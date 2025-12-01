Сионизм перед судом истории (1982 год) документальный
★ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал и смотрите более 1000 фильмов: https://www.youtube.com/channel/UC7-_uJKpRJXmsxD2B0idDqg?sub_confirmation=1
О реакционной идеологии и практике сионизма.
#классикажанра #сионизмпередсудомистории #документальный
Комментарий репостера
16 декабря 1991 года, по инициативе США и Израиля, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 4686, которая отменила Резолюцию 3379. Эта резолюция называлась «Ликвидация расизма и расовой дискриминации».("За" проголосовало 111 государств, "против"25-Афганистан, Алжир, Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Иордания, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, Шри-Ланка, "воздержалось" 13)
СССР был "За"......