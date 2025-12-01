Главная » Видео

Сионизм перед судом истории (1982 год) документальный

О реакционной идеологии и практике сионизма.

10 ноября 1975 года по инициативе СССР Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 3379, которая квалифицировала сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации».Резолюция была принята большинством голосов (72 «за», 35 «против», 32 воздержались), вызвав острую реакцию и осуждение со стороны США, Канады, Австралии и ряда западноевропейских стран.
16 декабря 1991 года, по инициативе США и Израиля, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 4686, которая отменила Резолюцию 3379. Эта резолюция называлась «Ликвидация расизма и расовой дискриминации».("За" проголосовало 111 государств, "против"25-Афганистан, Алжир, Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Иордания, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, Шри-Ланка, "воздержалось" 13)
СССР был "За"......
Репостер: KT
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yuK-yssDRAM
