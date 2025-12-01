ОНИ ОСТАНОВИЛИ КОЛОННУ ГОЛЫМИ РУКАМИ: Уроки мужества Цхинвала | Константин Сивков и Эдуард Кокойты
Специальный выпуск ко Дню мужества и народного единства Южной Осетии. В студии — Эдуард Джабеевич Кокойты (второй президент Республики Южная Осетия) и доктор военных наук Константин Сивков. Это уникальный разговор участника исторических событий и военного стратега. Мы возвращаемся в 1989 год, чтобы понять феномен Цхинвала: как безоружные люди смогли остановить многотысячную толпу националистов и предотвратить резню? Собеседники проводят прямые параллели между событиями на Кавказе (1989–2008) и сегодняшней СВО. Эдуард Кокойты рассказывает, как рождалось народное сопротивление и какую цену пришлось заплатить за свободу, а Константин Сивков объясняет, почему гибридная война Запада против России началась именно там.
Комментарий редакции
1. Праздник мужества и единства: исторический контекстВ центре разговора — события 23 ноября 1989 года, когда небольшая группа осетинских жителей, невооружённых, встала на пути 40-тысячной колонны националистически настроенных грузин во главе с видными политиками и министрами, чтобы не допустить их в Цхинвал. Этот поступок, сочтённый подвигом, стал символом национального мужества и единства, послужил основанием для учреждения праздника.
2. Идентичность, язык и память о геноцидеПодробно обсуждается давление на осетинское население со стороны Грузии в позднесоветское время — запреты на родной язык, ограничение автономии, попытки ассимиляции и даже подрыв демографии. Исторические параллели проводятся с геноцидом 1920 года и современными конфликтами, например, с событиями в Донбассе.
3. Роль элиты и народаКонтраст между поведением партийной элиты (часто — бездействие, предательство, соглашательство) и самоорганизацией простых людей, которые взяли на себя ответственность за коллективную судьбу. Лидеры формируются из народа в кризисные моменты — не по формальному статусу, а исходя из действия и понимания «нерва момента».
4. Коллективная этика и религияОбсуждается роль веры и православия как консолидирующего и оберегающего фактора, но с оговоркой: религия — не декорация, а внутренняя сущность, и формальные религиозные лидеры тоже способны на предательство. Подчёркивается различие между символической принадлежностью и реальной этикой.
5. Патриотизм, предательство, дилеммы современностиМного проводится аналогий между грузино-осетинским конфликтом, событиями на Украине и российской внутренней политикой. Беседующие настаивают: равнодушие, аполитичность опасны — народ должен быть политически грамотен, иначе становится инструментом манипуляции.
6. Многослойность врагаВраги не только внешние, но и внутренние — внутри партийных, военных, даже церковных структур встречаются лица, действующие против интересов народа. Эта мысль подчёркивает необходимость личной ответственности и бдительности каждого.
7. История в качестве урока и предупрежденияКонфликт в Южной Осетии рассматривается как отражение универсальных сценариев гибридных (информационных, идеологических) войн. То, что происходило с Осетией, имеет прямые аналогии с современными вызовами России. Предлагается изучать, осмысливать эти уроки, чтобы не повторять ошибок.
8. Призыв к единству и критический взгляд на западную политикуОстро обсуждается роль Запада как организатора конфликтов на постсоветском пространстве. Отмечается, что события в Южной Осетии, 2008 год, воспринимаются как начало конца однополярного мира и как этап большого противостояния.
Выводы (практические и философские):
1. Истинное мужество и лидерство возникают из реальных, зачастую экстремальных обстоятельств и не зависят от титулов. Пример с горсткой невооружённых людей, вставших против колонны, — урок о цене единства и внутренней стойкости. Здесь физическое действие пересекается с этикой, вера проверяется поступком.
2. Легко идеализировать прошлое, героические эпизоды или религиозную принадлежность, но реальность неизменно сложнее: из тени выступает как героизм, так и предательство, и даже самые официальные структуры оказываются двойственными.
3. Акцент на необходимости личной осознанной ответственности: в условиях внешнего и внутреннего давления человек должен осознавать свою роль, — иначе рискует стать пешкой в чужой игре. Это требует дисциплины, этической ясности и способности к самоорганизации.
4. Мир как высшая ценность, но не любой ценой. Признание ошибок и готовность к диалогу противопоставляются декларациям, за которыми ничего не стоит. Истинное примирение невозможно без признания былой ответственности.
5. История повторяется не как фатализм, а как вызов: сценарии гибридных войн универсальны, и только трезвое осмысление уроков прошлого способно уберечь от повторения трагедий.
Открытый вопрос:
Если истинное мужество всегда рождается в ответ на вызов и неопределённость, не есть ли тогда подлинная истина в способности каждого человека — и общества в целом — раз за разом создаёть себя заново в экстремальных обстоятельствах, выбирая сторону добра, несмотря на неустойчивость любой идеологии? Где пролегает тонкая грань между необходимой защитой себя и падением в новое круговерть слепого фанатизма? Isn’t truth, then, more процесс, чем застывший итог подвига или документа?
Какой урок из рассказанной истории нам нужен сейчас — не столько для осмысления прошлого, сколько для осознанной жизни в настоящем?