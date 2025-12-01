Взгляд Вассермана: СВО и мировая политика | Анатолий Вассерман
В студии — Анатолий Вассерман. Он представит свой взгляд на события в ходе СВО и мировую политику. Это глубокий системный анализ того, почему «мир любой ценой» сейчас невозможен и к чему на самом деле ведут политический кризис в Киеве.
Вассерман объясняет, почему переговоры с нынешним украинским режимом бессмысленны и при каких условиях территории могут быть интегрированы в правовое поле России. Мы разбираем скрытую экономику боевых действий: зачем Западу на самом деле нужен конфликт (уран, ресурсы, венесуэльская нефть) и как США используют тактику «грабежа» для спасения своей гегемонии.
00:00 — СВО и политический кризис в Киеве
00:40 — Киев: сценарии замены
02:23 — Переговоры:
05:08 — Условия мира: правовое поле РФ как рамка
12:11 — США и НАТО: оружие, расходы и внутренняя игра
20:36 — Стратегия Запада: «грабёж», уран и Венесуэла
40:29 — Иностранные контингенты
Комментарий редакции
Основные тезисы видео
1. Политический кризис на Украине
- Вассерман видит признаки политического кризиса среди украинских элит. Смена лидера может быть попыткой Запада сохранить контроль над ситуацией, но в любом случае Украину, по мнению Вассермана, будут «поддерживать еще долго», пока выгодно отмывать через нее деньги и использовать для решения собственных задач.
- Логика борьбы между украинскими группами (Зеленский, Порошенко, Григян/Тимошенко) сводится к неспособности к компромиссам и желанию монопольно управлять ресурсами, что непродуктивно и деструктивно для страны.
2. Перспективы мира и условия урегулирования
- Вассерман скептически оценивает возможность наступления прочного мира в нынешней форме; считает, что для этого Украина (или ее части) должна жить по законам РФ.
- Он утверждает, что соглашения возможны лишь на уровне размена личной безопасности для отдельных лидеров, но реального компромисса элит не предвидит.
3. Внешнее влияние и роль Запада
- Вассерман подчеркивает, что нынешние потрясения на Украине тесно связаны с интересами внешних игроков: США, Европы, НАТО.
- США заинтересованы в переводе конфликта в форму, позволяющую европейским странам нести основные издержки, а не самим американцам. Европа втянута вынуждено, во многом по инерции и экономическим причинам.
- Западу выгоден затяжной конфликт для ослабления России и перекрытия собственных экономических трудностей.
4. Экономический контекст и «мировая депрессия»
- Вассерман рассматривает европейскую/мировую экономику как находящуюся в затяжном кризисе, который частично маскируется финансовыми манипуляциями.
- В истории (90е годы в РФ и Украине) Запад пытался решить свои проблемы за счёт присвоения ресурсов постсоветских стран; сейчас аналогичные попытки повторяются—через слабые звенья, такие как Украина и потенциально Россию.
5. Венесуэла и Латинская Америка
- Центральный объект интереса США в регионе — нефть, особенно тяжелая (идущая в сочетание с легкой американской). Запад продолжает искать выход из кризиса за счёт ресурсов других стран.
- Система власти в ресурсно-богатых странах нестабильна: малейший кризис может привести к резкой смене курса (теория катастроф), но время точки бифуркации предсказать невозможно.
6. Стратегия «войны на истощение»
- Вассерман рассматривает текущие вооружённые действия через парадигму «войны на истощение», где важную роль играет доверие общества к власти (исторические параллели: Куропаткин в русско-японской, Барклай-де-Толли и Кутузов против Наполеона, советская промышленность в 41–42 гг.).
- Победа возможна только при условии высокой общественной сплоченности; если доверие подорвано — результат может быть плачевным, как в начале XX века.
7. Оценка западного военного участия
- Участие иностранных ЧВК и военных, переодетых в украинскую форму, не изменяет сути конфликта: они законные мишени для российской армии.
- Открытое официальное вмешательство Запада (военные контингенты в официальной форме) выведет конфликт на качественно иной уровень, чреватый эскалацией и расширением круга «законных целей».
Выводы и философские размышления
Вассерман, опираясь на исторические, экономические и политические аналогии, показывает, что нынешний конфликт — лишь один из эпизодов масштабной борьбы за ресурсы и влияние. Переломные моменты мировой истории появляются внезапно и редко поддаются точному прогнозированию (как и в теории катастроф), равно как и исход долгих кризисов.
Он скептически относится к возможности быстрой разрядки ситуации — как из-за инерции внутренних конфликтов элит, так и из-за внешней заинтересованности Запада в сохранении напряженности. Традиционные подходы к переговорам и «перезапуску» мирных процессов он видит как часто циничные и неэффективные.
В своей логике Вассерман подчеркивает не только ограниченность рациональных решений, но и ключевую роль коллективного сознания: без доверия общества к власти нет прочной опоры для затяжной борьбы на истощение. История неоднократно доказывала — внешние силы могут свергать режимы, но внутренний психосоциальный ресурс определяет конечную устойчивость страны.
Отсюда возникает практический вопрос для каждого: не слишком ли мы идеализируем чужие (или свои) политические фигуры и позиции, забывая о глубокой субъективности любой исторической правды? Находим ли мы опору в реальности и собственной осознанности — или увлекаемся фантомами, выданными нам за истину? В условиях, когда большие государственные игроки мыслят категориями ресурсов и циклов истощения, куда подевалась истина для самого человека? Возможно ли принятие реальности без иллюзий, но с сохранением внутренней свободы и человечности — даже в эпоху «большой игры» и вынужденных компромиссов?
