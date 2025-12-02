АТАКА ВСУ на ТАНКЕРЫ в Черном море! ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
В Черном море у берегов Турции Украина совершила атаку на два танкера, шедших в Новороссийск, что вызвало пожары и потребовало экстренной эвакуации экипажей. Почти одновременно ВСУ атаковали инфраструктуру КТК, нанеся серьезный ущерб ключевому маршруту поставок нефти. В этом выпуске мы разбираем реакцию Турции, экономические последствия для России и Казахстана, и выясняем, кому на самом деле принадлежат атакованные активы. Подробнее в новом видео
00:00 Атака Украины на танкеры: Пожары у берегов Турции
01:34 Танкер "Верат" буксируют в Турцию после атаки
02:02 Официальная реакция Турции: Атаки в нашей экономзоне
02:49 Риски "пустых" танкеров: Что скрывают нефтяные остатки?
03:45 Теракт в Новороссийске: Удар по инфраструктуре КТК
06:31 Прошлые атаки на КТК, которые все игнорировали
07:07 Реакция Казахстана: Ущерб $4 млн в сутки
08:16 Казахстан прямо обвиняет Украину в атаках на КТК
11:36 Зачем атаковать КТК? Удар по интересам США и Европы
13:07 Как мировая цена на нефть влияет на бензин внутри РФ?
14:57 Цены на топливо в Крыму и повышение акцизов
16:28 Виктор Орбан в Москве: Гарантии энергобезопасности для Венгрии
18:14 Самые низкие цены на энергию в Венгрии? Разбор заявления Орбана
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Атаки на танкеры и инфраструктуру КТК на фоне конфликта
- В Черном море произошли атаки на два танкера (под иностранными флагами, идущие в Новороссийск). Один из них был поврежден взрывом, экипаж эвакуирован, возник пожар.
- В другом инциденте танкер был атакован и отправился на буксире к побережью Турции.
- Также была зафиксирована атака на морскую инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), что привело к остановке одного из причальных устройств.
2. Международная реакция и обеспокоенность Турции
- Турция выразила тревогу, так как атаки произошли в её экономической зоне и угрожают безопасности судоходства, жизни людей и экологии.
- МИД Турции поддерживает контакты с "заинтересованными сторонами" для предотвращения дальнейшей эскалации и защиты своих экономических интересов.
3. Структура собственности инфраструктуры и экономические последствия
- КТК принадлежит не только российским, но и европейским, американским, казахстанским компаниям (Шеврон, Eni, и др.).
- Основной поток нефти — казахстанская, и пострадавшая инфраструктура приводит к убыткам, особенно для Казахстана (около 4 млн долларов в сутки).
- Казахстан отметил эти действия как очередной акт агрессии против гражданских объектов и призвал Украину предотвратить подобные случаи в будущем.
4. Возможности перенаправления потоков нефти и сложности
- Обсуждается гипотетическая возможность перенаправить нефть через альтернативные маршруты — в Китай, Германию, через Азербайджан. Но есть технические и логистические ограничения: несовместимость сортов нефти, недостаток средств транспортировки, физические ограничения трубопроводов и интересы других стран.
5. Влияние мировых цен на внутренний рынок и независимых игроков
- Вопросы ценообразования бензина и дизельного топлива обсуждаются отдельно. Даже низкие внешние цены не всегда означают низкие цены для внутреннего рынка России, из-за системы налогообложения и распределения доходов между компаниями и государством.
6. Политический контекст: Венгрия и энергодиалог с Россией
- Венгрия демонстрирует лояльность к российским энергоресурсам, подчеркивая свою энергетическую безопасность и низкие цены благодаря российским поставкам, на фоне критики и давления из ЕС и США.
- Пример Орбана: готовность к прямому диалогу с Россией вопреки негативной реакции коллег из Евросоюза.
