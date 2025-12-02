ГЛАВНЫЙ ДЕФИЦИТ СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ? Жесткий разбор новой реальности | Андрей Колганов
Александр Колпакиди беседует с доктором экономических наук Андреем Колгановым. Это разговор о том, как технологии и кризис капитализма изменили лицо современной войны.
Колганов объясняет феномен «прозрачного фронта»: почему БПЛА сделали невозможными скрытные маневры и большие прорывы, вынудив армии перейти к тактике малых групп. Мы разбираем главную проблему СВО — дефицит людей и координации, а также анализируем «военный психоз» в Европе: зачем элиты нагнетают истерию и почему левое движение оказалось неспособно предложить альтернативу в эпоху ИИ и симулякров.

00:00 — Введение: представление Андрея Колганова
07:27 — БПЛА и новая тактика: разведка, прикрытие, «прозрачный» фронт
14:34 — Отводы и окружения: Мариуполь как исключение
19:56 — Малые группы и «дроническая» логистика, падение доли л/с в бою
25:58 — Антидроновые решения: ПВО малых калибров, РЭБ, лазеры, аэростаты
28:47 — Главный дефицит: люди и координация, мелкая тактика без прорывов
35:29 — Европа и кризис капитализма: психоз, АфД, риски силовых решений
58:34 — Левое движение и ИИ: утрата влияния, повестка и что делать дальше
