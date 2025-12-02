Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

АТАКА ВСУ на ТАНКЕРЫ в Черном море! ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

20 2
Переслано от: Геоэнергетика инфо

В Черном море у берегов Турции Украина совершила атаку на два танкера, шедших в Новороссийск, что вызвало пожары и потребовало экстренной эвакуации экипажей. Почти одновременно ВСУ атаковали инфраструктуру КТК, нанеся серьезный ущерб ключевому маршруту поставок нефти. В этом выпуске мы разбираем реакцию Турции, экономические последствия для России и Казахстана, и выясняем, кому на самом деле принадлежат атакованные активы. Подробнее в новом видео

00:00 Атака Украины на танкеры: Пожары у берегов Турции
01:34 Танкер "Верат" буксируют в Турцию после атаки
02:02 Официальная реакция Турции: Атаки в нашей экономзоне
02:49 Риски "пустых" танкеров: Что скрывают нефтяные остатки?
03:45 Теракт в Новороссийске: Удар по инфраструктуре КТК
06:31 Прошлые атаки на КТК, которые все игнорировали
07:07 Реакция Казахстана: Ущерб $4 млн в сутки
08:16 Казахстан прямо обвиняет Украину в атаках на КТК
11:36 Зачем атаковать КТК? Удар по интересам США и Европы
13:07 Как мировая цена на нефть влияет на бензин внутри РФ?
14:57 Цены на топливо в Крыму и повышение акцизов
16:28 Виктор Орбан в Москве: Гарантии энергобезопасности для Венгрии
18:14 Самые низкие цены на энергию в Венгрии? Разбор заявления Орбана

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Атаки на танкеры и инфраструктуру КТК на фоне конфликта
- В Черном море произошли атаки на два танкера (под иностранными флагами, идущие в Новороссийск). Один из них был поврежден взрывом, экипаж эвакуирован, возник пожар.
- В другом инциденте танкер был атакован и отправился на буксире к побережью Турции.
- Также была зафиксирована атака на морскую инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), что привело к остановке одного из причальных устройств.

2. Международная реакция и обеспокоенность Турции
- Турция выразила тревогу, так как атаки произошли в её экономической зоне и угрожают безопасности судоходства, жизни людей и экологии.
- МИД Турции поддерживает контакты с "заинтересованными сторонами" для предотвращения дальнейшей эскалации и защиты своих экономических интересов.

3. Структура собственности инфраструктуры и экономические последствия
- КТК принадлежит не только российским, но и европейским, американским, казахстанским компаниям (Шеврон, Eni, и др.).
- Основной поток нефти — казахстанская, и пострадавшая инфраструктура приводит к убыткам, особенно для Казахстана (около 4 млн долларов в сутки).
- Казахстан отметил эти действия как очередной акт агрессии против гражданских объектов и призвал Украину предотвратить подобные случаи в будущем.

4. Возможности перенаправления потоков нефти и сложности
- Обсуждается гипотетическая возможность перенаправить нефть через альтернативные маршруты — в Китай, Германию, через Азербайджан. Но есть технические и логистические ограничения: несовместимость сортов нефти, недостаток средств транспортировки, физические ограничения трубопроводов и интересы других стран.

5. Влияние мировых цен на внутренний рынок и независимых игроков
- Вопросы ценообразования бензина и дизельного топлива обсуждаются отдельно. Даже низкие внешние цены не всегда означают низкие цены для внутреннего рынка России, из-за системы налогообложения и распределения доходов между компаниями и государством.

6. Политический контекст: Венгрия и энергодиалог с Россией
- Венгрия демонстрирует лояльность к российским энергоресурсам, подчеркивая свою энергетическую безопасность и низкие цены благодаря российским поставкам, на фоне критики и давления из ЕС и США.
- Пример Орбана: готовность к прямому диалогу с Россией вопреки негативной реакции коллег из Евросоюза.

---

Анализ и философский разбор


Это видео — не просто отчёт о событиях, но и живое свидетельство того, как современный мир одновременно связан и фрагментирован. Вопрос атак на танкеры в Черном море — пример того, как политические и военные решения одномоментно затрагивают множество стран, экономических субъектов и простых людей. Истина ситуации ситуативна: для Турции — это угроза суверенитету и экологии, для Казахстана — тяжёлый экономический урон, для России и Запада — вопрос влияния и устойчивости энергетических цепочек.