---
Анализ и философский разбор
Это видео — не просто отчёт о событиях, но и живое свидетельство того, как современный мир одновременно связан и фрагментирован. Вопрос атак на танкеры в Черном море — пример того, как политические и военные решения одномоментно затрагивают множество стран, экономических субъектов и простых людей. Истина ситуации ситуативна: для Турции — это угроза суверенитету и экологии, для Казахстана — тяжёлый экономический урон, для России и Запада — вопрос влияния и устойчивости энергетических цепочек.
Любопытно, как конфликт локализуется вроде бы вокруг узкого участка моря и нескольких судов, а последствия волнообразно расходятся по глобальной энергетике, дипломатии, экономике и даже быту через бензин на заправках. Многослойность этого кризиса роднит его с устройством нейронных сетей: одна точка воздействия способна изменить активность всей системы, порой самым неожиданным образом.
Здесь можно провести аналогию с иллюзиями в отношениях и истории: государства, компании и отдельные лица часто живут не реальными фактами, а ожиданиями — "идеализированными контрактами" и надеждами на стабильность. Однако реальность вторгается, разрушают привычные треки ("перекачай по другой трубе, если сломалась старая" — на практике не всё так просто).
Диалог Турции, Казахстана, Венгрии с Россией иллюстрирует: даже в период турбулентности и риторики противостояния на уровне отдельных акторов возможна политика здравого смысла, попытки искать баланс между собственными интересами, экономикой и этикой.
Рассуждения о влиянии цен на нефть для внутреннего рынка показывают: глобальные процессы часто не сводятся к одномерным следствиям. Базовая истина ("если нефть дорогая — всё будет дорого") слишком упрощает; в реальности ценовые цепочки переплетены с налоговой и финансовой политикой, интересами транснациональных компаний, государственным регулированием.
Наконец, выступления Виктора Орбана — своеобразное напоминание, что даже в коллективных системах (ЕС) сохраняется место для индивидуального выбора и внутренней свободы. Его позиция — ода прагматизму, но и пример тому, что даже в энергетической политике истина у каждого своя, и она рождается в балансе между ценностями, интересами и обстоятельствами.
---
Вывод
В современной энергетике и политике истина многолика, ситуативна и появляется на стыке противоречий. Атаки на танкеры и инфраструктуру КТК проявили хрупкость глобальных цепочек, а также пределы командного управления в сложных системах. Реакции стран и компаний отличаются в зависимости от собственных приоритетов, а наличие альтернативных маршрутов не всегда реально обеспечивает гибкость на практике.
Эта ситуация ставит перед нами вопросы: возможно ли в условиях мирового противостояния выстроить устойчивую систему поставок и доверия? Какова реальная цена идеализаций — в политике, экономике, даже в бытовой логике? И, наконец, если истина столь многослойна и непостоянна, на чём нам строить свои ожидания и решения — на принципах или на здравом прагматизме?
Какой принцип — осознанное принятие реальных ограничений или верность идеологическим идеалам — окажется в итоге прочнее в эпоху конфликтов и быстрых перемен? Может быть, именно гибкость и эмпатия к позиции "другого" способны стать новым фундаментом сложного мира?
Вот еще один геостратег ,вместе с ИИ городят правдоподобную ,разумную версию произошедшего..т.е. полуправду,которая хуже лжи.
А всего то просто сказать -принудили хохлов на их же бэках,с их же разведкой (лондона) и скорее Турция была предупреждена ,совершить очередной суицид..Для хохла чубатого это не в первой ,всю истории не тем подлизовал ,и не надо о мороке (не поможет уже),судьба наверное ,планида такая -то поляку,то шведу ,то Сагайдачному ,то Бендере поверить и опять и снова бить не того и идти не туда..
“Аналитический центр НАТО Atlantic Council вместе с Eurasia Center провел дискуссию о том, как встроить Турцию в западную стратегию вытеснения России и Китая из Центральной Азии и Южного Кавказа. Никаких эвфемизмов — речь шла о турецком прокси-захвате региона под задачи Соединенных Штатов.
▪️Участники обсуждали Организацию тюркских государств (ОТГ) как будущий военно-политический блок, который США и их европейские партнеры могут использовать для усиления позиций в Центральной Азии. Подчеркивали: Турция — удобнее Японии или Южной Кореи, потому что имеет «доступ» ко всем игрокам и уже встроенные в регион сети влияния.
ОТГ — это не «культурный клуб», а инфраструктура Анкары для создания силового тюркского контура, где Турция — центр, а остальные — периферия. В связке идут TIKA, TURKSOY, Тюркская Академия, тюркский алфавит, образовательная экспансия, военная кооперация, беспилотники, учения, оружие, стандарты НАТО.
Фактически идея «тюркского мира», которую Анкара предлагает партнерам, — это жесткий военно-политический проект под османским руководством.
▪️Реализовать свои геополитические амбиции в Евразии Турция готовится давно. Об этом говорят усиление стратегических связок с Пакистаном, работа с талибами в Афганистане, закрепление союзнических отношений с Азербайджаном через Шушинскую декларацию. Даже в Грузии Анкара уже стоит одной ногой — достаточно посмотреть на Аджарию, где османы давно прописались экономически.
Дополняет картину развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута из Китая в ЕС в обход России через Зангезурский коридор, который Трамп представляет как американский логистический проект TRIPP.
▪️Сейчас Анкаре, судя по дискуссии, осталось лишь замкнуть дугу — довести тюркскую линию до Китая, прикрываясь Западом и интересами НАТО.
▪️Наиболее показательный момент: американские спикеры обсуждают, как включить в ОТГ Таджикистан и Армению. При этом в упор не видят, что таджики — это потомки ираноязычных народов, а армяне — религиозно, культурно и этнически несовместимы с тюркским блоком.
▪️Но для НАТОвских экспертов это детали. Им важно другое — полный охват региона, исключение России, перехват логистики, энергетики и безопасности. Брианна Тодд, представитель Eurasia Center, прямо заявила: «Таджикистан и Армения — недостающие элементы ОТГ. Без них нельзя говорить о полноценной интеграции». Это не аналитика. Это политический заказ на расширение турецкой зоны контроля.
Подведем итог. Дискуссия в Atlantic Council показывает не будущее Турции, а планы Запада: создать тюркский фронтир от Кавказа до Синьцзяна, выдавить Россию, связать логистику, интегрировать регионы в одну дугу под эгидой Вашингтона, Брюсселя и Лондона. Турция — инструмент. ОТГ — заготовка под военный блок. Центральная Азия и Кавказ — поле Большой игры.
п.с.разве не жаль хохла ?-сколько его еще будут использовать в своих играх больших и малых эти цуки Ж/Сакасы,а Соловьевы и ИИ будут лепить из них основных страшилищ, виновников террора в мире..Но,основная масса киевлян и инших Львивов уже выкупила отели в Турции и дубАях.А где-то в лондОне шьют фрак Залужному,статный такой будет презик дубль 2 с поврежденной на фронте бОшкой..Каждый народ заслуживает то,что имеет…https://vizitnlo.ru/kak-vstroit-turcziyu-v-strategiyu-ssha-vytesneniya-rossii-iz-cza-i-kavkaza/
Это Ужас… кому такое пожелаешь..
“В процессе отступления из Красноармейска бойцы ВСУ пытались спастись через канализационные коллекторы, что привело к массовой гибели, сообщили эксперты.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, пишут «Аргументы и факты».
По его словам, украинское командование бросило многих военных на произвол судьбы, и большое количество бойцов получили тяжелые ранения и находятся без какой-либо помощи.
Эксперт сообщил, что остатки украинских формирований, охваченные паникой, пытались покинуть город через подземные коммуникации, что привело к трагическим последствиям.
По его словам, оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города, что у них не получается.
«Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – заявил Иванников. Он отметил, что данная ситуация наглядно показывает упадок морального состояния и разрушение системы управления в ВСУ.
По мнению эксперта, руководство украинской армии и командующий Александр Сырский скрывают реальное положение дел от политического руководства из-за опасения последствий. Это приводит к задержке принятия решений и новым жертвам. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву», – подчеркнул Иванников..
п.с. Сырникова нужно прилюдно стрелять-его не принуждал никто,кроме жены,возглавить этот жуткий поход..