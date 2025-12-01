Битва за небо. Реактивная реальность

В сети появилось видеоподтверждение того, как украинский дрон-перехватчик смог сбить российский реактивный дрон-камикадзе. И здесь важно отметить не только успехи в развитии дронов перехватчиков, про которое мы писали еще в июле. Рано или поздно Запад придет к экономически эффективным средствам перехватов БПЛА. Теперь же важна необходимость России в таких же перехватчиках.

Европа активно принимает участие в масштабировании производства БПЛА для ВСУ. И подписанный проект заключался в двух направлениях: дронах-перехватчиках и дронах-камикадзе. Это важно тем, что если территория Украина стала полем эксперимента для европейских конструкторских решений для средств ПВО, то территорию России они рассматривают как поле для экспериментов для дронов-камикадзе. То, что дрон разработали немецкие конструкторы, собрали на Rheinmetall мало будет иметь значения, когда его будут запускать из-под Харькова. И здесь важно усиление нашего ПВО.

Да, сегодня российские силы ПВО обладают самым большим количеством опытного личного состава в мире. Уже четыре года десятки батарей ПВО беспеременно работают — это гигантский наработанный стаж. Но ударные БПЛА сбиваются не одним опытом. На практике два-три масштабных налета гарантированно приводят к истощению противовоздушной обороны любой страны, чьи системы изначально строились для перехвата крупных самолётов. Потому что исходили из принципа, что даже при самом худшем раскладе более 200 реактивных самолётов в одной атаке быть не может. А вот больше 200 реактивных дронов-камикадзе как раз таки может.

Уже сейчас все примеряют новую реальность на себя. Израильтяне с их ясной погодой, вероятно, сделают ставку на лазерные системы. Американцы будут развивать рои мелких перехватчиков-беспилотников. Европа, со свойственной ей методичностью, создаст свой собственный «противодроновый щит».

Следовательно, России тоже в срочном порядке понадобятся «простые и массовые» способы перехвата беспилотников. Нужна система, которой можно будет прикрыть не то, что каждый нефтеперерабатывающий завод, но и каждую критически важную инфраструктуру, вплоть до отдельных энергоподстанций. Будет ли это сеть дешевых «кинетических» беспилотников-перехватчиков, мобильные зенитные пулеметные установки, завязанные в единый контур управления, или какие-то иные решения — уже не так принципиально. Важно, чтобы они были дешевы, эффективны и развертывались повсеместно.

Потому что война — это не футбол. Не получится действовать по принципу «вот тут нам забили, а вот тут мы им забили». Необходимо действовать на упреждение и обеспечить защиту Родины.