Любопытно, как конфликт локализуется вроде бы вокруг узкого участка моря и нескольких судов, а последствия волнообразно расходятся по глобальной энергетике, дипломатии, экономике и даже быту через бензин на заправках. Многослойность этого кризиса роднит его с устройством нейронных сетей: одна точка воздействия способна изменить активность всей системы, порой самым неожиданным образом.

Здесь можно провести аналогию с иллюзиями в отношениях и истории: государства, компании и отдельные лица часто живут не реальными фактами, а ожиданиями — "идеализированными контрактами" и надеждами на стабильность. Однако реальность вторгается, разрушают привычные треки ("перекачай по другой трубе, если сломалась старая" — на практике не всё так просто).

Диалог Турции, Казахстана, Венгрии с Россией иллюстрирует: даже в период турбулентности и риторики противостояния на уровне отдельных акторов возможна политика здравого смысла, попытки искать баланс между собственными интересами, экономикой и этикой.

Рассуждения о влиянии цен на нефть для внутреннего рынка показывают: глобальные процессы часто не сводятся к одномерным следствиям. Базовая истина ("если нефть дорогая — всё будет дорого") слишком упрощает; в реальности ценовые цепочки переплетены с налоговой и финансовой политикой, интересами транснациональных компаний, государственным регулированием.

Наконец, выступления Виктора Орбана — своеобразное напоминание, что даже в коллективных системах (ЕС) сохраняется место для индивидуального выбора и внутренней свободы. Его позиция — ода прагматизму, но и пример тому, что даже в энергетической политике истина у каждого своя, и она рождается в балансе между ценностями, интересами и обстоятельствами.

---

Вывод


В современной энергетике и политике истина многолика, ситуативна и появляется на стыке противоречий. Атаки на танкеры и инфраструктуру КТК проявили хрупкость глобальных цепочек, а также пределы командного управления в сложных системах. Реакции стран и компаний отличаются в зависимости от собственных приоритетов, а наличие альтернативных маршрутов не всегда реально обеспечивает гибкость на практике.

Эта ситуация ставит перед нами вопросы: возможно ли в условиях мирового противостояния выстроить устойчивую систему поставок и доверия? Какова реальная цена идеализаций — в политике, экономике, даже в бытовой логике? И, наконец, если истина столь многослойна и непостоянна, на чём нам строить свои ожидания и решения — на принципах или на здравом прагматизме?

Какой принцип — осознанное принятие реальных ограничений или верность идеологическим идеалам — окажется в итоге прочнее в эпоху конфликтов и быстрых перемен? Может быть, именно гибкость и эмпатия к позиции "другого" способны стать новым фундаментом сложного мира?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/4caed05c0739a1420a7b75d85f155eea/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что будет дальше - Мишку на царство?
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
Атака дронов на Москву. 18.08.2023
Американцы летают над Черным морем, обвиняя при этом нас
Об атаках ВСУ на российскую энергосистему и несоразмерных ответах
Сводка: ополченцы отбили атаки ВСУ на Чернухино и за сутки уничтожили 1 самолет, 5 танков, 1 БМП, 11 орудий и 130 оккупантов
Хроники кибер войн на выборах в ГосДуму.
Битва за Донбасс: атаки ВСУ на аэропорт, артиллерийские обстрелы Донецка, Горловки и небольших шахтерских поселков
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 34616 29534
    марина час назад

      Вот еще один геостратег ,вместе с ИИ городят правдоподобную ,разумную версию произошедшего..т.е. полуправду,которая хуже лжи.
      А всего то просто сказать -принудили хохлов на их же бэках,с их же разведкой (лондона) и скорее Турция была предупреждена ,совершить очередной суицид..Для хохла чубатого это не в первой ,всю истории не тем подлизовал ,и не надо о мороке (не поможет уже),судьба наверное ,планида такая -то поляку,то шведу ,то Сагайдачному ,то Бендере поверить и опять и снова бить не того и идти не туда..
      “Аналитический центр НАТО Atlantic Council вместе с Eurasia Center провел дискуссию о том, как встроить Турцию в западную стратегию вытеснения России и Китая из Центральной Азии и Южного Кавказа. Никаких эвфемизмов — речь шла о турецком прокси-захвате региона под задачи Соединенных Штатов.

