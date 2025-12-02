Главная » Видео

ГЛАВНЫЙ ДЕФИЦИТ СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ? Жесткий разбор новой реальности | Андрей Колганов

9 0

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/5bc985dc

Александр Колпакиди беседует с доктором экономических наук Андреем Колгановым. Это разговор о том, как технологии и кризис капитализма изменили лицо современной войны.
Колганов объясняет феномен «прозрачного фронта»: почему БПЛА сделали невозможными скрытные маневры и большие прорывы, вынудив армии перейти к тактике малых групп. Мы разбираем главную проблему СВО — дефицит людей и координации, а также анализируем «военный психоз» в Европе: зачем элиты нагнетают истерию и почему левое движение оказалось неспособно предложить альтернативу в эпоху ИИ и симулякров.

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Введение: представление Андрея Колганова
07:27 — БПЛА и новая тактика: разведка, прикрытие, «прозрачный» фронт
14:34 — Отводы и окружения: Мариуполь как исключение
19:56 — Малые группы и «дроническая» логистика, падение доли л/с в бою
25:58 — Антидроновые решения: ПВО малых калибров, РЭБ, лазеры, аэростаты
28:47 — Главный дефицит: люди и координация, мелкая тактика без прорывов
35:29 — Европа и кризис капитализма: психоз, АфД, риски силовых решений
58:34 — Левое движение и ИИ: утрата влияния, повестка и что делать дальше

#АлександрКолпакиди #АндрейКолганов #СВО #БПЛА #военнаяистория #Европа #политика #экономика #левоедвижение #Россия #Украина #НАТО

Комментарий репостера

Александр Колпакиди беседует с доктором экономических наук Андреем Колгановым. Это разговор о том, как технологии и кризис капитализма изменили лицо современной войны.
Колганов объясняет феномен «прозрачного фронта»: почему БПЛА сделали невозможными скрытные маневры и большие прорывы, вынудив армии перейти к тактике малых групп. Мы разбираем главную проблему СВО — дефицит людей и координации, а также анализируем «военный психоз» в Европе: зачем элиты нагнетают истерию и почему левое движение оказалось неспособно предложить альтернативу в эпоху ИИ и симулякров.
Репостер: KT
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eYfEyWojyI8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ГЛАВНЫЙ ДЕФИЦИТ СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ? Жесткий разбор новой реальности | Андрей Колганов
Голод не тетка, а может мать родная?
Русская расовая чистота – не миф, а Закон Природы.
Алло! А ищем ли мы кадры?
Виктор Бут: главный враг Америки не Россия или Китай, а сама Америка
Человек, который не имел права на слабости
Цифровое слабоумие — это не шутка, а диагноз
Главная задача сегодня – не дать повторится беснованию дегенератов под названием «перестройка»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru