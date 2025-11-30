Клим Жуков, Николай Смирнов. Завершение войны на Украине
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Контекст и динамика войны:
Обсуждается завершающий этап русско-польской войны (1654–1667), с фокусом на события на Правобережной Украине в 1664–1665 годах. Война характеризовалась чередой восстаний, сменой альянсов и постепенным распадом единства казачества.
2. Раскол казачества и структура конфликтов:
В начале восстаний казачество было относительно едино (особенно при Богдане Хмельницком), но впоследствии происходит радикальный раскол. Разные казачьи группировки начинают сражаться друг против друга и против прежних союзников, похожим образом на то, как это происходило в Гражданской войне в России XX века — каждый полковник мог на своё усмотрение менять лагеря, вступать в неожиданные союзы.
3. Причины восстаний:
- Стремление казачьей верхушки добиться больших прав и автономии (или даже независимости), используя ослабление обеих сторон (Польши и России).
- Вопрос собственности на землю и реституции, где казаки стремились закрепить захваченные после восстаний земли за собой.
- Экономические и социальные изменения — тысячи бывших крепостных и холопов становились казаками и вступали во владение землёй, что порождало долгосрочные конфликты с бывшими магнатами.
- Внешнеполитический фактор: проходящие армии, грабежи, жестокости, репрессии, а поражение поляков только подстёгивало неизбежное восстание.
4. Хаотичность и множественность сил:
В регионе действовали сразу несколько центров силы: казачьи группировки (левобережные, правобережные, запорожские), польское командование с союзниками, крымские татары, а также русские гарнизоны. Каждый действовал зачастую самостоятельно, не подчиняясь другим.
5. Внешняя политика России:
- Москва занимает в этот момент пассивную позицию, сворачивая активные действия на Украине не по причине военной ослабленности, а по стратегическим расчетам: ожидание завершения войны, предвидение раздела Украины по Днепру и смена внешнеполитических приоритетов (готовность к соперничеству с Османской империей).
- Ключевые решения принимают не только на поле боя, но и в кулуарных переговорах.
6. Роль восстаний/предательств и судьбы лидеров:
Иллюстрируется цикличность казачьей истории — лидеры часто переходят из лагеря в лагерь, мятежи следуют за мятежами, почти все активные участники впоследствии оказываются либо убиты, либо лишаются влияния, а объективно ни одна сторона не выигрывает устойчивого преимущества.
7. Потеря субъектности Левобережной и Правобережной Украины:
Последнее значительное казачье восстание завершается превращением Украины в арену борьбы иностранных держав, где местные элиты лишь объекты чужих решений. Казачиство утрачивает свою самостоятельность и играет всё меньшую роль в политике — начинается эпоха "марионеточных" гетманов.
8. Параллели с современностью и историями других народов:
Авторы проводят параллели между тогдашней ситуацией и современной международной политикой, отмечая повторяемость моделей поведения, менталитетов, даже формальная сторона дипломатии. Также указывается на устойчивую практику смены лояльности элит — этот феномен не раз появлялся и позднее, например, в XX–XXI веках.
---
Выводы
В этом видео рассматривается завершающий штрих одной из самых запутанных и многоплановых глав в истории Восточной Европы — последняя фаза многолетней войны, приведшей к окончательному распаду казачьей субъектности на Правобережной Украине. На примере разбора восстания 1664–1665 годов становится ясно, что любая попытка элиты стать "субъектом" международной политики быстро оборачивается потерей самостоятельности — внутренние раздоры, частые переобувания лидеров и циничные расчёты внешних игроков делают даже самые праведные или благородные начинания инструментом в чужой политике.
Ситуация с казачеством тех лет ловко иллюстрирует универсальный исторический закон: когда вместо живого поиска истины и единства во имя общего дела начинается цепь предательств, стихийных альянсов и личных амбиций, исторический субъект неизбежно деградирует в объект, игрушку геополитических сил.
Отдельно стоит задуматься над тем, как возвращение власти на территории часто оказывается не исходом большого умного расчёта, а результатом случайностей, усталости всех игроков и неспособности договориться натужно, но органично. Подчёркивается иллюзорность чётких границ — власть постоянно пересекает Днепр, появляются третьи силы, как татары, и баланс неустойчив; контроль над землями — фикция, если его не закрепили реальные институты или подлинное единство среди общественных и военных элит.
Интерпретация национальных интересов оказывается изменчивой и ситуативной. Народ уходит туда, где спокойнее и безопаснее, а не туда, где громче лозунги или ярче представления о свободе. Земли, ради которых проливают кровь и составляют суть идентичности эпохи, в один момент становятся просто арендой на хаос.
Беседа — это напоминание, что история редко бывает чёрно-белой, а субъектность требует не только пассионарности и героизма, но и зрелых институтов и взаимного доверия. В противном случае "земля казачья" становится землёй вечного беспокойства, ареной для чужих игр и местью за старые обиды.
---
Философский вопрос для размышления:
Если субъектность народа столь хрупка и зависима от единства элит, обстоятельств и внешних интересов, что может служить устойчивой основой коллективной идентичности и жизнеспособности нации — традиция и внешний враг, институты и здравый смысл, или что-то ещё? Не является ли борьба за самостоятельность вечным круговоротом между иллюзией и утратой, а истина — не точкой назначения, а процессом постоянного поиска и договорённости?