= Бедность в России занижена в 2 раза из-за расчетов по доходам, а не расходам

Доходы ниже прожиточного минимума в 2025 г. были у 6,6% россиян, а потребление – у 14,5%

Официальный уровень бедности в РФ снижается с 7,2% в 2024 г. до 6,6% в 2025 г., что является минимальным значением за всю историю наблюдений, оценило «Равенство» по данным Росстата. С 2019 г. бедность сократилась почти в 2 раза – до 9,6 млн человек.

Бедными Росстат считает россиян с доходами ниже границы бедности. Она рассчитывается как минимально необходимая (физиологическая) потребительская корзина на 4 кв. 2020 г., проиндексированная на уровень инфляции. Но если считать уровень бедности не по доходам, а по фактическому потреблению, то он окажется в 2,2 раза выше официального. Оценить распределение граждан по расходам позволяют опросы Росстата 48 000 семей с разбивкой по 10%-ным группам. Расходы ниже физиологического минимума в 2025 г. оказались не менее чем у 21,3 млн россиян, или 14,5% населения. Это те, кто тратил на продукты, непродовольственные товары и услуги меньше 16 927 руб. (см. «Как мы считали»).

Важная деталь в том, что минимальная корзина – это то, что должно быть потреблено, чтобы выжить, т.е. по смыслу ближе именно к расходам, а не доходам. Не все доходы россиян идут на потребление, ведь им зачастую нужно оплатить налоги, взносы, % по кредитам, вернуть долги, помочь родственникам, что-то сберечь.

Есть и другие особенности официальных расчетов, помогающие занизить бедность. Потребительская корзина – это набор необходимых продуктов, непродовольственных товаров и услуг. По продуктам есть конкретный перечень, но по иным товарам и услугам его нет. Точнее, он был до 2013 г. Потом правительство постановило оценивать эту часть корзины бесхитростнее: продуктовый набор просто умножается на 2. Мол, на прочие товары и услуги денег хватит столько же, сколько и на еду. То есть из 16 927 руб. стоимости корзины 8463 руб. – это на еду, а по 4232 руб. должно хватить на прочие товары и на услуги.

Если считать бедность по потреблению минимальной продуктовой корзины, то меньше, чем на 8463 руб. в мес., питались 25 млн россиян (уже 17%, а не 14,5%). Разрыв усиливает большее инфляционное давление на бедных. Так, с 4 кв. 2020 г. и к концу 2025 г. продукты подорожали на 57%, а накопленная инфляция – 53%. (К самой продуктовой корзине и расчетам инфляции тоже много вопросов, но это тема для отдельного разбора).

Но главное, структура потребления 50%:25%:25% – не норма, а то, что характерно 10% самых обездоленных. Взятие такой структуры занижает границу бедности почти в 1,5 раза.

В среднем россияне в 2024 г. тратили на питание 36% бюджета, прочие товары – 32%, услуги – 32%. Если брать за основу для расчетов уровня бедности сбалансированную минимальную корзину (то есть не 2, а 3 продуктовых набора), то порог бедности составит 25 390 руб., ниже которого потребляли 56 млн (38%) россиян.

Стоит отметить, что продуктовый набор умножают на 3 и при оценке бедности в США. Она там была 10,6% в 2024 г.

Насколько в России недооценивают уровень бедности расчеты на 2025 г. 6,6% [9,6 млн человек] – доходы ниже границы бедности (= 2 минимальные продуктовые корзины) (16 927 руб.) 14,5% [21 млн] – расходы ниже прожиточного минимума (= 2 мин. продуктовые корзины) (16 927 руб.) 17,3% [25 млн] – расходы на питание ниже 1 мин. продуктовой корзины) (8463 руб.) ➗ 18% [26 млн] – доходы меньше 50% медианного располагаемого дохода (методология ООН и ОЭСР) 3️⃣ 38% [56 млн] – расходы ниже сбалансированного прожиточного минимума (= 3 мин. продуктовые корзины) (25 390 руб.)

Сбалансированный прожиточный минимум близок к психологической границе бедности. 33% россиян в марте 2025 г. заявили, что живут бедно (меньше, чем на оцениваемый ими порог бедности в 20 900 руб.). А 66% сказали, что их доходы ниже необходимого прожиточного минимума, что оценили в среднем в 37 800 руб.

Измерение бедности по расходам показывает, что результаты борьбы с ней скромнее, чем кажутся на первый взгляд. В 2025 г. лишь удалось преодолеть минимум, достигнутый в 2012 г.

