Часть 43. Национальный вопрос в СССР / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко анализируют одну из самых сложных тем — национальное строительство в СССР. Почему Российская империя не смогла создать единую политическую нацию? Как большевики решали проблему национальных окраин? И была ли советская модель национально-государственного устройства «атомной бомбой» в фундаменте страны?
В этом видео:
— Формирование наций: от религиозной идентичности к языку и культуре
— Роль школы и армии в создании национального самосознания
— Национальный вопрос после Февральской и Октябрьской революций
— План Сталина и план Ленина: как создавался СССР
— Советская украинизация и коренизация 1920-х годов
— Почему национальная политика СССР была успешнее имперской
00:00 – Национальная политика Советского Союза
02:09 – Как формировались нации: от религии к языку
07:54 – Национальный вопрос на рубеже эпох
17:07 – Позиция социал-демократов и большевиков до революции
29:20 – Распад империи и национальные движения после 1917 года
38:19 – Создание СССР: план Сталина и план Ленина
54:05 – Советская украинизация и коренизация 1920-х годов
01:03:44 – Национальное размежевание в Средней Азии
01:18:59 – Национальный фактор в Гражданской войне
01:23:37 – О праве выхода из СССР
Комментарий редакции
1. Нация как историческое явление:
В беседе подчеркивается, что современные нации — продукт сравнительно недавнего исторического процесса. В допетровской и даже допромышленной эпохе идентичность определялась не национальностью, а племенной, религиозной, сословной принадлежностью. Лишь с XIX века язык и культура становятся главными маркерами национальности.
2. Искусственность национального мифа:
Формирование наций связано с созданием национального мифа — идеализированного образа страны, ее истории и культуры, часто внедряемого "сверху" через школу, армию, театр, пропаганду. Аналогии с Францией, Германией и Италией показывают, что такие процессы универсальны.
3. Российская империя и отставание в национальном строительстве:
Российская империя поздно осознала рост национального самосознания различных народов. Властные круги оставались в донациональной, сословно-религиозной парадигме, а процессы, приведшие к формированию современных национальных движений, проходили, в первую очередь, через интеллигенцию.
4. Упущения в политике образования:
Недостаточное внимание к всеобщему образованию стало серьезной проблемой: невысокий уровень грамотности препятствовал формированию общенациональной идентичности и способствовал разобщенности населения.
5. Переход от унитарности к федерализму в советском проекте:
В ранней программе РСДРП преобладали унитарные установки. Только после революций и гражданской войны, под влиянием снизу и в ответ на требования местных элит, большевики были вынуждены принять федеративный принцип, переработанный в ленинском проекте создания СССР.
6. Реальное национальное строительство в СССР:
Советский национальный проект включал создание письменности народам, привлечение национальных кадров, развитие образования и индустрии в республиках, что значительно повышало статус этнических меньшинств и интеграцию их в советское пространство.
7. Сложности и компромиссы национальной политики:
Принципиальной чертой большевистской национальной политики было лавирование между централизмом и учетом территориальных/этнических особенностей. Компромиссы вроде образования союзных республик вместо автономий отражали прагматизм и вынужденность уступок к местным национальным элитам.
8. Иррациональность современного национализма:
Приводится пример Донбасса и языкового вопроса на Украине, чтобы показать, что рациональные предпосылки часто уступают иррациональным чувствам идентичности и обособленности; эмоциональные и культурные символы могут оказывать куда большее влияние, чем рациональные доводы.
9. Преемственность и разрыв с дореволюционным опытом:
Важный вывод — советская политика оказалась более успешной в формировании общей гражданской нации, чем дореволюционная, что подтверждается ростом владения русским языком, социальной мобильностью и вовлечённостью всех народов в государственные структуры.
10. Ошибочно оценивать прошлое через призму "послезнания":
Оценивая решения прошлого, нельзя полагаться на нынешние результаты — история многовариантна и непредсказуема, а форму и смысл действий участников определяли вполне конкретные, ситуативные обстоятельства.
---
Вывод и философское осмысление:
Беседа лишний раз напоминает, насколько сложным и неоднозначным был процесс национального строительства в России и СССР. Национальные проекты и идентичности — это не только результат социальных и культурных процессов, но и проявление сознательных политических стратегий, уступок, компромиссов, точек сопротивления и даже случайностей. Глубокий разрыв между реальным многообразием народов и стремлением "сверху" навязать им общую идентичность или идеологическую основу часто коренится в природе самого человеческого мышления: наша склонность к идеализации, поискам "вечных", непререкаемых истин оборачивается не только успехами в интеграции, но и глубокими конфликтами, отторжением, трагедиями.
Аналогии с современностью призывают задуматься: возможно ли вообще создать устойчивое наднациональное единство в мире, где даже самые рациональные проекты рано или поздно сталкиваются с иррациональными импульсами индивидуальной и коллективной идентичности?
Не стоит ли рассматривать истину о нации, о государстве как процесс — бесконечно развертывающуюся практику поиска баланса между центром и частями, между разумом и чувством принадлежности, между прошлым и перспективой будущего?
Какая форма согласия, общности или "национального мифа" способна быть по-настоящему устойчивой и ненасильственной — и существует ли вообще такая утопия, или любой великий национальный проект всегда несет в себе зерно грядущего раздора?