      ▪️Участники обсуждали Организацию тюркских государств (ОТГ) как будущий военно-политический блок, который США и их европейские партнеры могут использовать для усиления позиций в Центральной Азии. Подчеркивали: Турция — удобнее Японии или Южной Кореи, потому что имеет «доступ» ко всем игрокам и уже встроенные в регион сети влияния.

      ОТГ — это не «культурный клуб», а инфраструктура Анкары для создания силового тюркского контура, где Турция — центр, а остальные — периферия. В связке идут TIKA, TURKSOY, Тюркская Академия, тюркский алфавит, образовательная экспансия, военная кооперация, беспилотники, учения, оружие, стандарты НАТО.

      Фактически идея «тюркского мира», которую Анкара предлагает партнерам, — это жесткий военно-политический проект под османским руководством.

      ▪️Реализовать свои геополитические амбиции в Евразии Турция готовится давно. Об этом говорят усиление стратегических связок с Пакистаном, работа с талибами в Афганистане, закрепление союзнических отношений с Азербайджаном через Шушинскую декларацию. Даже в Грузии Анкара уже стоит одной ногой — достаточно посмотреть на Аджарию, где османы давно прописались экономически.

      Дополняет картину развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута из Китая в ЕС в обход России через Зангезурский коридор, который Трамп представляет как американский логистический проект TRIPP.

      ▪️Сейчас Анкаре, судя по дискуссии, осталось лишь замкнуть дугу — довести тюркскую линию до Китая, прикрываясь Западом и интересами НАТО.

      ▪️Наиболее показательный момент: американские спикеры обсуждают, как включить в ОТГ Таджикистан и Армению. При этом в упор не видят, что таджики — это потомки ираноязычных народов, а армяне — религиозно, культурно и этнически несовместимы с тюркским блоком.

      ▪️Но для НАТОвских экспертов это детали. Им важно другое — полный охват региона, исключение России, перехват логистики, энергетики и безопасности. Брианна Тодд, представитель Eurasia Center, прямо заявила: «Таджикистан и Армения — недостающие элементы ОТГ. Без них нельзя говорить о полноценной интеграции». Это не аналитика. Это политический заказ на расширение турецкой зоны контроля.

      Подведем итог. Дискуссия в Atlantic Council показывает не будущее Турции, а планы Запада: создать тюркский фронтир от Кавказа до Синьцзяна, выдавить Россию, связать логистику, интегрировать регионы в одну дугу под эгидой Вашингтона, Брюсселя и Лондона. Турция — инструмент. ОТГ — заготовка под военный блок. Центральная Азия и Кавказ — поле Большой игры.
      п.с.разве не жаль хохла ?-сколько его еще будут использовать в своих играх больших и малых эти цуки Ж/Сакасы,а Соловьевы и ИИ будут лепить из них основных страшилищ, виновников террора в мире..Но,основная масса киевлян и инших Львивов уже выкупила отели в Турции и дубАях.А где-то в лондОне шьют фрак Залужному,статный такой будет презик дубль 2 с поврежденной на фронте бОшкой..Каждый народ заслуживает то,что имеет…https://vizitnlo.ru/kak-vstroit-turcziyu-v-strategiyu-ssha-vytesneniya-rossii-iz-cza-i-kavkaza/

    • 34616 29534
      марина четыре минуты назад

        Это Ужас… кому такое пожелаешь..
        “В процессе отступления из Красноармейска бойцы ВСУ пытались спастись через канализационные коллекторы, что привело к массовой гибели, сообщили эксперты.
        Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, пишут «Аргументы и факты».

        По его словам, украинское командование бросило многих военных на произвол судьбы, и большое количество бойцов получили тяжелые ранения и находятся без какой-либо помощи.

        Эксперт сообщил, что остатки украинских формирований, охваченные паникой, пытались покинуть город через подземные коммуникации, что привело к трагическим последствиям.

        По его словам, оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города, что у них не получается.

        «Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – заявил Иванников. Он отметил, что данная ситуация наглядно показывает упадок морального состояния и разрушение системы управления в ВСУ.

        По мнению эксперта, руководство украинской армии и командующий Александр Сырский скрывают реальное положение дел от политического руководства из-за опасения последствий. Это приводит к задержке принятия решений и новым жертвам. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву», – подчеркнул Иванников..
        п.с. Сырникова нужно прилюдно стрелять-его не принуждал никто,кроме жены,возглавить этот жуткий поход..

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru