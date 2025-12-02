Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/5bc985dc

Александр Колпакиди беседует с доктором экономических наук Андреем Колгановым. Это разговор о том, как технологии и кризис капитализма изменили лицо современной войны.

Колганов объясняет феномен «прозрачного фронта»: почему БПЛА сделали невозможными скрытные маневры и большие прорывы, вынудив армии перейти к тактике малых групп. Мы разбираем главную проблему СВО — дефицит людей и координации, а также анализируем «военный психоз» в Европе: зачем элиты нагнетают истерию и почему левое движение оказалось неспособно предложить альтернативу в эпоху ИИ и симулякров.

00:00 — Введение: представление Андрея Колганова

07:27 — БПЛА и новая тактика: разведка, прикрытие, «прозрачный» фронт

14:34 — Отводы и окружения: Мариуполь как исключение

19:56 — Малые группы и «дроническая» логистика, падение доли л/с в бою

25:58 — Антидроновые решения: ПВО малых калибров, РЭБ, лазеры, аэростаты

28:47 — Главный дефицит: люди и координация, мелкая тактика без прорывов

35:29 — Европа и кризис капитализма: психоз, АфД, риски силовых решений

58:34 — Левое движение и ИИ: утрата влияния, повестка и что делать дальше

