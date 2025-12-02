“Господа монархисты, вы давно диспансеризацию проходили”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора «Перископ
Эфир на Радио АВРОРА в программе «Перископ Авроры» от 22 октября 2025 г.
Ведущий: политический обозреватель Фёдор Бирюков.
Ведущий: политический обозреватель Фёдор Бирюков.
Е.Ю. Спицын на радио Аврора.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Монархизм как навязанная идея
В видеобеседе особое внимание уделяется тому, что представление об "исконном монархизме" русского народа — во многом результат исторической мифологии XIX века, созданной историками вроде Карамзина и поддержанной общественными деятелями и государством ради укрепления идеологии «Самодержавия, Православия, Народности».
2. Демократические традиции древней Руси
Историк Евгений Спицын подчеркивает, что в древней и средневековой Руси были сильны элементы демократического устройства — земские и вечевые собрания, сменяемые должности, коллективные решения. Монархическая власть не была тогда абсолютной и подчинялась определённым договорам с обществом — князей могли изгонять за нарушения договорённостей.
3. Импорт монархических институтов
Современный тип монархии, прежде всего самодержавной, — продукт более поздних заимствований, особенно с XVII века (Алексей Михайлович, Пётр I), когда создавался бюрократический аппарат регулярного (полицейского) государства по европейским, в частности, шведским и немецким образцам.
4. Идея наследственной монархии не имеет корней
Спицын отмечает: сведения о якобы «естественном» для русского народа стремлении к наследственной монархии — миф. Более значимыми были традиции коллективного выбора правителя. Попытки возродить монархию сегодня сталкиваются с отсутствием кандидатур, легитимности и реального запроса в обществе.
5. Советская традиция ближе к корням, чем монархия
Советская система, несмотря на заимствования бюрократической традиции, по форме ближе к изначальным русским общинам и советам, чем импортированное с запада самодержавие. Попытки реставрации монархии — это возврат не к корням, а к искусственно созданной конструкции с сомнительной жизнеспособностью.
6. Антисоветизм и реставрация как элитарный проект
Современные сторонники монархии по преимуществу резко антисоветски настроены и не могут предложить обществу ничего оригинального — ни новых идей, ни реального социального проекта; их взгляды и спекуляции (например, про «золотой век Екатерины») тесно связаны с мифологизацией истории.
7. Современный рационализм против монархической идеологии
Спицын отмечает: в XXI веке победил рационализм, и религиозная сакрализация власти невозможна — люди не готовы воспринять царя как помазанника Божьего. Представление о возвращении монархии рушится о банальную неготовность общества психологически и мировоззренчески принять такую фигуру.
8. Русское общество и коллективистские ценности
Важно, что исторически русский народ скорее коллективистичен, склонен к идеалам социального равенства, отчуждён от частной собственности и личной аристократической власти. Миф об «органичной монархии» противоречит социальному опыту и памяти.
9. Монархическая идея — скорее симулякр
В предлагаемой аналитике утверждается: любые неомонархические проекты сегодня — симулякр, историческая реконструкция без подлинной связи с жизнью общества. Они опасны или смешны своим желанием отвлечь общество от реальных социальных проблем, служат интересам очень узких групп.
10. История монархии в Библии — критика сакральности царской власти
Вспоминается библейская история: Бог предупреждает евреев, что просьба о царе приведёт к эксплуатации, а не к благу. Монархия не сакральна сама по себе и не всегда несёт положительный смысл.
Выводы и философские размышления
Это видео — размышление о природе политических традиций и склонности общества к идеализации прошлого. Через критику монархических идей проводится мысль: наше восприятие истории часто основано не на достоверных фактах, а на культурных наслоениях и идеологических реконструкциях, призванных поддерживать определённые социальные мифы.
Отношение к монархии — симптом более широкой проблемы: поиска простых, сакрализованных решений в сложной реальности. Но действительная история всегда сложнее, чем её любые идеализированные образы и «великое прошлое», к которому якобы можно вернуться для восстановления гармонии.
Спицын ставит вопрос — что для общества важнее: воссоздавать мифы прошлого или искать живые формы социальной справедливости и самоорганизации, исходя из реальных традиций и потребностей народа? Ведь даже рационализм современности, при всех его слабостях, дает больше шансов на внутреннюю свободу и осознанность, чем слепая вера в искусственные конструкции.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о социальных институтах меняется с каждым историческим этапом, где проходит грань между уважением к прошлому и опасным увлечением его иллюзиями? Как научиться распознавать живое содержание традиции, не попадая в ловушку ее фантомов — и возможно ли это вообще в обществе, склонном искать простые ответы на сложные вопросы?