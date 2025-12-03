Главная » Политика, Экономика

Бедность в России занижена в 2 раза из-за расчетов по доходам, а не расходам

2 0
Переслано от: ZА ПРАVДУ

= Бедность в России занижена в 2 раза из-за расчетов по доходам, а не расходам

Доходы ниже прожиточного минимума в 2025 г. были у 6,6% россиян, а потребление – у 14,5%

Официальный уровень бедности в РФ снижается с 7,2% в 2024 г. до 6,6% в 2025 г., что является минимальным значением за всю историю наблюдений, оценило «Равенство» по данным Росстата. С 2019 г. бедность сократилась почти в 2 раза – до 9,6 млн человек.

Бедными Росстат считает россиян с доходами ниже границы бедности. Она рассчитывается как минимально необходимая (физиологическая) потребительская корзина на 4 кв. 2020 г., проиндексированная на уровень инфляции. Но если считать уровень бедности не по доходам, а по фактическому потреблению, то он окажется в 2,2 раза выше официального. Оценить распределение граждан по расходам позволяют опросы Росстата 48 000 семей с разбивкой по 10%-ным группам. Расходы ниже физиологического минимума в 2025 г. оказались не менее чем у 21,3 млн россиян, или 14,5% населения. Это те, кто тратил на продукты, непродовольственные товары и услуги меньше 16 927 руб. (см. «Как мы считали»).

Важная деталь в том, что минимальная корзина – это то, что должно быть потреблено, чтобы выжить, т.е. по смыслу ближе именно к расходам, а не доходам. Не все доходы россиян идут на потребление, ведь им зачастую нужно оплатить налоги, взносы, % по кредитам, вернуть долги, помочь родственникам, что-то сберечь.

Есть и другие особенности официальных расчетов, помогающие занизить бедность. Потребительская корзина – это набор необходимых продуктов, непродовольственных товаров и услуг. По продуктам есть конкретный перечень, но по иным товарам и услугам его нет. Точнее, он был до 2013 г. Потом правительство постановило оценивать эту часть корзины бесхитростнее: продуктовый набор просто умножается на 2. Мол, на прочие товары и услуги денег хватит столько же, сколько и на еду. То есть из 16 927 руб. стоимости корзины 8463 руб. – это на еду, а по 4232 руб. должно хватить на прочие товары и на услуги.

Если считать бедность по потреблению минимальной продуктовой корзины, то меньше, чем на 8463 руб. в мес., питались 25 млн россиян (уже 17%, а не 14,5%). Разрыв усиливает большее инфляционное давление на бедных. Так, с 4 кв. 2020 г. и к концу 2025 г. продукты подорожали на 57%, а накопленная инфляция – 53%. (К самой продуктовой корзине и расчетам инфляции тоже много вопросов, но это тема для отдельного разбора).

Но главное, структура потребления 50%:25%:25% – не норма, а то, что характерно 10% самых обездоленных. Взятие такой структуры занижает границу бедности почти в 1,5 раза.

В среднем россияне в 2024 г. тратили на питание 36% бюджета, прочие товары – 32%, услуги – 32%. Если брать за основу для расчетов уровня бедности сбалансированную минимальную корзину (то есть не 2, а 3 продуктовых набора), то порог бедности составит 25 390 руб., ниже которого потребляли 56 млн (38%) россиян.

Стоит отметить, что продуктовый набор умножают на 3 и при оценке бедности в США. Она там была 10,6% в 2024 г.

Насколько в России недооценивают уровень бедности расчеты на 2025 г. 6,6% [9,6 млн человек] – доходы ниже границы бедности (= 2 минимальные продуктовые корзины) (16 927 руб.) 14,5% [21 млн] – расходы ниже прожиточного минимума (= 2 мин. продуктовые корзины) (16 927 руб.) 17,3% [25 млн] – расходы на питание ниже 1 мин. продуктовой корзины) (8463 руб.) ➗ 18% [26 млн] – доходы меньше 50% медианного располагаемого дохода (методология ООН и ОЭСР) 3️⃣ 38% [56 млн] – расходы ниже сбалансированного прожиточного минимума (= 3 мин. продуктовые корзины) (25 390 руб.)

Сбалансированный прожиточный минимум близок к психологической границе бедности. 33% россиян в марте 2025 г. заявили, что живут бедно (меньше, чем на оцениваемый ими порог бедности в 20 900 руб.). А 66% сказали, что их доходы ниже необходимого прожиточного минимума, что оценили в среднем в 37 800 руб.

