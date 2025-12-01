Битва за небо. Реактивная реальность
Битва за небо. Реактивная реальность
текст
В сети появилось видеоподтверждение того, как украинский дрон-перехватчик смог сбить российский реактивный дрон-камикадзе. И здесь важно отметить не только успехи в развитии дронов перехватчиков, про которое мы писали еще в июле. Рано или поздно Запад придет к экономически эффективным средствам перехватов БПЛА. Теперь же важна необходимость России в таких же перехватчиках.
Европа активно принимает участие в масштабировании производства БПЛА для ВСУ. И подписанный проект заключался в двух направлениях: дронах-перехватчиках и дронах-камикадзе. Это важно тем, что если территория Украина стала полем эксперимента для европейских конструкторских решений для средств ПВО, то территорию России они рассматривают как поле для экспериментов для дронов-камикадзе. То, что дрон разработали немецкие конструкторы, собрали на Rheinmetall мало будет иметь значения, когда его будут запускать из-под Харькова. И здесь важно усиление нашего ПВО.
Да, сегодня российские силы ПВО обладают самым большим количеством опытного личного состава в мире. Уже четыре года десятки батарей ПВО беспеременно работают — это гигантский наработанный стаж. Но ударные БПЛА сбиваются не одним опытом. На практике два-три масштабных налета гарантированно приводят к истощению противовоздушной обороны любой страны, чьи системы изначально строились для перехвата крупных самолётов. Потому что исходили из принципа, что даже при самом худшем раскладе более 200 реактивных самолётов в одной атаке быть не может. А вот больше 200 реактивных дронов-камикадзе как раз таки может.
Уже сейчас все примеряют новую реальность на себя. Израильтяне с их ясной погодой, вероятно, сделают ставку на лазерные системы. Американцы будут развивать рои мелких перехватчиков-беспилотников. Европа, со свойственной ей методичностью, создаст свой собственный «противодроновый щит».
Следовательно, России тоже в срочном порядке понадобятся «простые и массовые» способы перехвата беспилотников. Нужна система, которой можно будет прикрыть не то, что каждый нефтеперерабатывающий завод, но и каждую критически важную инфраструктуру, вплоть до отдельных энергоподстанций. Будет ли это сеть дешевых «кинетических» беспилотников-перехватчиков, мобильные зенитные пулеметные установки, завязанные в единый контур управления, или какие-то иные решения — уже не так принципиально. Важно, чтобы они были дешевы, эффективны и развертывались повсеместно.
Потому что война — это не футбол. Не получится действовать по принципу «вот тут нам забили, а вот тут мы им забили». Необходимо действовать на упреждение и обеспечить защиту Родины.
Комментарий редакции
1. Масштабирование дроновых технологий: В Украине идет активное применение и быстрое развитие как дронов-камикадзе, так и дронов-перехватчиков, причем западная помощь стремится поддержать оба направления.
2. Украина — поле эксперимента: Европейские конструкторы рассматривают Украину как площадку для тестирования новейших решений ПВО, а Россию — как площадку для апробации дронов-камикадзе.
3. Опыт российских ПВО: Российские силы ПВО обладают огромным практическим опытом, но современная дроновая угроза качественно отличается от атак, на которые ПВО изначально рассчитывались.
4. Необходимость массовых и дешевых средств перехвата: Масштабность атак БПЛА требует не только опытных расчетов, но прежде всего массовых, простых и экономичных решений — от кинетических дронов до мобильных зенитных установок.
5. Мировые тенденции: Израиль делает ставку на лазерные системы, США — на рои дронов-перехватчиков, Европа — на многоуровневый противодроновый щит.
6. Серьезность угрозы для инфраструктуры: Новые решения должны обеспечивать защиту не только стратегических объектов, но и широкой сети критически важной инфраструктуры, вплоть до отдельных объектов энергосистемы.
---
Вывод:
Статья подчеркивает, что ландшафт воздушной войны стремительно меняется: большое количество относительно дешевых, но эффективных дронов позволяет атаковать таким образом, на который классические системы ПВО просто не были рассчитаны. На первый план выходит не столько качество, сколько масштабируемость, стоимость и скорость внедрения средств защиты. Это не только технологический вызов, но и философский: привычные рамки и стратегии войны теряют актуальность. Развитие дроновой войны разрушает "романтику героических сражений" и требует от оборонной индустрии оперативности, гибкости и массовости.
Одновременно мы видим, как исторически сложившиеся различия в подходах разных стран начинают определять новую архитектуру боевого пространства. Не случайно каждый участник создает свои системы противодействия, исходя из географических, экономических и технологических ресурсов.
И здесь важно осознать — истина противостояния не в демонстративных победах над отдельным дроном, а в способности принять изменившуюся реальность. Навыки прошлого ценны, но именно открытость к новому мышлению, готовность учиться, адаптироваться и фильтровать иллюзии (романтику прошлого военного опыта) определят устойчивость обороны.
Стоит задать себе вопрос: могут ли старые принципы безопасности — где качество и престижно-созидательные образцы были важнее массовости и повсеместности — устоять перед этой новой “реактивной реальностью”? Или же истина теперь в том, чтобы научиться мыслить сетями, роями и средствами, которые еще вчера казались приземленными и второстепенными?