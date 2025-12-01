В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко анализируют одну из самых сложных тем — национальное строительство в СССР. Почему Российская империя не смогла создать единую политическую нацию? Как большевики решали проблему национальных окраин? И была ли советская модель национально-государственного устройства «атомной бомбой» в фундаменте страны?

В этом видео:

— Формирование наций: от религиозной идентичности к языку и культуре

— Роль школы и армии в создании национального самосознания

— Национальный вопрос после Февральской и Октябрьской революций

— План Сталина и план Ленина: как создавался СССР

— Советская украинизация и коренизация 1920-х годов

— Почему национальная политика СССР была успешнее имперской

00:00 – Национальная политика Советского Союза

02:09 – Как формировались нации: от религии к языку

07:54 – Национальный вопрос на рубеже эпох

17:07 – Позиция социал-демократов и большевиков до революции

29:20 – Распад империи и национальные движения после 1917 года

38:19 – Создание СССР: план Сталина и план Ленина

54:05 – Советская украинизация и коренизация 1920-х годов

01:03:44 – Национальное размежевание в Средней Азии

01:18:59 – Национальный фактор в Гражданской войне

01:23:37 – О праве выхода из СССР