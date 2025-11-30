“Как Горбачев обживался в Москве в конце в 1970-х годов”. Е.Ю.Спицын радио России “Радиоуниверситет
Эфир на Радио России 5 ноября 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Почему возраст М.С. Горбачёва была его главным карьерным козырем, о его талантах прожжёного интригана и приспособленца, как Горбачёв попил чаю со всесильной «шестёркой советских геронтократов», почему министр иностранных дел А.А. Громыко назвал Горбачёва пустышкой, как и почему всесильный М.А. Суслов подстроил атаку Горбачёва на главу Правительства СССР А.Н. Косыгина, почему Горбачёв так тщательно скрывал покровительство Андропова и всесильного «серого кардинала» КПСС М.А. Суслова, почему и когда Горбачёв начал крайне активно рекламировать свою идею Продовольственной программы СССР, как Суслов готовил Горбачёва на роль правителя СССР — смотрите и слушайте очередную беседу из цикла «Разгадка Горбачёва» по книге историка Е.Ю. Спицына.
Е.Ю.Спицын на Радио России (ВГТРК): "Российский радиоуниверситет". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/163022
#МПГУ #Спицын #Конаныхин #СМИ #РадиоРоссии #Радиоуниверситет
Комментарий редакции
1. Возраст как преимущество Горбачёва.
Михаил Сергеевич пришёл в московскую партийную верхушку на фоне крайне пожилого состава Политбюро. Молодость и свежий взгляд выделяли его среди «геронтократов», измученных работой и болезнями, что делало его символом нового поколения.
2. Интриганство и политическая гибкость.
Горбачёв быстро приспособился к аппаратным интригам, обладал инстинктом конформиста и умением держать «нос по ветру». Примеры из его прошлого, как история с критикой диссертации, подчёркивают его способность жертвовать личными отношениями ради партийной дисциплины.
3. Особенности аппаратной культуры и внутренние расклады.
Внутривластные отношения определялись не только формальными постами, но и неформальными авторитетами и покровителями (такими, как Суслов и Андропов). Отсутствие корней в московских кругах сначала делало Горбачёва осторожным и обостряло его дипломатичность, но позволило выбирать новые альянсы.
4. Проверки на лояльность и роль Суслова.
Молодых аппаратчиков, вроде Горбачёва, специально проверяли на верность — примером была публичная перепалка с Косыгиным, после которой Брежнев заверил Горбачёва в поддержке. Это позволило Горбачёву зарекомендовать себя как человека, способного в нужный момент встать «на верную сторону».
5. Роль Суслова как ‘крёстного отца’ Горбачёва.
Суслов, второй секретарь ЦК, взял Горбачёва под своё крыло, делился с ним опытом и аппаратной информацией, даже если публично не афишировал этот патронаж. Именно он помогал Горбачёву не совершать опрометчивых шагов и поддержал его аппаратный рост, в частности, не допустил мгновенного (и преждевременного) продвижения в члены Политбюро.
6. Конфликты, балансы и особое место аграрной проблематики.
Внутри элиты существовало множество неочевидных противостояний — между правительством и аппаратом, между разными «кураторами» отраслей, между фигурами вроде Тихонова и Горбачёва. При этом Горбачёв проявил инициативу — в частности, стал автором идеи продовольственной программы, что повысило его вес и позволило собрать команду, объединив министерства и ведомства.
7. Коллективное лидерство и методы управления.
В реальности страной управлял не столько сам Брежнев, сколько коллективный орган — с предварительным решением вопросов в узком кругу. Горбачёв учился навигировать в этих системах, избегая открытых конфликтов с могущественными фигурами вроде Черненко, и старался не множить себе врагов опрометчивым карьерным ростом.
8. Этика и амбивалентность аппаратных игр.
Внутренние конфликты, аппаратная зависть, поддержка, подковёрная борьба, «чепития» и обмен инсайдами — всё это было частью пути. Для успеха не менее важны были не только инициативы, но и тонкая игра на балансе симпатий, сохранение лояльности, избегание лобовой конфронтации, а иногда и сознательное «показывание» эффективности через ожидаемые проекты.
---
Вывод:
История внедрения Горбачёва в московский аппарат — это иллюстрация того, как в сложных, инерционных системах успех во многом определяется не личными способностями или озарениями, а умением адаптироваться, выстраивать отношения, вписываться в незримые (но определяющие всё) конфигурации интересов. Окружённый пожилыми партийными тяжеловесами и аппаратными интриганами, Горбачёв избежал обвинений в «чужеродности» благодаря гибкости, конформистскому прагматизму и покровительству Суслова. Именно это — а не гениальность или кураж — создало фундамент его будущей власти.
Любопытно, что принцип “разделяй и властвуй”, балансировка интересов, постоянная игра между насторожённой осторожностью и необходимостью показать эффективность — всё это не только хроника позднесоветской эпохи, но и универсальные механизмы любой большой системы, будь то компания, духовная школа, даже человеческая психика. Новизна и чужеродность (будь то новая идея или новый человек в иерархии) всегда проходят период «приигрывания» и проверки: насколько они готовы соблюдать правила игры, не разрушая устоев, но и не растворяясь в болоте.
Эта история побуждает задуматься: что важнее — личная инициатива, внутреннее (этическое) чувство долга — или искусство находить покровителей, балансировать интересы, осваивать правила игры, чтобы потом (быть может) их менять? Не заложены ли в самой природе власти механизмы, препятствующие подлинному обновлению — и означает ли это, что «молодые реформаторы» всегда должны пройти школу приспособления, прежде чем смогут попытаться изменить систему?
Можно ли говорить о том, что подобный стиль адаптации — неизбежная цена власти во всякой сложной иерархии, или всё же «новое» может утверждаться не через конформистские компромиссы, а через сознательное размыкание старых контуров? Где мера между необходимостью быть “человеком системы” и опасностью потерять себя в её рутине? Возможно, истина здесь — процесс, который каждый лидер или реформатор переживает по-своему, находя баланс между поступательной переменой и приспособлением.
А что, на ваш взгляд, определяет успех нового человека в инертной системе: личные убеждения, поддержка старых игроков, стечение обстоятельств — или что-то ещё? И каковы границы компромисса, за которым теряется подлинность перемен?