Петербург Петра I: город, построенный с ошибкой / Борис Кипнис
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет всё!»
Нельзя не согласиться с Николаем Васильевичем Гоголем. Сегодня Невский кажется нам главной улицей Санкт-Петербурга, проложенной по воле Петра Великого. На самом деле зарождение проспекта началось спонтанно, ещё до знаменитого петровского указа.
— Почему проспект назвали «просекой»?
— Кто предложил его провести?
— Сколько названий сменил проспект за свою историю?
О появлении «всемогущего Невского» Борис Кипнис рассказал на Фестивале исторических маршрутов в Санкт-Петербурге.
XXI научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» 13 и 14 декабря в Твери: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3650708/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#кипнис #петербург #петрвеликий
Комментарий редакции
1. Истоки Невского проспекта и градостроительная логика:
Возникновение Невского проспекта тесно связано с основанием Адмиралтейства в 1704 году, что дало импульс развитию левого берега Петербурга. Первый значимый участок дороги возник естественно – как тропа, связывающая судостроительные слободы (ансамбли мастеровых и строителей кораблей) с существующими коммуникациями и новгородским трактом. Возведение дороги было обусловлено реальными бытовыми и хозяйственными нуждами, а не великой геополитической или духовной идеей.
2. Отсутствие глобального «суперплана»:
Несмотря на распространённый миф, в начальный период не существовало изначального единого планировочного замысла Петербурга, подобного идеализированной модели впоследствии. Город рос стихийно, реагируя на сложные условия — зыбкие болота, угрозу шведских вторжений и реалии транспорта того времени (водные пути зачастую были удобнее земляных).
3. Инженерные и бытовые сложности:
Строительство Невского происходило в исключительно трудных, болотистых условиях, с использованием фашин (связок прутьев и стволов деревьев), дренажных каналов и примитивных инженерных решений. Путь прокладывался медленно, разными участками, что предопределило знаменитый «перелом» (изгиб линии проспекта), столь необычный для регулярной городской застройки.
4. Влияние личностей и зарубежных аналогий:
В рассказе появляются интересные фигуры — норвежец Крюйс, ставший адмиралом Балтийского флота, и другие строители и архитекторы. Кроме того, проводится аналогия между Невским и знаменитой дорогой Париж – Версаль: Пётр I побывал там за год до издания указа о строительстве перспективы, и явно вдохновился этим европейским градостроительным опытом.
5. Постепенность превращения в парадный проспект:
Первая версия «Невской перспективы» по сути долгое время оставалась просекой, загородной аллеей, лишенной монументальных зданий. Лишь позже ее обстроили — и только к XIX веку Невский приобрёл вид торжественной парадной улицы, который мы знаем сегодня. Даже к Крымской войне преобладала двухэтажная застройка.
6. Миф о «северной Пальмире»:
Архитектурные и градостроительные аналогии с древней Пальмирой, равно как и другие «глубинные» символы (масонские треугольники, сакральная связь административного центра с монастырем и т.д.) — это ретроспективные интерпретации. Называть Петербург северной Пальмирой начали поздно, уже в XIX веке, и это, скорее, поэтическая ассоциация, чем реальная градостроительная преемственность.
7. Сохранность и изменения:
После наводнения 1824 года на Невском, несмотря на серьёзные утраты и перестройки, сохранился ряд зданий — в том числе Строгановский дворец, здание Главного штаба и некоторые другие.
8. Стихийность против планируемых символов:
Возникновение знаменитой трёхлучевой системы улиц — из Адмиралтейства (Невский, Гороховая, Вознесенский) — не является сознательной масонской или геометрической аллюзией, а тоже результат частично стихийного развития и конкретных административных решений, продиктованных необходимостью.
---
Практические и философские выводы:
- Город как живой организм, а не воплощение идеалиcированных схем: Петербург развивался органически, зачастую вопреки позднейшим мифам о гармонии, плановости и велении «гения» монарха. История Невского — это история адаптации, компромисса с условиями и нуждами, проявления гибкости мышления и действий.
- Мифотворчество и ретроспектива: Сознание человека стремится осмысливать хаос прошлого, наделяя случайные линии смыслом. Даже если текущее объяснение кажется красивым (масонская схема, связь с древней Пальмирой), оно может служить скорее утешению или вдохновению, чем строгой истине. И тем не менее, эти «вторичные смыслы» становятся частью городской идентичности и культурного наследия, а значит, приобретают самостоятельную реальность в истории города.
- Европейские влияния и открытость заимствованиям: Истинная сила Петербурга в его умении впитывать внешний опыт (как с Версалем), преображая его согласно локальным реалиям. Связь уникальна уже тем, как контекст преображает оригинал.
- Идея «ошибки» как истока будущего величия: Так называемый «перелом», кажущееся несовершенство плана стало отличительной чертой Невского и символом не только неидеальности, но и исключительности города, как и в жизни: случайность, трудность, воплощенная в конкретной форме, обретает потом глубокий смысл.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если город — это итог последовательных компромиссов, ошибки и случайностей, что же в нём отражает высшую истину — наш замысел, наши заблуждения, или то, как всё это переплетается в непредсказуемом процессе жизни? Быть может, красота Петербурга и его проспектов — в честном признании несовершенства, превращённого в искусство, и это, в каком-то смысле, универсальный путь к истине для любого человека и общества?