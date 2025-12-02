ГЛАВНЫЙ ДЕФИЦИТ СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ? Жесткий разбор новой реальности | Андрей Колганов
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/5bc985dc
Александр Колпакиди беседует с доктором экономических наук Андреем Колгановым. Это разговор о том, как технологии и кризис капитализма изменили лицо современной войны.
Колганов объясняет феномен «прозрачного фронта»: почему БПЛА сделали невозможными скрытные маневры и большие прорывы, вынудив армии перейти к тактике малых групп. Мы разбираем главную проблему СВО — дефицит людей и координации, а также анализируем «военный психоз» в Европе: зачем элиты нагнетают истерию и почему левое движение оказалось неспособно предложить альтернативу в эпоху ИИ и симулякров.
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Введение: представление Андрея Колганова
07:27 — БПЛА и новая тактика: разведка, прикрытие, «прозрачный» фронт
14:34 — Отводы и окружения: Мариуполь как исключение
19:56 — Малые группы и «дроническая» логистика, падение доли л/с в бою
25:58 — Антидроновые решения: ПВО малых калибров, РЭБ, лазеры, аэростаты
28:47 — Главный дефицит: люди и координация, мелкая тактика без прорывов
35:29 — Европа и кризис капитализма: психоз, АфД, риски силовых решений
58:34 — Левое движение и ИИ: утрата влияния, повестка и что делать дальше
#АлександрКолпакиди #АндрейКолганов #СВО #БПЛА #военнаяистория #Европа #политика #экономика #левоедвижение #Россия #Украина #НАТО
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Главный дефицит войны — это люди, а не техника и не снаряды.
Как подчеркивает Андрей Колганов, несмотря на бурное технологическое развитие (прежде всего — массовое применение беспилотников), ход войны определяется не столько военными новинками, сколько численностью и подготовкой личного состава, способного вести современные боевые действия. Это ограничивает возможность проведения решающих операций, делает войну позиционной и, по сути, затяжной войной на истощение.
2. Феномен военной истории в России и ее историография.
Военная история как серьезная дисциплина многие десятилетия угнеталась: в царской России по идеологическим причинам нельзя было свободно анализировать действия высших военачальников, в советское время принималась только «официальная версия». Сейчас поле размылось между поп-культурой, пропагандой и редкими примерами серьезной работы. Это привело к отрыву общества и элит от реалистического анализа прошлого.
3. Война в Украине — столкновение двух одинаково превращенных в сеть армий.
Современный театр военных действий характеризуется тотальной дрономанией: разведка и удары, логистика и артиллерия во многом зависят от беспилотников. При этом оборона плотная, авиация практически вытеснена с поля боя, продвижения минимальны и измеряются сотнями метров в месяц на фоне тысячикилометрового фронта.
4. Технологические перемены — иллюзия перелома?
Не дроны, а их массовость и дешевизна действительно, на некоторое время решили исход в пользу обороны. Но появление дешёвых средств противодействия (ПВО, пулемёты, антидроновые системы, РЭБ) постепенно снижают этот эффект. Однако ключевая проблема остается прежней — без резерва людей невозможно провести решающую операцию даже при технологическом превосходстве.
5. Кризис командования и координации
Одна из главных сложностей — отсутствие у командного состава опыта координирования множественных малых тактических групп и разумной интеграции различных средств поражения (дроны, артиллерия, связь). Это типичная историческая проблема, которую русская армия решала ценой огромных жертв и проб и ошибок.
6. Геополитический и идеологический контекст
Авторитарная мобилизация населения через военный психоз становится инструментом сохранения контроля европейскими (и не только) элитами, что исторически чревато неожиданным переходом локального кризиса в общеевропейский конфликт. Европа, несмотря на исторически пацифистские позиции левых и зелёных, под влиянием кризиса выдвигает лозунги военной мобилизации.
7. Утрата союзников, идеологии и инструментов воздействия
Констатируется стратегическая слабость России в виде потери реальных союзников, практически полного отсутствия идеологического влияния за пределами страны, а также примитивности работы с «мягкой силой» и агентами влияния.
8. Кризис «левых» — нет образа будущего.
Рассказывается о кризисе левого движения как в России, так и на Западе. Иссякание интеллектуального потенциала, растущая маргинализация интеллектуалов, отсутствие осмысленного марксистского анализа новой («цифровой», техногенной) эпохи знаменуют кризис цивилизационного масштаба.
9. Иллюзорность «искусственного интеллекта» и эпоха симулякров
Критически осмысляется феномен ИИ: это всего лишь инструмент обработки данных, симуляция, а не творчество и не открытие в подлинном смысле слова. Очевидный риск — массовое самоустранение естественного интеллекта человека и подмена осмысленного анализа компиляцией.
---
Выводы и размышления
В этой беседе военная, историческая, технологическая и социально-философская проблематика переплетаются, демонстрируя сложность современных вооружённых конфликтов. Прогресс в области вооружений часто маскирует фундаментальный человеческий фактор: войны выигрывают люди, а не только техника. Но при этом сама «ценность» человеческой жизни в войне всё больше определяется неумолимой логикой массового боя и технологического фетишизма.
Идеологический кризис и потеря «нарратива будущего» (и на Западе, и в России) оставляют общества без смысла, подменяя его бесконечной рефлексией прошлого или сиюминутной манипуляцией массовым сознанием. Изоляция критической мысли, исчезновение среды для настоящей научной и идеологической работы, превращают интеллектуальный труд в сферу декоративных секточных баталий (левое движение) или официальной ритуальной лояльности (государственная историография).
Можно увидеть и общечеловеческую дилемму: технические и исторические инструменты перестают работать, если общество потеряло способность вырабатывать коллективное будущее. Без идеала (не догматического, а мобилизующего) и способности к эмпатии, к длительной координации усилий, любые победы, даже военные, теряют осмысленность.
Случай с «эпохой дронов» — по сути лишь эпизод цивилизационного перехода: технологии меняют рутинную часть войны, но не способны компенсировать интеллектуальный, идеологический, человеческий дефицит. Так же, как эпоха симулякров в культуре — в отсутствие духовного развития лишь имитирует творчество.
---
Практический итог
Беседа напоминает: новые ресурсы (технические, организационные, идейные) не возникают сами собой — их требуется создавать, не боясь осмысления ошибок и трезвого взгляда на собственные ограничения. Идеализация прошлого, фетишизация новых технологий и упрощенные идеологии способны лишь увести в сторону, но не решить фундаментальный вызов — отсутствие живой, деятельной, ответственной идеи будущего.
---
Открытый вопрос к размышлению
Если современная эпоха действительно предъявляет нам дефицит не снарядов, а осмысленных людей и живых идей, можем ли мы научиться не только «производить» технологии и оружие, но и воспитывать критически мыслящее, творчески ориентированное общество — такое, которое не будет повторять трагические сценарии прошлого, а научится строить новое, не идеализируя и не отрицая собственных корней? Где сегодня скрыта эта точка роста, и готовы ли мы различить ее, когда она появится?