Чтобы пользоваться цифровыми сервисами было комфортно всем вне зависимости от особенностей здоровья, они должны быть адаптированы, чем и занимается команда цифровой доступности Яндекса. Больше о сервисах и фичах, которые уже адаптированы для людей с ОВЗ, и как они помогают, можно почитать на сайте: https://clck.ru/3Qdt5X

В этом видео мы разберём, что такое депрессия и почему это не просто плохое настроение. Мы изучим доказательную базу, стоящую за разными методами борьбы с депрессией. Каков принцип работы антидепрессантов, за что их критикуют и почему они всё-таки работают, пусть и не для всех.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-kbYJvX3tvl64ce0fmZfzxnguOdQ8msZj3sKDF1hV-c3reeEUm4TmzACyOcRUsAVXrOrFgSSdISBe/pub

Благодарим за помощь в подготовке ролика врача-психиатра Артёма Ефремова: https://www.instagram.com/dr.efremoff

‍Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j

️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Лекция «Радикальное продление жизни»

• ЛИССАБОН — 3 января

Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ

• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor

• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor

• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ

• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor

• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition

• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka

• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium

• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

00:00:00 Вступление. Моя история борьбы с депрессией

00:04:28 Симптомы депрессии. Подвержены ли ей животные?

00:09:33 Реклама

00:11:25 Депрессия смертельно опасна?

00:13:44 Нейробиология депрессии

00:20:42 Проблемы антидепрессантов

00:29:26 Работают ли антидепрессанты?

00:48:13 Теория, объясняющая всё

00:55:59 Депрессия и танцы!

00:58:05 Заключение. Антидепрессанты – это не волшебная таблетка

#наука #панчин #антидепрессанты