В Черном море у берегов Турции Украина совершила атаку на два танкера, шедших в Новороссийск, что вызвало пожары и потребовало экстренной эвакуации экипажей. Почти одновременно ВСУ атаковали инфраструктуру КТК, нанеся серьезный ущерб ключевому маршруту поставок нефти. В этом выпуске мы разбираем реакцию Турции, экономические последствия для России и Казахстана, и выясняем, кому на самом деле принадлежат атакованные активы. Подробнее в новом видео

00:00 Атака Украины на танкеры: Пожары у берегов Турции

01:34 Танкер "Верат" буксируют в Турцию после атаки

02:02 Официальная реакция Турции: Атаки в нашей экономзоне

02:49 Риски "пустых" танкеров: Что скрывают нефтяные остатки?

03:45 Теракт в Новороссийске: Удар по инфраструктуре КТК

06:31 Прошлые атаки на КТК, которые все игнорировали

07:07 Реакция Казахстана: Ущерб $4 млн в сутки

08:16 Казахстан прямо обвиняет Украину в атаках на КТК

11:36 Зачем атаковать КТК? Удар по интересам США и Европы

13:07 Как мировая цена на нефть влияет на бензин внутри РФ?

14:57 Цены на топливо в Крыму и повышение акцизов

16:28 Виктор Орбан в Москве: Гарантии энергобезопасности для Венгрии

18:14 Самые низкие цены на энергию в Венгрии? Разбор заявления Орбана

