигантов, вейп-дилеры в школах и как человек в сети стал товаром
Что же плохого в игре Roblox? Как на детей влияет «цифровая соска»? Как виртуальные игры провоцируют лудоманию? Почему вейпы не проходят проверку качества и как можно доходчиво объяснить подросткам, в чём заключается вред вейпинга? Зачем школы обязали выкладывать в соцсетях публикации с фотографиями учащихся? Об этом и многом другом в студии «День ТВ» рассказал Андрей Афанасьев, эксперт в сфере информационной безопасности, автор проекта «На распутье». Ведущая – Мария Дубинская.
Телеграм-канал «На распутье»: https://t.me/narasputyeru
«На распутье» в ВК: https://clck.ru/3QeswJ
Сайт «На распутье»: https://narasputye.ru/
Андрей Афанасьев в ВК: https://clck.ru/3Qet32
Телеграм-канал Марии Дубинской «Монстры, вон из детской!»: https://t.me/monstri_von_iz_detskoy
ВК: https://vk.com/monstri_von_iz_detskoy
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#эксклюзивДня
Комментарий редакции
1. Разрывы между поколениями и медиа-реальностями
Сегодня дети и родители живут в совершенно разных информационных мирах — если раньше все "варились" в одной и той же системе ценностей и культурных кодов, то сейчас каждый возрастной слой и даже отдельные группы детей погружены в свои "медийные пузыри". Это лишает взрослых возможности адекватно реагировать на угрозы или поддерживать диалог со своими детьми внутри их инфопространства.
2. Игры как мини-социальные сети и фабрики зависимостей
На примере игры Roblox речь идёт не только о развлечении, а о целой экосистеме, где дети вовлекаются в покупки, наращивание "статуса" с помощью игровой валюты, влекомые механиками искусственного формирования потребностей и зависимостей. Само понятие успеха и признания начинает ассоциироваться не с реальными жизненными достижениями, а с виртуальными скинами и донатами.
3. Формирование клипового мышления
Электронные гаджеты и медиаплатформы — TikTok, YouTube Shorts, лайк-сервисы — формируют у детей привычку к быстрым, несвязанным эпизодам информации. В результате мозг "обучается" работать в формате постоянных переключений, теряя способность к глубокому восприятию, анализу и концентрации. Чтение объёмных текстов становится едва ли не непосильной задачей.
4. Рост химических (вейпы) и нехимических зависимостей
Вейпы как продукт хитро разработан специально для раннего втягивания в никотиновую зависимость: исчезает барьер "первого вдоха", появляется "безобидный" фруктовый вкус, а по сути ребёнок получает вреднейший продукт, последствия потребления которого малоизученны, но явно разрушительны. Параллельно распространены игровые зависимости (донаты, лутбоксы), где элементы случайности и азарта стимулируют формирование поведенческих и биохимических "крючков".
5. Деструктивные сообщества и закрытые чаты
Всё чаще дети оказываются участниками анонимных, неконтролируемых сообществ в мессенджерах и социальных сетях. Контроль и влияние взрослых практически отсутствуют, а культивируемые в таких средах модели поведения и нормы зачастую откровенно разрушительны.
6. Деградация системы регулирования и беспомощность запретов
Несмотря на формальные запреты и блокировки, любая "деструктивная" информация или продукция (от фанфиков с сомнительным содержанием до вейпов и ставок) продолжают распространяться через обходные пути. Запреты действуют лишь как внешний символ контроля, а реального содержания у этого регулирования мало.
7. Цифровизация и эксплуатация личности
Дети становятся товаром для IT-гигантов — их внимание, данные, привычки покупаются, продаются, монетизируются. Гаджеты — это устройства, "принадлежащие" не столько пользователю, сколько корпорациям, собирающим данные и навязывающим нужный контент и рекламу. Мы сами добровольно отдаём своих детей в среду, где они становятся бесплатной рабочей силой для мировой цифровой индустрии.
8. Советы: сознательность, диалог и отсрочка цифрового погружения
Чем меньше и позже ребёнок попадает в тотальное цифровое окружение — тем для него лучше. Родители должны помнить, что невозможно "объяснить" опасности там, где ещё не сформирована критика — главным является личная вовлечённость, примеры, живое общение. Осознанность — ключ к сопротивлению среде тотальной эксплуатации.
---
Вывод:
В этом видео звучит серьёзная и тревожная картина современного положения детей в цифровом обществе. Андрея Афанасьева можно понять как наблюдателя, совмещающего роль аналитика цифровых сред с заботой о будущем поколения. Детство больше не является защищённым пространством, где ценности и нормы выдерживаются взрослым “фильтром”. Сегодня инфраструктура зависимости, легко управляемые алгоритмы, анонимные каналы и деструктивные рынки как бы захватывают эстафету воспитания.
Психология ребёнка, его мотивация, даже основы нейронных связей формируются согласно внешним рыночным и технологическим интересам. Аналогия "дети-маугли", выкинутые в цифровую информо-среду, подчёркивает потерю человеческих образцов (“человеческая модель поведения”) ради мигающего потока безличных стимулов.
Становится ясно: простого запрета и линейного контроля недостаточно. Требуются новые формы взаимодействия — осмысленное, внимательное присутствие взрослых в жизни детей, живой диалог, рефлексия и пример собственной осознанной жизни. Лишь это позволяет выстраивать внутренние опоры и не превращаться в “товар” на цифровом рынке.
Является ли сегодняшний человек — и особенно ребёнок — чем-то большим, чем объект сбора данных и манипуляций со стороны корпораций и алгоритмов? Или же нас ждёт возвращение к новой гуманистической модели, где личность, свобода и внутренняя зрелость вновь станут приоритетом эпохи?
Каким путём — через страхи и запреты, или через пробуждение критического мышления и подлинные человеческие отношения — возможно выстроить гармоничный баланс между ценностями прошлого и вызовами настоящего?