Измерение бедности по расходам показывает, что результаты борьбы с ней скромнее, чем кажутся на первый взгляд. В 2025 г. лишь удалось преодолеть минимум, достигнутый в 2012 г.

@ravenstvomedia

Подписаться

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи


1. Недооценка уровня бедности:
Официальный уровень бедности в России рассчитывается по доходам, что приводит к значительному занижению числа бедных по сравнению с расчетом по фактическим расходам.

2. Различие между доходами и расходами:
- Официально бедными (доходы ниже прожиточного минимума — 16 927 руб.) в 2025 г. считаются 6,6% россиян (~9,6 млн чел.).
- Фактически расходы ниже необходимого минимума у 14,5% (21,3 млн чел.), причем 17% тратят на питание даже меньше минимальной корзины (8463 руб.).

3. Методология расчета:
- Минимальная потребительская корзина привязана к расходам, но расчет официальной бедности идет по доходам.
- После 2013 г. доля расходов на непродовольственные товары и услуги приравнивается просто к продуктовой корзине, что дополнительно занижает уровень бедности.

4. Структура и реализм корзины:
- Официальная корзина отражает структуру расходов самых бедных (50% на питание), а не среднюю, что еще сильнее снижает официальный порог.
- В развитых странах (например, США) за порог бедности принимают "три корзины", а не две.

5. Влияние инфляции:
- Продукты за 2020-2025 гг. подорожали быстрее инфляции в целом, что дополнительно тяготит бедных.

6. Социальное восприятие бедности:
- 33% россиян сами оценивают себя как бедных, а их субъективные критерии бедности (20 900–37 800 руб.) значительно выше официальных.

7. Итог борьбы с бедностью:
- При альтернативных оценках по расходам или по медианному доходу прогресс снижения бедности в России крайне незначителен; уровень бедности близок к состоянию 2012 года.

---

Вывод и философское рассмотрение


Очевидно, что бедность в России — понятие многослойное: её официальная статистика показывает одни цифры, а реальная жизнь и опыт людей — другие. Причина этого лежит в самой методологии, где основную роль играет расчет по доходам, а не по расходам, что, впрочем, типично для многих стран, но особенно остро проявляется там, где значительная часть расходов "уходит в тень": обслуживание кредитов, долги, помощь родственникам, вынужденные экономии.

С философской точки зрения мы сталкиваемся с привычной иллюзией — “государственной правды”, где истина подстраивается под необходимые показатели, а не под живой опыт человека. Это напоминает оптику научных методик: меря обычно то, что проще посчитать, а не то, что ближе к сущности явления.

Истина в такой ситуации становится не абсолютной, а релятивной — она меняется в зависимости от точки отсчета, используемых инструментов и целей наблюдателя (или — продолжая аналогию с квантовой механикой — от способа измерения). Бедность по отчетности органов власти и бедность глазами самих людей — это две разные вселенные.

С прагматической стороны важно видеть не только сухие цифры, но и человеческие судьбы и восприятие: подсчет по расходам, субъективные оценки россиян больше отражают реальную картину неблагополучия.

Глубже, на уровне личного отношения, всё это говорит о необходимости уметь видеть за любой статистикой контекст — жизненные истории, адаптацию, внутренние переживания людей, уязвимость одних и нечувствительность других. Истина о бедности лежит не только в экономических формулах, но и в эмпатии, в доверии собственному опыту и внимательности к тому, что скрыто за строками отчетов.

Мы можем спросить себя: действительно ли измерение бедности опирается на поиск реальных путей помощи, или же оно лишь инструмент политической подотчетности? Можно ли говорить о социальной справедливости, если большинство “не видно” из-за фиксации на формальных параметрах? Где проходит граница между правдой статистики и правдой повседневной жизни — и какой способ измерения бедности ближе к подлинной человеческой реальности?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zapravduzp/32699
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Перестаньте надеяться на производство в создании рабочих мест
Правительство лепит богачей из бедняков
Богатство и нищета современной России
События в России и в мире: тенденции за неделю (08.12-14.12.2014)
Светлана Пеунова. Россия - марионеточное государство?
Телевранье НТВ по поводу Светланы Лады-Русь [Обманутая Россия]
Результаты борьбы с бедностью
Песков и бедность

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru